சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மே 17 முதல் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்

Sani Nakshatra Peyarchi: மே 17 அன்று சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 7, 2026, 03:39 PM IST
  • சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும்.
  • குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் மனக்கசப்புகளைத் தீர்த்துக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.
  • பண வரவு அதிகமாகும்.

Sani Nakshatra Peyarchi: சனாதன தர்மத்தைப் பின்பற்றுவோருக்கு சனிஷ்சரி அமாவாசை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நாளாகும். சனிக்கிழமைகளில் வரும் அமாவாசை சனிஷ்சரி அமாவாசை என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த நாளில், பக்தர்கள் சனி பகவானை வழிபடுவதுடன், விரதங்களையும் மேற்கொள்கின்றனர். 

பஞ்சாங்க கணக்கீடுகளின் படி மே மாதம் அமாவாசை திதி, மே 16, 2026 அன்று காலை 4:12 மணி முதல் மே 17, 2026 அன்று அதிகாலை 1:13 மணி வரை நீடித்திருக்கும். அந்த நாளில் சனி அமாவாசை அனுசரிக்கப்படும். இந்த முறை சனி அமாவாசைக்கு மற்றொரு சிறப்பும் உள்ளது. இந்த மங்களகரமான நாள் நிறைவடைந்த பிறகு, மே 17, 2026 அன்று பிற்பகல் 3:49 மணிக்கு, சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இந்த சனி பெயர்ச்சி முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது.

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி பலன்கள்

மே 17 அன்று சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும். இவர்களது வாழ்க்கையில் இந்த காலத்தில் பெரும்பாலும் நேர்மறையான தாக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: முக்கிய விவரங்கள்

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி நடக்கும் நாள் மே 17
நட்சத்திரம் ரோகிணி
அதிக நன்மகளை அடையும் ராசிகள் மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், துலாம், மீனம்
மேஷம் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்
மிதுனம் லட்சியங்கள் நிறைவேறும் சூழல் உருவாகும்
சிம்மம் வருமானம் உயரும்
துலாம் வீட்டில் அமைதியும் நல்லிணக்கமும் நிலவும்
மீனம் மன அமைதி கிடைக்கும்

விரிவான பலன்களை இங்கே காணலாம்:

மேஷம் (Aries): தொழில் முயற்சிகளில் லாபம் அதிகரிக்கும்

குடும்பத்தில் உறவுகளில் ஏதேனும் விரிசல்கள் அல்லது இடைவெளிகள் ஏற்பட்டிருந்தால், அவற்றைச் சரிசெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். புதிய தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக்கொள்வீர்கள். இதன் மூலம், உங்கள் தொழில் முயற்சிகளில் லாபம் அதிகரிக்கும். அதுமட்டுமின்றி, காது தொடர்பான உடல்நலப் பிரச்சினைகளிலிருந்து நீங்கள் நிவாரணம் பெறுவீர்கள். அத்துடன், முன்பை விட அதிக ஆற்றலுடனும் உற்சாகத்துடனும் உணர்வீர்கள்.

மிதுனம் (Gemini): பண வரவு அதிகமாகும்

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். உங்கள் மனநிலையில் ஏற்படும் ஒரு நேர்மறையான மாற்றம், மற்றவர்களுடன் நீங்கள் இன்னும் திறம்படத் தொடர்புகொள்ள உதவும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் மனக்கசப்புகளைத் தீர்த்துக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். மேலும், உங்கள் தொழில் அல்லது பணிசார்ந்த சில லட்சியங்கள் நிறைவேறும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. பண வரவு அதிகமாகும். நிதி நிலை நன்றாக இருக்கும்.

சிம்மம் (Leo): குழந்தைகள் முலம் நன்மை நடக்கும்

இந்த சனி பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத நன்மைகளை அள்ளித் தரும். தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இக்காலகட்டத்தில், தொழில்முனைவோரின் கடின உழைப்பு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றிப் பலனளித்து, வருமான உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும். மேலும், சட்டரீதியான விவகாரங்களில் உங்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். குழந்தைகள் முலம் நன்மை நடக்கும்.

துலாம் (Libra): புகழும் செல்வாக்கும் உயரும்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி அனுகுலமான நன்மைகளை அள்ளித் தரும். தற்போது பணியில் இருப்பவர்கள், ஒரு புதிய தொழில் முயற்சியில் இறங்குவது மிகவும் நன்மை பயக்கும் ஒரு நடவடிக்கையாக அமையும். தேவையற்ற சச்சரவுகளைத் தவிர்ப்பதன் மூலம், வீட்டில் அமைதியும் நல்லிணக்கமும் நிலவும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். இக்காலகட்டத்தில், அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களின் புகழும் செல்வாக்கும் உயரும். இது அவர்களுக்கு மன அமைதியைத் தேடித்தரும்.

மீனம் (Pisces): மன அமைதி கிடைக்கும்

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றிப்பாதையை அளிக்கும். உங்கள் வேலை அல்லது தொழில் பாதையில் ஒரு மாற்றத்தைச் செய்வது, உங்களுக்கு மன அமைதியை அளிப்பதுடன் மட்டுமல்லாமல், வருமான உயர்வுக்கும் வழிவகுக்கும். மேலும், வயிறு சார்ந்த உபாதைகளிலிருந்து நீங்கள் இந்த காலத்தில் நிவாரணம் பெறுவீர்கள். அத்துடன், முன்பை விட அதிக புத்துணர்ச்சியுடன் உணர்வீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்.

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி குறித்து பொதுவாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி எப்போது நடக்கவுள்ளது?

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி மே 17 அன்று நிகழும்.

2. சனி பகவான் எந்த நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகிறார்?

சனி பகவான் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகிறார்.

3. சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் யாருக்கு அதிக நன்மை?

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், துலாம், மீனம் ஆகிய ராசிகள் அதிக நன்மைகளை பெறுவார்கள்.

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

