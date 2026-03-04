திருநள்ளாறு சனிப் பெயர்ச்சி 2026 பலன்கள்.. 12 ராசிகளின் துல்லியமான கணிப்பு!

Sani Peyarchi 2026 Tamil: திருநள்ளாறில் இருக்கும் சனீஸ்வரர் கோவிலில் வருகிற 2026 மார்ச் 6 ஆம் தேதி சனிப் பெயர்ச்சி விழா நடைபெற உள்ளது. பொதுவாக சனிபகவான் ஒவ்வொரு ராசியிலும் இரண்டரை ஆண்டுகள் ஒருமுறை தான் ராசியை மாறுவார். சில நேரங்களில் சில ராசிகளில் 3 ஆண்டுகள் கடப்பார். ஆனால் மொத்தம் 12 ராசிகளையும் வலம்வர 30 ஆண்டுகள் வரை எடுத்துக் கொள்வார் சனி பகவான்.
இந்நிலையில் வருகிற மார்ச் 6 ஆம் தேதி நிகழப் போகும் சனிப் பெயர்ச்சி அன்று கும்ப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு சனி பகவான் இடம்பெற உள்ளது. எனவே நிகழப் போகும் சனிப் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்பதை விரிவாகத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்: சனிப் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பல வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். சனிபகவான் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு 12-ஆம் இடமான மீனராசியில் சஞ்சரிக்கவுள்ளார். இதனால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனி ஆராம்பம் ஆகப் போகிறது. இதனால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மனதளவிலான வளர்ச்சியுடன், வாழ்க்கை அனுபவங்களில் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கும். மேலும் இந்த காலகட்டத்தில் மேஷ ராசிக்காரர்களின் மனநிலையில் ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும். தேவையற்ற சிந்தனைகள், தனிமை, கடந்த கால பிரச்சனைகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. மனச்சோர்வு அல்லது மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். செலவுகள் அதிகரிக்கும். சேமிப்பு குறைய வாய்ப்பு உள்ளது.
ரிஷபம்: தவறுகளைத் தட்டிக்கேட்கும் தைரியம் கொண்ட ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு ஏப்ரல் 24, 2028 வரை சனி பகவான் லாப வீட்டில் ஆட்சிபெற்று அமர்கிறார். இதனால் உங்கள் பேச்சுக்கு மற்றவர்கள் அதிகம் முக்கியத்துவம் தருவார்கள். மனைவி வழியில் மதிப்பு மற்றும் மரியாதை கூடலாம். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். சகோதரர்களுடன் இருந்த கசப்பு உணர்வுகள் முடிவுக்கு வரும். அரசாங்க அதிகாரிகளால் முக்கிய உதவிகளை பெற வாய்ப்புள்ளது. எனினும் வீண் கோபம், அலைச்சல், டென்ஷன் அடிக்கடி வரலாம். வாகனத்தை ஓட்டும்போது கவனம் தேவை.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்கு 10-ம் வீட்டில் சனி அமர்கிறார். இதனால் மார்ச் 6 2026 முதல் ஏப்ரல் 24, 2028 வரை உங்களுக்கு நல்லதே நடக்கும். இந்த நேரத்தில் வெளிவட்டாரத்தில் சில தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். பூர்விகச் சொத்துப் பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். வங்கியில் கடன் கிடைக்கும். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். தாயாரின் உடல் நலம் பாதிக்கப்படலாம். புது வாகனம் வாங்குவீர்கள். மனைவியுடன் வீண் வாக்குவாதங்கள் வரலாம். சில சுப விரய செலவுகள் ஏற்படக்கூடும். மொத்தத்தில் இந்த சனிப்பெயர்ச்சி, உங்களை ஒளிர வைக்கும்.
கடகம்: வாக்கியப் பஞ்சாங்கப்படி மார்ச் 6, 2026 முதல் ஏப்ரல் 24, 2028 வரையிலும் 9 ஆம் வீட்டில் ஆட்சிபெற்று அமர்கிறார் சனி பகவான். இதனால் குடும்பத்தில் நல்லது நடக்கும். கடன் தொல்லை தீரும். தம்பதிக்கு இடையே கருத்துவேறுபாடுகள் மறையும். உங்களின் மகளுக்கு நல்ல வரன் அமையும். வசதியான வீட்டுக்கு குடியேறுவீர்கள். திட்டமிட்டபடி வேலைகளை முடிப்பீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். எதிர்பாராத பணவரவுகளை பெறலாம்.
சிம்மம்: வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி நிகழப் போகும் சனிப் பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் சனி பகவான் உங்களின் 8-ம் வீட்டில் அமர்கிறார். இதனால் எதிர்மறைச் சிந்தனைகள் வரலாம். கணவன், மனைவிக்குள் வாக்குவாதங்கள் ஏற்படும். இதனால் மனஸ்தாபம் வந்து போகும். கடன் வாங்கலாம். செலவுகள் ஏற்பட்டு, கையிருப்பைக் கரைக்கும். பூர்விகச் சொத்தின் பங்கைப் போராடிப் பெறுவீர்கள். நெருக்கமானவர்களாக ஏமாற்றம் அடைவீர்கள். முக்கிய பத்திரங்களில் கையெழுத்திடும் போது, சட்ட ஆலோசகரை அணுகவும். நல்லவர் யார், கெட்டவர் யார் என அறியமுடியாமல் தவிப்பீர்கள்.
