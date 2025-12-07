2026ல் கஷ்ட காலம்! சனி பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு சோதனை.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sani Peyarchi 2026: சனி பெயர்ச்சியால் 2026ஆம் ஆண்டு சில ராசிகள் பெரும் கஷ்டத்தை அனுபவிப்பார்கள் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.   

Dec 7, 2025
2026 New Year Rasipalan Latest News:  2025ஆம் ஆண்டு நிறைவடைய இன்னும் சில நாட்களே உள்ளன. வரும் மார்கழி 17ஆம் தேதி 2026 புத்தாண்டு பிறக்கிறது.  இந்த புத்தாண்டில் முக்கிய கிரக மாற்றங்கள் நடக்கிறது. சனி, குரு, ராகு மற்றும் கேது உள்ளிட்ட பல கிரகங்களின் இயக்கம் மாறுகிறது. 2026ஆம் ஆண்டும் நடக்கும் கிரக மாற்றத்தால், 12 ராசிகளுக்கு ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நேர்மறை, எதிர்மறை விஷயங்களை என பலவற்றையும் கிரக மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தும். 

அந்த வகையில், முக்கிய கிரகமாக அறியப்படும்  சனி பகவானின் நிலை காரணமாக, 2026ஆம் ஆண்டு சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறை ஆற்றலை ஏற்படுத்தும் என கருதப்படுகிறது. 2026ஆம் ஆண்டு சனி பகவான் மீன ராசியில் சஞ்சரிக்க இருக்கிறார். கடந்த ஏப்ரல் மாதம் மீன ராசியில் நுழைந்த சனி பகவான், 2027ஆம் ஆண்டு வரை மீன ராசியில் சஞ்சரிக்க இருக்கிறார்.  சனி பகவானின் இந்த சஞ்சாரம் சில ராசிகளுக்கு மோசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அவர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு சனி பகவானால் கஷ்டம் ஏற்படபோகிறது. 

மேஷம்

மேஷ ராசிக்கு விரயச் சனி என்கிற நிலை ஏற்படுகிறது. இது ஏழர சனியின் முதல் சட்டமான விரய சனி ஆகும்.  இதன் காரணமாக, மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு விரய சனி காரணமாக, செலவுகள் அதிகரிக்கும். குறிப்பாக, தேவையில்லாத செலவுகள் உயரும். நிதி நிலைமை மோசமாக இருக்கலாம். திடீரென மருத்துவ செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். குடும்பத்தில் சலசலப்புகள் ஏற்படும். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து  வந்த நெருக்கம் குறையும். தேவையற்ற அலைச்சல்களும், தொலைதூர பயணங்கள ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மேலும், வீட்டில் கெட்ட காரியமும் நடக்க உள்ளது. இதற்கு பரிகாரமாக அனுமனை வழிபட வேண்டும். மேலும், சனிக்கிழமைகளில் சனி பகவானுக்கு கடுகு எண்ணெய் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என சொல்லப்படுகிறது. 

சிம்மம்

2026ஆம் ஆண்டு சிம்ம ராசிக்கு அஷ்டம சனி நடக்கும். இது சவாலானதாக கருதப்படுகிறது. இந்த காலக்கட்டத்தில் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடியக் கூடும். எடுத்த காரியங்கள் அனைத்தும் தோல்வியில் முடியக் கூடும். உடல்நிலையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இதனால், தேவையில்லாத செலவுகள் ஏற்படக் கூடும். குடும்ப உறவினர்களிடம் இருந்து பிரச்னை ஏற்படலாம். உறவினர்களிடம் இருந்து தள்ளி இருப்பது நல்லது. மன வருத்தங்கள் ஏற்படலாம். சொத்து பிரச்னைகளால் மன உளைச்சல் போன்றவை ஏற்படலாம். சனிக்கிழமை உளுத்தம் சாதம் செய்து சனி பகவானுக்கு படை வேண்டும். மேலும், கோயில்களில் சனி பகவானுக்கு எள்ளு தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

கும்பம்

2026ஆம் ஆண்டு கும்ப ராசிக்காரர்களுககு பாத சனி நடக்கிறது. இது நல்ல பலன்களை கொடுத்தாலும், சில நேரங்களில் நேர்மறை ஆற்றலை ஏற்படுத்தக் கூடும். உடல் ஆராக்கியத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வெளியூர் பயணங்கள் மேற்கொள்ளும் போதும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேலும், குடும்பத்தில் தகராறு ஏற்படலாம். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் அனுசரித்து செல்வது நல்லது. இல்லையெனில் வேலை இழப்பு போன்றறை ஏற்படலாம். முதலீட்டிலு கவனமாக இருக்க வேண்டும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. 

