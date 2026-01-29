30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீனத்தில் சனி பெயர்ச்சி! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம், நகை கொட்டும்

Shani Peyarchi On Pisces: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. நவகிரகங்களின் தளபதியாக கருதப்படும் சனி பகவான் இரண்டை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஒரு ராசியில் சுமார் 30 முதல் 40 நாட்கள் வரை இருப்பார். அந்த வகையில், சனி பகவான் 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். மார்ச் மாதம் 13ஆம் ஆண்டும் இரவு 7.13 மணிக்கு மீன ராசியில் நடக்கிறது. இதன் தாக்கம் 3 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலையும், அதிர்ஷ்டத்தையும் கொடுக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
தனுசு (Sagittarius)
மீன ராசியில் சனியின் பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். அரசு பணியில் இருப்பவர்களுக்கு அவர்களின் விருப்பமான இடத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. தங்கள் திறமைகளை கௌரவிக்கும் வகையில், கூடுதல் பொறுப்புகள் கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க உள்ளவர்களுக்கு நல்ல காலமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வருமானம் உயரக் கூடும். இதன் மூலம் உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும். கணவன் மனைவி இடையே காணப்பட்ட மனஸ்தாபங்கள் மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். கடன் பிரச்னைகள் தீரும். நிதி ரீதியாக பலமாக இருப்பீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். வெளிநாடுகளுக்கும் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. கணவன் மனைவி இருவரும் சேர்த்து தொலைதூர பயணங்களள் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.
கும்பம் (Aquarius)
கும்ப ராசிக்கு சனியின் பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் உங்களுக்கு தீரும். திடீர் பண வரவு உண்டாகும். இதன் காரணமாக, பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். சொத்து விஷயத்தில் உங்களுக்கு சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் இருந்து பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு பிரச்னையாக இருந்த விஷயங்கள் தீரும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த நிதி நெருக்கடிகள் தீரும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கவும் வாய்ப்புள்ளது. முன்னர் செய்த முதலீட்டில் இருந்து அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள்.
மீனம் (Pisces)
மீனத்தில் சனி பெயர்ச்சி அடைவதால், அவர்களுக்கு செல்வம், புகழ் அனைத்தும் கிடைக்கும். மார்ச் மாதத்தில் இருந்து உங்கள் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த நிதி பிரச்னைகள் தீரும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். சொத்து நல்ல விலையில் விற்பனையாகும். தொழில், வியாபாரத்தில் லாபம் உண்டாகும். திருமணமாகதவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல வரன் அமையும். தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். மேலும், பணி நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. நகை, வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகமும் உங்களுக்கு இருக்கிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேலும் படிக்க: ஜனவரி 29 வியாழக்கிழமை ராசி பலன்: இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்!
மேலும் படிக்க: 2 நாட்களில் புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்? காத்திருக்கும் பல மாற்றங்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