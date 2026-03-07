சனிப்பெயர்ச்சி ஆட்டம் ஆரம்பம்.. எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்?

Sani Peyarchi 2026 Tamil: மீனத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ள சனி பகவான், அடுத்த 2028 வரை எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பலனைத் தருவார், என்ன பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம் - ஏழரை சனி (விரய சனி)
ரிஷபம் - லாப சனி (11-ம் இடம் - யோகம்)
மிதுனம் - கர்ம சனி (10-ம் இடம் - தொழில் மாற்றம்)
கடகம் - பாக்கிய சனி (9-ம் இடம்)
சிம்மம் - அஷ்டம சனி (எச்சரிக்கை தேவை)
கன்னி - கண்டச்சனி (7-ம் இடம்)
துலாம் - ருண ரோக சத்ரு சனி (6-ம் இடம் - வெற்றி)
விருச்சிகம் - பஞ்சம சனி (5-ம் இடம்)
தனுசு - அர்த்தாஷ்டம சனி (4-ம் இடம்)
மகரம் - தைரிய வீர்ய சனி (3-ம் இடம் - முன்னேற்றம்)
கும்பம் - ஏழரை சனி (பாத சனி)
மீனம் - ஏழரை சனி (ஜென்ம சனி)
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்கள் மந்திராலயம் செல்வதும் மாதத்தில் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை முருகனை குருவாக நினைத்து வழிபாடு செய்வதும் அல்ல ராகவேந்தரை வழிபாடு செய்வதும் சிறந்த பரிகாரமாக கருதப்படுகிறது. வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். 12ல் பயணிக்கத் தொடங்கி உள்ளதால், உங்களுக்கு விரைய சனி தொடங்குகிறது. கடந்த 20 முதல் 25 வருடமா நடக்காத திட்டங்கள் இப்போது விறுவிறுப்பாக நடக்கத் தொடங்கும். கடல் கடந்த தொழிலை தொடங்குவீர்கள். கடல் கடந்த உத்தியோகம் கிடைக்கலாம். 50 வயசை கடந்த மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் அதிஷ்டம் உண்டாகும்.
ரிஷபம்: இதுவரைக்கும் பத்தாம் இடத்தில் இருந்த சனி தற்போது 11ஆம் இடமான லாபஸ்தானத்துக்கு வந்துள்ளார். திருப்பதி சென்று வந்தால், திருப்புமுனை ஏற்படும். அதேபோல் வராக பெருமாளை தரிசத்தால், அதிஷ்டமும் பண மழையும் கொட்டும். உடல் நலம் பொறுத்த வரை, முதுகு தண்டுவடம் கழிவு பாதையில் சிறு பிரச்சனைகள் வரலாம். புதிய பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். திருமண நடக்கலாம். கணவன் மனைவி இடையே அன்யோனியம் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த கோரிக்கைகள் நிறைவேறும். தொழிலில் மாற்றங்கள், தொழிலில் உயர்ந்த பதிவு கிடைக்கலாம்.
