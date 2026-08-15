/சனி பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு நெருக்கடியான நேரம்.. ஆகஸ்ட் 20 முதல் சூதானமா இருக்கணும்

Sani Nakshatra Peyarchi: 2026-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 20-ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை அன்று மாலை 7:45 மணிக்கு, சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்திலிருந்து முதல் பாதத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அவர் அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி வரை இந்த நட்சத்திரத்திலேயே நீடிப்பார். அதன்பிறகு அவர் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி ஆவார்.
அனைத்து கிரகங்களிலும் சனி பகவான் மிகவும் மெதுவாக நகரும் கிரகமாக உள்ளார். அவர் அதிக நாட்களுக்கு ஒரே ராசியில் இருப்பதால், ராசிகளில் அவரது தாக்கமும் அதிகமாக இருக்கின்றது.
தற்போது சனி பகவான் மீன ராசியில் வக்ர நிலையில் உள்ளார். இன்னும் 5 நாட்களில் அவர் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பாத பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகள் இதனால் அதிக பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும்.
சனி பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் மேஷம், கடகம், விருச்சிகம் மற்றும் மகர ராசிக்காரர்கள் சில சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். இவர்கள் இந்த காலத்தில் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருப்பதும், செலவுகளை குறைப்பதும் மிக அவசியமாகும்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சியால் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளப்போகும் ராசிகள் பற்றி இங்கே காணலாம்:
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|மேஷம்
|கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம்
|கடகம்
|மன அழுத்தம் அதிகரிக்கக்கூடும்
|விருச்சிகம்
|சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம்
|மகரம்
|புதிய பொறுப்புகள் சிரமங்களை ஏற்படுத்தலாம்
ரேவதி நசத்திரத்தில் சனி பகவானின் பாதப் பெயர்ச்சியின் போது மேஷ ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பணப் பரிவர்த்தனைகளில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். அவசரப்பட்டு முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
இந்த பெயர்ச்சியின் பயனால் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளைத் தவிர்க்க கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். இக்காலகட்டத்தில் புதிய முதலீடுகளைச் செய்வதைத் தவிர்ப்பதும் நல்லது. எந்த வித முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன்பும் மூத்தவர்களிடம் ஆலோசிப்பது நன்மை பயக்கும்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் மன அழுத்தம் அதிகரிக்கக்கூடும். கோபம் காரணமாகப் பணியிடத்தில் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். அவர்கள் தங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மேலும் பயணங்களின் போது தங்களைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
சனி பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் செலவுகள் அதிகரிப்பது கவலையை ஏற்படுத்தலாம். ஆகையால், செலவுகளைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது முக்கியம். வேலை மற்றும் தொழில் என இரண்டிலும் கடின உழைப்பு தேவைப்படும். எனினும், பொறுமையுடன் பணிகளை செய்தால் வெற்றி நிச்சயம்.
சனி நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். வேலை தொடர்பான பிரச்சினைகள் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடும். இருப்பினும், கடின உழைப்பு நல்ல பலன்களைத் தரும். செலவுகளைக் குறைப்பதும், மற்றவர்களுடன் வாக்குவாதங்களில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்ப்பதும் அவசியம். வாகனம் ஓட்டும்போது எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.
அலுவலகங்களில் பொறுமையை கடைபிடிப்பது நல்லது. வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை, கோவத்தை குறைப்பது வெற்றியை அளிக்கும், பல சங்கடங்களைத் தீர்க்கும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மன அழுத்தத்தின் அளவு அதிகரிக்கக்கூடும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் சிரமங்களை ஏற்படுத்தலாம். வேலையை மாற்றுவதிலோ அல்லது புதிய தொழிலைத் தொடங்குவதிலோ அவசரப்படுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
உடன்பிறந்தவர்களுடனான உறவிலும் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். உங்கள் பேச்சில் நிதானத்தை கடைபிடிப்பது நல்லது. உணவுகளில் அதிகப்படியான கவனம் தேவை. அலுவலக பணிகள் சோர்வைத் தரக்கூடும். இந்த காலத்தில் உடற்பயிற்சி செய்தால் நோய்கள் அண்டாமல் காத்துக்கொள்ளலாம்.
சனி பெயர்ச்சியால் ஏற்படும் கெடு விளைவுகளை குறைக்கவும், ஏழரை சனி, சனி தோஷம் ஆகியவற்றின் தாக்கங்களை குறைக்கவும் இந்த பரிகாரங்களை செய்யலாம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)