மார்ச் 6 சனிப் பெயர்ச்சி.. இந்த ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. 100% இதுதான் நடக்கும்!

Sani Peyarchi Palangal 2026: திருநள்ளாறு, திருக்கொல்லிக்காடு, குச்சனூர் போன்ற சனி பகவான் உடைய பிரசித்தி பெற்ற ஸ்தலங்களில் சனிப் பெயர்ச்சி மார்ச் 6, 2026 அன்று நிகழும். அதாவது மாசி மாதம் 22 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிகழ்கிறது. இந்தப் பெயர்ச்சி மார்ச் 6 ஆம் தேதி காலை 8:24 மணிக்கு கும்ப ராசியில் இருந்து, மீன ராசியில் நிகழும். இந்நிலையில் இந்த சனிப் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலனைத் தரப் வகிறது என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்கு விரய சனி அதாவது ஏழரை சனி ஆரம்பமாகப் போகிறது. இதனால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். இந்த ராசிக்கு ஏழரை சனி ஆரம்பம் ஆவப் போவதால், சுப விரயங்கள் ஏற்படத் தொடங்கும். முதலீடுகளில் கவனமாக த்எவை. வெளியூர் பயணங்கள் அனுகூலம் தரும்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு லாப ஸ்தானத்தில் சனி பயணம் செய்யத் தொடங்குவார். இதனால் இந்த ராசிக்காரர்கள் தொட்டது துலங்கும். பொருளாதார வளர்ச்சி ஆஹா ஓஹோ என்று இருக்கும். கஷ்டங்கள் படிபடியாக குறையத் தொடங்கும்.
மிதுனம்: நிகழ்விருக்கும் சனிப் பெயற்சியால், மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் ஸ்தானம் மிகுந்த வலுவடையும். பதவி உயர்வு பெறலாம். புதிய தொழில் தொடங்கலாம். எனவே இந்த சனிப் பெயர்ச்சியால் நீண்பகள் அதிர்ஷ்டத்தை பெறுவார்கள்.
கடகம்: வரும் மார்ச் 6 முதல் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு பாக்கிய சனி தொடங்க உள்ளதால், சாதகமான பலன் கிடைக்கும். தந்தை வழி உறவில் நன்மை கிடைக்கும். உடல் நலம் சிறப்பாக இருக்கும். ஆன்மீக பயணங்களை மேற்கொள்ளலாம்.
சிம்மம்: சிம்மத்திற்கு அஷ்டம சனி நடைபெறுவடிகால், மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். வண்டி வாகனங்களில் செல்லும் போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். கொடுக்கல் வாங்கலில் மிகுந்த கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்கு இருந்த கண்டக சனி விலகப் போகிறது. இதனால் இதுவரை திருமண தடைகள் இருந்தால் இப்போது நீங்கும். கணவன்-மனைவி ஒற்றுமையாக இருப்பார்கள். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி திரும்பும்.
துலாம்: சனிப் பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு எதிரிகள் விலகி, கடன் தொல்லை நீங்கும். உடல் தெம்பு அதிகரிக்கும். படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்கு அர்த்தாஷ்டம சனி விலகப் போகிறது. இதனால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு மன நிம்மதி கிடைக்கும். பூர்விக சொத்துகளில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீர்வு பெரும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்கு அர்த்தாஷ்டம சனி தொடங்க உள்ளது. தாயார் உடல்நிலையில் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். வாகனம் வாங்கலாம். பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்தில் மிகுந்த கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
மகரம்: சனிப் பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு தைரியம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். சகோதர வழியில் நன்மைகள் நடக்கும்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு தற்போது பாத சனி நடைபெறுகிறது. இது ஏழரை சனியின் கடைசி கட்டம் ஆகும். இதனால் பணவரவு இருகக்கும், ஆனால், செலவுகளும் அதிகரிக்கும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஜென்ம சனி தொடங்கப் போகிறது. இதனால் மீனா ராசிக்காரர்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. அலைச்சல் அதிகமாக இருக்கும். உடல் நலம் பாதிக்கப்படலாம். பிரிவு ஏற்படலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
