சனி பெயர்ச்சி : திருஷ்டி யோகத்தால் 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறப்போகுது

Sani peyarchi : ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, கிரகங்களின் பெயர்ச்சி மற்றும் சேர்க்கை அவ்வப்போது சில அபூர்வ யோகங்களை உருவாக்குகின்றன. அந்த வகையில், வரும் 2026 ஏப்ரல் 20, திங்கட்கிழமை அன்று ஒரு சக்திவாய்ந்த யோகம் நிகழவிருக்கிறது. நீதியின் தேவனான சனியும், புத்திசாலித்தனத்தின் நாயகனான புதனும் 0 டிகிரியில் ஒருவரை ஒருவர் நேருக்கு நேர் சந்திப்பதன் மூலம் இந்த 'மகா திருஷ்டி யோகம்' உருவாகிறது. திங்கட்கிழமை மாலை சுமார் 4:50 மணியளவில் உருவாகும் இந்த அபூர்வ சேர்க்கை, குறிப்பாக நான்கு ராசிகளுக்குப் பொருளாதார ரீதியாகவும், தொழில் ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தைத் தரப்போகிறது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
ரிஷப ராசி:
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த திருஷ்டி யோகம் மிகவும் சுபமான பலன்களைத் தரும். கடந்த காலங்களில் நீங்கள் சிந்திய வியர்வைக்கும், உழைப்பிற்கும் பலன் கிடைக்கும் நேரம் இது. பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்பை மேலதிகாரிகள் அங்கீகரிப்பார்கள். பதவி உயர்வு (Promotion) அல்லது ஊதிய உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. வியாபாரிகளுக்குப் புதிய ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் லாபகரமான டீல்கள் கிடைக்கும். நிதிநிலை வலுவடைவதோடு, திடீர் பண வரவிற்கும் வாய்ப்பு உண்டு. புதிய முதலீடுகளைத் தொடங்க இதுவே சரியான தருணம்.
மிதுன ராசி:
புதன் உங்கள் ராசிநாதன் என்பதால், இந்த யோகம் மிதுன ராசிக்குச் சிறப்பான நன்மைகளைத் தரும். உங்கள் சிந்திக்கும் திறனும், முடிவெடுக்கும் திறனும் கூர்மையடையும். நிதி தொடர்பான முடிவுகளை நீங்கள் மிகச் சரியாக எடுப்பீர்கள், இது உங்கள் லாபத்தை அதிகரிக்கும். நிலம், வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். வங்கி சேமிப்பு உயரும் என்பதால் நிதிப் பாதுகாப்பு உணர்வு ஏற்படும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. தம்பதிகளிடையே அன்பு அதிகரிக்கும்.
துலாம் ராசி:
துலாம் ராசியினருக்கு இந்த யோகம் புதிய ஆற்றலைத் தரும். நீண்ட நாட்களாக நீங்கள் சந்தித்து வந்த தடைகள் அனைத்தும் இப்போது விலகும். பாதியில் நின்ற திட்டங்கள் அல்லது வேலைகள் இப்போது வேகம் எடுத்து முடிவடையும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல நிறுவனங்களில் இருந்து வாய்ப்புகள் தேடி வரும். வியாபாரத்தில் பெரிய கூட்டாண்மை அல்லது ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம். பெரியவர்கள் மற்றும் குருமார்களின் வழிகாட்டுதல் உங்களுக்குச் சரியான பாதையைக் காட்டும். இதனால் மன அழுத்தம் குறைந்து தன்னம்பிக்கை கூடும்.
கும்ப ராசி:
உங்கள் ராசிநாதனான சனி பகவான் இந்த யோகத்தில் பங்கேற்பதால், கும்ப ராசிக்கு இது மிகவும் சாதகமான பலன்களையே தரும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த உடல்நலப் பிரச்சினைகள் படிப்படியாகக் குணமடையும். உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரித்து எந்தச் சவாலையும் தைரியமாக எதிர்கொள்வீர்கள். நீதிமன்ற வழக்குகள் ஏதேனும் இருந்தால், தீர்ப்பு உங்களுக்குச் சாதகமாக வர வாய்ப்புள்ளது. சனி மற்றும் புதனின் ஆசியால் உங்கள் வாழ்க்கையில் பொருளாதார நிலைத்தன்மையும் செழிப்பும் உண்டாகும்.
இந்தத் திருஷ்டி யோகம் ஏப்ரல் 20 முதல் உங்கள் வாழ்வில் புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடக்கி வைக்கும். உழைப்பும் கிரக நிலைகளும் இணையும்போது வெற்றி நிச்சயம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. )
மேலும் படிக்க: சூரியன் - செவ்வாய் சேர்க்கை.. 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! தொழிலில் சிறந்து விளங்கலாம்
மேலும் படிக்க: குருப்பெயர்ச்சியால் 5 ராசிகளுக்குச் செல்வம் பெருகும், ஜூன் மாதத்தில் 'இரட்டை அதிர்ஷ்டம்'