மிதுனம்: இதுவரைக்கும் ஒன்பதாம் இடத்தில் இருந்த சனி பத்தாம் இடத்துக்கு சஞ்சரித்துள்ளார். அதே சமயம் பிபி, சுகர், கொலஸ்ட்ரால் இதயம் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம், இதனால் ஒரு முறை பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். 24 வயது கடந்த மிதுன ராசிக்காரங்கள் ஹார்ட்ட ரெகுலரா செக் செய்யவும். மறுபுறம் அதிஷ்டம் கொட்டும், பழைய கடன்கள் செட்டில் ஆகிவிடும். எதிரிகள் விஷயத்தில் வெற்றிகள் ஏற்படும். மன அழுத்தம் குறையும். திடீர் அதிஷ்டம் ஏற்படும். இந்த நேரத்தில் அனைத்து விதத்திலும் ஏற்றம் ஏற்படும். தைரியம் ஏற்படும் நம்பிக்கை கூடும். தொழிலில் இருந்த சிக்கல் தீரும். தொழிலில் இருந்த சிக்கல் தீரும்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சனிப் பெயர்ச்சி யோகம். அஷ்டமத்தில இருந்து சனி விலகி உள்ளார். எட்டாம் இடத்திலிருந்து சனி ஒன்பதாம் இடத்துக்கு பயணிக்கத் தொடங்கி உள்ளார். தாய்வழி உறவு, தந்தை வழி உறவு பெற்றோர் பெரியவருடைய தேகாரோக்கியத்தை அதிகமாக கவனமாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். கண்டிப்பாக நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வரலாம், கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் கண்டிப்பாக தொந்தர் செய்யும். பிரஷர் ஏறாம பார்த்துக்கணும். வாகனத்தில் அதீத கவனமா இருக்கணும். டிசம்பர் மாதத்தில இருந்து கேது உங்க ராசிக்கு வர்துனால தூக்கமின்மை ஏற்படும். புத்திர பாக்கியம் உண்டாகும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்கள் மாதத்தில் ஒரு செவ்வாக்கிழமை துர்கை அம்மனை வழிப்பட வேண்டும். ராகு கேது கோலர பதிகத்தை சொல்ல சொல்ல சிம்மத்துக்கு நல்லது. ஏழாம் இடத்தில் கண்டக சனியிலிருந்து அஷ்டம சனிக்கு பயணித்தை தொடங்கி உள்ளார் சனி. முதுகு தண்டுடம் பாதம் இரத்தத்தில் பரவக்கூடிய தொற்றுநோய் உபத்திரத்தில் அதீத கவனமாக இருக்க வேண்டும் சிம்ம ராசிக்காரர்கள். சிம்ம ராசிக்குச் சனி பகவான் ஒரு பகை கிரகம் என்பதால், சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சுகாதாரத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தெரியாத நபர்களிடமோ அல்லது தீய பழக்கம் உள்ளவர்களிடமோ நட்பு வைப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. போதைப் பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகாமல் இருப்பது உங்கள் ஆரோக்கியத்தையும் கௌரவத்தையும் காக்கும்.
கன்னி: கடல் கடந்து அதிகமான பயணத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய கன்னி ராசிக்காரர்கள் திடீர் அதிஷ்டத்தை பெறுவார்கள். அரசுத்தத்துறை அரசியல்வாதிகள் மட்டும் அதீத கவனமாக இருக்க வேண்டும். கன்னி ராசிக்காரர்கள் வாகனத்தில் அதீத கவனமாக இருக்க வேண்டும். காரில் பயணிக்கும் போது பெல்ட் போட்டு கொள்ள வேண்டும். அதேபோல் கன்னி ராசிக்காரர்கள் உணவு முறையில் அதிகமாக கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்கள் பட்டீஸ்வரம் தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய சன்னிதானத்தில் 38 உதிரி எலுமிச்சை பழத்தை கொடுத்து அஞ்சு எலுமிச்சை பழத்தை திருப்பி வாங்கி வந்து பட்டீஸ்வரம் துர்கை பிடித்த வைத்து தினமும் மகள் தீபம் ஏத்துவது விசேஷ பலனைத் தரும். இதுவரை ஐந்தாம் இடத்தில் இருந்த சனி ஆறாம் இடத்துக்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். ஆறாம் இடம் என்பது சத்துரு ஜெயம் ரோகஜெயம் அனுகூலங்களை ஏற்படுத்தும். தனிப்பட்ட முறையில் செல்வாக்கு ஏற்படும். பழைய கடன்கள் பைசலாகும். குடும்பத்தில் அன்யோனியம் அதிகரிக்கும். இடமாற்றம் வீடு மாற்றம் மனை மாற்றம் உத்தியோக