கன்னி: தடைகளை உடைத்தெறியும் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சனிப் பெயர்ச்சியால் உங்களின் பிள்ளைகள் பொறுப்பாக நடந்துகொள்வார்கள். எனினும் சில வீண் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். தங்க நகைகள் மற்றும் சில விலை உயர்ந்த பொருட்களை கையாளும் போது கவனமாக இருக்கவும். பூர்விகச் சொத்துப் பிரச்னைகள் தலைதூக்கும். மன சோர்வு, மறதி அதிகம் ஏற்படும். உணவு விஷயத்தில் கட்டுப்பாடு அவசியம். ஒவ்வாமை பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம், இதனால் சில கிரீம்கள், சோப்புகளை பயன்படுத்தும் முன் மருத்தவரை அணுகவும். தாய்வழி உறவினர்களிடையே மனக் கசப்புகள் ஏற்படலாம். வீடு, வாகனப் பராமரிப்புச் செலவுகள் அதிகரிக்கும். கடன் வாங்க நேரிடும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சனிப் பெயர்ச்சியால் வாழ்க்கையில் சிறப்பு பலன்கள் கிடைக்கும். பக்குவமாகப் பேசி காரியம் சாதிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பூர்விகச் சொத்து கைக்கு வரும். தடைப்பட்டு வந்த குலதெய்வ வழிப்பாடுகள் நிறைவேறும். உங்களின் தைரியம் அதிகரிக்கும். கௌரவம் கூடும். வாகனத்தைக் கவனமாக ஒட்டவும். திடீர் பணவரவு கிடைக்கலாம். வீடு கட்ட கடனுதவி கிடைக்கும். சமூக வலைதளங்களைக் கவனமாகக் கையாளுங்கள். வாகனப் பழுது, விபத்துகள் வந்து நீங்கும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு பணவரவு கிடைக்கும். பழைய நகைகளை நீங்கள் மீட்பீர்கள். குடும்பத்தினருடன் அமர்ந்து சிரித்துப் பேசி மகிழ்வீர்கள். இளைய சகோதர வகையில் உதவிகள் கிடைக்கும். குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும். அதேபோல் பிள்ளைகளிடம் அதிகக் கண்டிப்பு வேண்டாம். தாய்வழி உறவினர்களால் வீண் அலைச்சல், மனக்கசப்புகள் வரும். சிலருக்குக் கண் எரிச்சல், பார்வைக் கோளாறு பிரச்னைகள் வரக்கூடும். மனைவியுடன் வீண் விவாதங்கள் வந்து போகும்.
தனுசு: வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி நிகழப் போகும் சனிப் பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பெருகும். கணவன் மனைவிக்குள் அந்நியோன்யம் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகள் மூலம் செலவுகள் அதிகர்க்கும். சின்னச் சின்ன வேலைகளிலும் அலைச்சல் உண்டாகலாம். செலவுகள் அதிகரிக்கும். புதிய வீடு வாங்கலாம். வெளிநாட்டு விசா கிடைக்கும். இரவு நேரப் பயணங்களில் கவனம் தேவை. பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். நிலுவையிலிருந்த வழக்கில் நல்ல தீர்ப்பு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகளை பெறுவீர்கள்.
மகரம்: சனி பகவான் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு கொண்டாட்டத்தை அள்ளித் தருவாரா. குடும்பத்தில் இனி மகிழ்ச்சி மட்டுமே நிலவும். குழந்தைப் பாக்கியம் உண்டாகும். பணப் பற்றாக்குறை குறையும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். சைனஸ் பிரச்னைக்குத் தீர்வு கிடைக்கும். செல்வாக்கு உயரும். வீடு வாங்கலாம். சமூகத்தில் அந்தஸ்து உயரும். சொத்து விவகாரங்களை கவனமாகக் கையாளுங்கள்.
கும்பம்: சனி பகவான் உங்கள் ராசியை விட்டு விலகி, பாதச் சனியாக அமர்ந்து பலன் தரப் போகிறார். இனி மனதில் சாந்தம் நிலவும். குடும்பத்தில் இனி மகிழ்ச்சி தங்கும். சர்க்கரை அளவு, ரத்த அழுத்தம் சீராக இருக்கும். அடுத்தவர் விவகாரங்களில் தலையிடவேண்டாம். தாயாரின் உடல்நலத்தில் அக்கறை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். வேலைச்சுமை அதிகரிக்கும். திடீர்ப் பயணங்கள் அதிகரிக்கும். காலில் சிறுசிறு காயங்கள் ஏற்படக்கூடும். திடீர் பண வரவு ஏற்படும். வீடு-மனை, வாகனம் வாங்கலாம்.
மீனம்: வாக்கிய பஞ்சாங்க சனிப் பெயர்ச்சியின் படி, மீனா ராசிக்காரர்களுக்கு ஜென்மச் சனி தொடங்கப் போகிறது. உங்களுக்கு வாழ்வில் நிம்மதி பிறக்கும். கணவன்-மனைவிக்குள் அந்நியோன்யம் அதிகரிக்கும். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். கடன் தொல்லை நீங்கும். புது வீடு, மனை வாங்குவீர்கள். குலதெய்வப் பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றுவீர்கள். வெளி வட்டாரத்தில் கௌரவப் பதவி கிடைக்கும். விலையுயர்ந்த ஆபரணம் வாங்குவீர்கள். உத்தியோகத்தில் மரியாதை கூடும். உத்தியோகத்தில், வேலைச்சுமை இருக்கும். பணவரவும், செலவுகளும் இரண்டும் இருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
