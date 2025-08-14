சனி-சுக்கிரன் உருக்காக்கும் நவபஞ்சம யோகம்.. 5 ராசிகளுக்கு செல்வம், செழிப்பு, பணம் கொட்டும்

Navpancham Rajayogam 2025: ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் ஏற்படும் மாற்றம் நமது வாழ்க்கையிலும், நாடு மற்றும் உலகத்திலும் பாதிப்பை தரும். இந்த கிரகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் தனது ராசியி மாற்றிக் கொண்டே இருக்கும், இதன் காரணமாக அவை மற்ற கிரகங்களுடன் இணைந்து பல யோகங்களை உருவாக்கும். இந்த சேர்க்கை உருவாகும்போது, சில சுப மற்றும் சில அசுப யோகங்கள் உருவாகும். ஒரு நபரின் வாழ்க்கையில் சுப கிரகங்களின் சேர்க்கை நல்ல பலன்களைத் தரும். ஜோதிடத்தில், இந்த யோகா மிகவும் புனிதமானதாகவும் பலனளிப்பதாகவும் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் இது வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம், செல்வம், மரியாதை மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகளைத் தருகிறது. சனி-சுக்கிரனின் நவபஞ்சம யோகம் எந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரன்-சனியின் இந்த நவபஞ்ச ராஜயோகம் மிகவும் புனிதமானது மற்றும் நன்மை பயக்கும். இந்த நேரத்தில், மேஷ ராசிக்காரர்கள் வணிகம் மற்றும் தொழிலில் புதிய உயரங்களைத் தொட வாய்ப்பு கிடைக்கும். இதனுடன், திடீர் நிதி ஆதாயம், முதலீட்டிலிருந்து லாபம் மற்றும் புதிய ஒப்பந்தங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. நீண்ட தூரப் பயணம் நன்மை பயக்கும், மேலும் ஆரோக்கியமும் மேம்படும். குடும்பம் மற்றும் சமூக வாழ்க்கையிலும் மரியாதை அதிகரிக்கும்.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நவபஞ்ச ராஜயோகம் மிகவும் சாதகமான பலனைத் தரும். இந்த யோகத்தின் பலனால், வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். கலை, ஊடகம், ஃபேஷன், வடிவமைப்பு அல்லது திரைப்படத் துறையுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். பழைய நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் நிறைவடையும். திடீர் பண ஆதாயம் காரணமாக நிதி நிலைமை பலப்படும்.
நவாம்பச்சம் ராஜயோகத்தின் பலனால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் கௌரவம் அதிகரிக்கும். அரசு வேலைகளில் வெற்றி கிடைக்கும், புதிய தொடர்புகள் ஏற்படும். கல்வி மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளில் பெரும் வெற்றி கிடைக்கும். வேலையில் இருப்பவர்கள் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நவபஞ்ச ராஜயோகம் மிகவும் மங்களகரமாக இருக்கும். இந்த ராஜயோகத்தின் பலன் வணிகத்தில் விரிவாக்கத்தையும் நிதி ஸ்திரத்தன்மையையும் ஏற்படுத்தும். வெளிநாடுகளுடன் தொடர்புடைய லாபம் அல்லது பெரிய விஷயங்களுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் மனைவியிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும், திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரன்-சனி நவபஞ்சம யோகம் மிகவும் நன்மை பயக்கும். இந்த நேரத்தில், கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கப் போகிறது. வியாபாரம், புதிய ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பெரிய திட்டங்களில் லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. காதல் உறவுகள் வலுவடையும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். முதலீடு, சொத்து மற்றும் பங்குச் சந்தையிலிருந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