மாற்றம் தொழில் மாற்றம் எல்லாம் ஏற்படும். துலாமில் சனி உச்சம் பெறுகிறார். எனவே துலா ராசிக்காரர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறுவார்கள்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் வைத்தீஸ்வரன் கோயில்களுக்கு செல்வதும் மாதம் ஒரு செவ்வாய் முருகரை வழிப்படுவது நன்மை உண்டாகும். இதுவரை அர்த்தாஷ்டம சனி என்று சொல்லக்கூடிய நாலாம் இடத்திலிருந்த சனி ஐந்தாம் இடத்துக்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். ஐந்தாம் இடம் என்பது புத்திர சந்தானத்துக்கு உண்டான அமைப்பு. டிசம்பர் மாதத்திலிருந்து பலவிதமான நன்மைகளும் அனுகூலங்களும் ஏற்படும். விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் காணப்பட்டிருந்த பலவிதமான சங்கடங்கள் கண்டிப்பாக நிவர்த்தி ஏற்படும். புது தொழில் அமைப்புக்கு ஏற்படும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்கள் திருச்செந்தூர் செல்வதும் மாதம் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை மகான்களை வழிபாடு செய்வதும் அற்புதமான பலன்களைத் தரும். முதுகு வலி, கழுத்து வலி, வயிற்று சம்பந்தப்பட்ட உபத்திரத்தில் மட்டும் தனுசு ராசிக்காரர்கள் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். இதுவரை மூன்றாம் இடத்தில் இருந்த சனி நான்காம் இடமான அர்த்தாஷ்டம சனிக்கு வந்துள்ளார். எனவே மறக்காமல் தினமும் உடற்பயிற்சி செய்வது பலவிதத்தில் நன்மை உண்டாகும். உள்ளூர் பயணம் வெளியூர் பயணம் கடல் கடந்த பயணம் எல்லாம் ஏற்படும். வாகனம் ஓட்டும் போது வித்தைகள் வேண்டாம்.
மகரம்: ஏழரை சனியில் இருந்த மகர ராசிக்காரர்களுக்கு பரிபூரண நிவர்த்தி கிடைந்து, இரண்டாம் இடத்திலிருந்து சனி மூன்றாம் இடத்துக்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். உங்கள் ராசிநாதனே சனிதான் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ளுங்கள். மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமான காலகட்டம். ரொம்ப நாட்களாக இருந்த மனக்குமர்கள் ஏழரை வருடங்களாக இருந்த வருத்தம், மனக்கசப்பு, அனைத்தும் மறைந்துவிடும். மாதத்துக்கு ஒரு சனிக்கிழமை கண்டிப்பாக விநாயகரை வழிப்படுவது சகல விதத்தில் ஏற்றத்தை தரும். திடீர் அதிஷ்டம் ஏற்படும். தனிப்பட்ட முறையில் செல்வாக்கு ஏற்படும்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்கள் திருவண்ணாமலை செல்வதும் மாதத்தில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுமனை கும்பிடுவதும் சகல விதத்தில் ஏற்றத்தையும் அனுகூலித்தை தரும். ஜென்ம சனியிலிருந்து இரண்டாம் சனி என்ற பாத சனிக்கு போகக்கூடிய காலகட்டம் இது. எதிரிகள் விஷயத்தில் கோபதாபம் வேண்டாம். குடும்பத்தில் அன்யோனியம் அதிகரிக்கும். அடிவயிறு, முதுகு, கழிவு போன்றவற்றில் கவனம் தேவை. கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் அபிவிருத்தி உத்தியோக அபிவிருத்தி வியாபார அபிவிருத்தி நிச்சயமாக ஏற்படும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஜென்மச் சனி தொடங்கி உள்ளது. இதனால், உங்களுக்கு வாழ்வில் நிம்மதி பிறக்கும். கணவன்-மனைவிக்குள் அந்நியோன்யம் அதிகரிக்கும். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். கடன் தொல்லை நீங்கும். புது வீடு, மனை வாங்குவீர்கள். குலதெய்வப் பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றுவீர்கள். வெளி வட்டாரத்தில் கௌரவப் பதவி கிடைக்கும். விலையுயர்ந்த ஆபரணம் வாங்குவீர்கள். உத்தியோகத்தில் மரியாதை கூடும். உத்தியோகத்தில், வேலைச்சுமை இருக்கும். பணவரவும், செலவுகளும் இரண்டும் இருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
