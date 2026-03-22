மீன ராசியில் எழுச்சி பெறும் சனி பகவான்.. 5 ராசிகளின் தலையெழுத்தே மாறிவிடும்.. உங்க ராசி இருக்கா?

Sani Uday 2026 Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, சனி பகவான் 'கர்ம பலன்களை வழங்குபவராகவும்' மற்றும் 'நீதிக் கடவுளாகவும்' போற்றப்படுகிறார். சனி கிரகம் தனது நிலையை மாற்றிக்கொள்ளும்போதெல்லாம், அது இவ்வுலகத்தின் மீதும், பன்னிரண்டு ராசிகளின் மீதும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடும். ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 17-ஆம் தேதியன்று சனி பகவான் 'மீன ராசியில்' உதயமாகவுள்ளார். சனி பகவானின் இந்த உதயத்தால், ஐந்து ராசிகளின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கப்போகிறது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ளத் தொடர்ந்து படியுங்கள்.
சனி பகவானின் உதயத்தின்போது (சனி உதயம் 2026 - Shani Uday 2026) — 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பிக்கும்
ஜோதிடத்தின்படி, ஒரு கிரகம் தனது அஸ்தமன நிலையிலிருந்து (combust state) மீண்டு எழுச்சி அடையும் போது, அதன் வீரியமும் ஆற்றலும் முழுமையாக எழிச்சி பெறும். நீண்ட காலமாக மனரீதியான அல்லது பொருளாதார ரீதியான நெருக்கடிகளைச் சந்தித்துவருவோருக்கு, சனி பகவானின் இந்த எழுச்சி ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையப்போகிறது. 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 17-ஆம் தேதி — சனி பகவான் அஸ்தமன நிலையிலிருந்து மீண்டு எழும் அந்தத் தருணத்தில் — எந்த 5 ராசிகளுக்கு ஒரு பொற்காலம் அமையும் என்று பார்க்கலாம்.
ரிஷபம் (Taurus)
ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனியின் எழுச்சி ஒரு வரப்பிரசாதமாகவே அமையும். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். புதிய வருமான வழிகள் திறக்கும்; கடந்தகால முதலீடுகள் மூலம் கணிசமான லாபமும் ஈட்டப்படலாம். பூர்வீகச் சொத்து தொடர்பான சர்ச்சைகள் தீர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. எனினும் சில முதலீடுகள் செய்யும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்புக்கு ஏற்ப பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். உயர் அதிகாரிகளின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றி பெறலாம்.
மிதுனம் (Gemini)
ஜோதிடத்தின்படி, மிதுன ராசியினருக்குச் சனி பகவான் பத்தாம் வீட்டில் — 'கர்மா ஸ்தானம்' என்றும் அழைக்கப்படும் இடத்தில் — உதயமாகப் போகிறார். தொழில் விரிவாக்கத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் நன்மை பயப்பவையாக அமையும். அரசுப் பணிகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்களுக்குச் சில நற்செய்திகள் கிடைக்கக்கூடும். சமுதாயத்திலும், பணிபுரியும் இடத்திலும் உங்களின் மதிப்பு பல மடங்கு உயரும்.
தனுசு (Sagittarius)
ஜோதிடத்தின்படி, தனுசு ராசியினருக்குச் சனி பகவானின் உதயமானது சுகபோகங்களையும் ஆடம்பர பொருட்களையும் தரலாம். இந்த காலகட்டத்தில், புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகக்கூடும். வீட்டில் சில சுப மங்கல நிகழ்வுகள் நடைபெறும் வாய்ப்புகளும் உள்ளன. மன அழுத்தம் குறைந்து, நீங்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடனும் ஆற்றலுடனும் இருப்பதை உணர்வீர்கள்.
மகரம் (Capricorn)
ஜோதிடத்தின்படி, மகர ராசியானது சனியின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட ராசி என்பதால், சனி பகவானின் எழுச்சி மகர ராசிகார்களின் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்க உதவும். கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக நீங்கள் மேற்கொண்டு வந்த கடின உழைப்புக்கு இப்போது பலனளிக்கத் தொடங்கும். எதிர்காலத்தில் நன்மை பயக்கக்கூடிய, கடினமான முடிவுகளை உங்களால் எடுக்க நேரிடும். உடன்பிறப்புகளுடனான உங்களின் உறவுகள் மேம்படலாம்.
கும்பம் (Aquarius)
ஜோதிடத்தின்படி, தற்போது கும்ப ராசியில் சனியின் 'ஏழரைச் சனியின்' இறுதி கட்டம் நடைபெற்று வருகிறது; இருப்பினும், சனி பகவானின் எழுச்சி கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நிம்மதியைத் தேடித்தரும். திடீர் பண வரவுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. முடங்கிக்கிடந்த நிதிகள் மீண்டும் உங்களை தானாகவே கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் வார்த்தைகள் பிறர் மீது ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்; இதன் மூலம், தேங்கிக்கிடந்த காரியங்கள் கூட வெற்றிகரமாக நிறைவுபெறும். நாள்பட்ட உடல் உபாதைகளிலிருந்து நிவாரணம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.
சனி பகவானின் அருள் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்
சனி பகவானின் முழுமையான அருளைப் பெற, சனிக்கிழமைகளில் சனி பகவானுக்கு நல்லெண்ணெய் தீபமேற்றி, கருப்பு எள், நீல நிற மலர்கள் கொண்டு, எளிய மனதுடன் வழிபாடு செய்வது சிறந்தது. அதனுடன்
சனி காயத்ரி மந்திரம் சனிக்கிழமைகளில் சனீஸ்வர பகவானின் அருளைப் பெற்று, ஏழரைச் சனி, அஷ்டமச் சனி பாதிப்புகளைக் குறைக்க உதவும். "ஓம் சனைச்சராய வித்மஹே சாயாபுத்ராய தீமஹி தந்நோ மந்த: ப்ரசோதயாத்" இந்த மந்திரத்தை 108 முறை அல்லது 9 முறை ஜபிக்கவும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
கும்ப ராசிக்கு எந்த சனி நடந்துக் கொண்டிருக்கிறது?
கும்ப ராசியில் சனியின் 'ஏழரைச் சனியின்' இறுதி கட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.
சனியின் எழுச்சி எப்போது நிகழும்?
2026 ஏப்ரல் 17 அன்று மீன ராசியில் சனி உதயமாகப் போகிறார்.
எந்த 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பிக்கும்
ரிஷபம், மிதுனம், தனுசு, மகரம், கும்பம் ஆகிய ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பிக்கும்
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
