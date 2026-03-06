English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • சனி ஆட்டம் ஆரம்பம்.. இந்த 5 ராசிகளுக்கு பிரச்னை மேல் பிரச்னை.. பண விஷயத்தில் ஜாக்கிரதை

சனி ஆட்டம் ஆரம்பம்.. இந்த 5 ராசிகளுக்கு பிரச்னை மேல் பிரச்னை.. பண விஷயத்தில் ஜாக்கிரதை

Sani Peyarchi 2026: சனி பகவான் இன்று கும்ப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான பலன்களை பெறுவார்கள்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 6, 2026, 11:06 AM IST
  • இன்று சனி பெயர்ச்சி
  • இந்த 5 ராசிகளுக்கு பிரச்னை இருக்கும்
  • உங்க ராசி இருக்கா?

Trending Photos

சென்னையில் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறை தீர்ப்பு முகாம்: மார்ச் 13 கடைசி தேதி, முக்கிய தகவல்கள் இதோ
camera icon8
Pension Adalat
சென்னையில் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறை தீர்ப்பு முகாம்: மார்ச் 13 கடைசி தேதி, முக்கிய தகவல்கள் இதோ
5 ஏக்கர் நிலம், 5 லட்சம் ரூபாய் மானியம் - நன்னிலம் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி
camera icon11
Nannilam Scheme 2026
5 ஏக்கர் நிலம், 5 லட்சம் ரூபாய் மானியம் - நன்னிலம் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி
டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு.. எவ்வளவு? தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
Tamil Nadu government
டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு.. எவ்வளவு? தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
5 நாட்கள் ஊட்டி, குன்னூர் டூர்! கம்மி விலையில் செல்ல சூப்பர் சான்ஸ்.. IRCTC பேக்கேஜ் இதோ
camera icon7
IRCTC
5 நாட்கள் ஊட்டி, குன்னூர் டூர்! கம்மி விலையில் செல்ல சூப்பர் சான்ஸ்.. IRCTC பேக்கேஜ் இதோ
சனி ஆட்டம் ஆரம்பம்.. இந்த 5 ராசிகளுக்கு பிரச்னை மேல் பிரச்னை.. பண விஷயத்தில் ஜாக்கிரதை

Sani Peyarchi 2026: ஜோதிட ரீதியாக சனி பகவான் முக்கிய கிரகமாக கருதப்படுகிறார். சனி பகவான் நீதியின் அதிபதியாக கருதப்படுகிறார். சனி பகவான் அனைத்து கிரகங்களை காட்டிலும் மிகவும் மெதுவாக பெயர்ச்சி அடைவார். ஒரு ராசியில் மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைய சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொள்வார். இந்த நிலையில், சனி பகவான் இன்று பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கிய பெயர்ச்சியாக கருதப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

சனி பகவான் இன்று (மார்ச் 6) காலை 8.31 மணிக்கு குமப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு அவர் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  சனி பகவானின் பெயர்ச்சி ஜோதீட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. சனியின் பெயர்ச்சியால் சில ராசிளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை பெற்றாலும், சில ராசிகள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். பணம், தொழிலில் உஷராக சில ராசிகள் இருக்க வேண்டும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

மீனம் (Pisces)

மீன ராசிக்கு சனி பகவான் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.  மீன ராசியின் முதல் வீட்டில் சனி தற்போது பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.  இந்த காலக்கட்டத்தில் மீன ராசிக்காரர்கள் அனைத்து விஷயத்திலும் உஷாராக இருக்க வேண்டும். இந்த நேரத்தில் பண செலவுகள் அதிகரிக்கும். தொழிலில் போட்டிகளும் அதிகரிக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் சில பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.  உங்கள் பொறுப்புகளில் நீங்கள் அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்கள்  வாழ்க்கையில் சில தடைகள் நீங்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னை முடிவுக்கு வரும். பணியிடத்திலும் சில பிரச்னைகளை நீங்கள் சந்திக்கலாம்.  உடல்நலத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். 

கும்பம் 

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் பெயர்ச்சியால் குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணம் அளிக்கிறது. சனி தற்போது உங்கள் ராசியை  விட்டு வெளியேறி, மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இது பாத சனியின் இறுதி கட்டத்தை குறிக்கிறது.  நீங்கள் சிறிது காலமாக அனுபவித்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மன அழுத்தம் குறையும். உங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரத்தை பெறுவீர்கள்.  திட்டமிட்டு அனைத்து காரியங்களை செய்யுங்கள். திட்டமிடாமல் எதையும் செய்யாதீர்கள். வெளியூர் பயணங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. உங்கள் நிதி சார்ந்த பிரச்னைகள் ஏற்படலாம்.  எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவு எடுக்க வேண்டாம். 

மேஷம் (Aries)

சனி பகவானின் நட்பு ராசியாக மேஷம் இருக்கிறது. மேஷ ராசிக்கு குருவின் அருள் சாதகமாக இருக்கிறது. எனவே, சனியின இந்த பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுககு சாதமாக இருக்கும். சம்பளம் அல்லது பதவி உயர்வு உங்களுக்கு கிடைக்கும். சனியின் தாக்கத்தில் திடீர் பணியிட மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது. உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெற்றிகள் கிடைக்கும். இருப்பினும், நீங்கள் பணம் விஷயத்தில் உஷாராக இருக்க வேண்டும். இந்த  காலக்கட்டத்தில் கடன் வாங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். யாருக்கும் கடனும் கொடுக்கக் கூடாது. மேலும், இந்த காலக்கட்டத்தில் வெளியுர் பயணங்களை தவிர்ப்பது நல்லது

சிம்மம் (Leo)

சிம்ம ராசியின் எட்டாவது வீட்டில் சனி பெயர்ச்சி அடைகிறார். எட்டாவது வீடு சவாலானதாக கருதப்படுகிறது. ஆனால், பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு போன்றவை ஏற்படக் கூடும். நீங்கள் சில தாமதங்கள் நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். உங்களுக்கு தேவையற்ற பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். நீங்கள் அனைத்து விஷயங்களிலும் பொறுமையும் அமைதியும் கடைபிடிக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் தேவையில்லாத விஷயங்கள் பற்றி விவாதிக்க வேண்டாம். பணியிடத்தில் அனைவரிமும் நல்லப்படியாக செல்வது  நல்லது.  பணம் விஷயத்தில் ஜாக்கிரதை இருக்க வேண்டும்.

தனுசு (Sagittarius) 

தனுசு ராசிக்காரர்களுககு  சனி நான்காவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அதாவது, நான்காவது வீடு அஷ்டம சனியை குறிக்கிறது. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அவசரமாக முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.  தொழிலிலும் அவரச முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. வெளியூர்களுக்கு கவனமாக செல்ல வேண்டும். தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். போட்டி, பொறாமைகள் அதிகரிக்கும். வேளையில் சில தடைகள் ஏற்படக்கூடும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் உடல் நலனில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! நகை, பணம் சேரும்

மேலும் படிக்க: புதன் - சூரியன் சேர்க்கை.. ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 4 ராசிக்காரர்கள்! பணமும் கொட்டும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

 

 

About the Author
Sani PeyarchiSani peyarchi PalangalShani Transit 2026Sani EffectsZodiac Signs

Trending News