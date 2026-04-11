மீனத்தில் சனியின் உதயம்: 4 ராசிகளுக்கு சோதனை காலம், அதிகரிக்கும் சவால்கள்

Sani Udhayam 2026 : ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதி, சனி கிரகம் மீன ராசியில் உதயமாகிறது. சனி உதயமானதும், ஒரு வலிமையான கட்டத்தை எட்டும். இதன் விளைவாக, ரிஷபம் உள்ளிட்ட பல ராசிக்காரர்கள் பல்வேறு இன்னல்களைச் சந்திக்க நேரிடும். பாதகமான சூழல்கள் உருவாகக்கூடும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு, வெற்றி கிடைக்காமல் போகலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 11, 2026, 01:04 PM IST
Sani Udhayam 2026 : ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதி, சனி கிரகம் மீன ராசியில் உதயமாக உள்ளது. மார்ச் 8-ஆம் தேதி முதல், சனி மீன ராசியில் 'அஸ்தமன' நிலையில் (சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருப்பதால் தன் ஒளியை இழந்து) இருந்து பயணித்து வந்தது, தற்போது, ​​ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதி காலை 5:00 மணிக்கு, அது மீன ராசியில் உதயமாகிறது. இதன் விளைவாக, சனியின் பார்வை சில ராசிகளின் மீது விழ உள்ளது. இவ்வாறு உதயமானதும், சனி தனது முழுமையான ஆற்றல் மிக்க கட்டத்தை எட்டும். இதன் பலனாக, பல ராசிகள் இதனால் பாதிக்கப்படக்கூடும். சனியின் பாதகமான தாக்கம் இந்த ராசிகளின் மீது படியவிருப்பதால், அந்தந்த ராசிகள் தங்கள் தொழில் மற்றும் பணித்துறையில் பல்வேறு போராட்டங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். வியாபாரம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த விஷயங்களிலும் சிரமங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மேலும், குடும்பத்திற்குள் ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் சச்சரவுகள் அதிகரிக்கலாம். எனவே, சனியின் இந்த உதயத்தால் எந்தெந்த ராசிகள் பாதிக்கப்படப்போகின்றன என்பதை, இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.

இந்த 4 ராசிகளின் நிம்மதி குறையுமா? பரிகாரங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)

சனி பகவானின் மூன்றாம் பார்வை ரிஷப ராசியைச் சேர்ந்த நபர்கள் மீது விழுகிறது. இதன் விளைவாக, உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி சற்று மந்தமாக இருப்பதை நீங்கள் உணரலாம். திடீரென நிதி நெருக்கடிகள் ஏற்படக்கூடும். முக்கியமான பணிகள் தடைபட வாய்ப்புள்ளது. கடன் சுமை அதிகரிக்கக்கூடும்; எனவே, யாரிடமும் கடன் வாங்க வேண்டாம். நீங்கள் நிதிசார் சிரமங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம்; பணப் பிரச்சினைகள் தீவிரமடையவும் வாய்ப்புள்ளது. உடன்பிறப்புகளுடனான உறவில் மனக்கசப்பு ஏற்படலாம்; மேலும், குடும்பப் பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கக்கூடும்.

பரிகாரம்: ஹனுமான் சாலிசாவைத் தவறாமல் பாராயணம் செய்யவும்.

கன்னி (Virgo Zodiac Sign)

சனி பகவானின் ஏழாம் பார்வை கன்னி ராசியைச் சேர்ந்த நபர்கள் மீது பதியவுள்ளது. இதன் விளைவாக, இந்த ராசியைச் சேர்ந்த திருமணமானவர்கள் தங்கள் உறவில் வாக்குவாதங்களில் ஈடுபடுவதைத் கண்டிப்பாகத் தவிர்க்க வேண்டும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் தரமான நேரத்தைச் செலவிடுங்கள். உறவுக்குள் சச்சவுகளோ அல்லது தவறான புரிதல்களோ முற்றிவிட அனுமதிக்காதீர்கள். உங்கள் துணையுடன் விவேகமான உரையாடல் மற்றும் பரஸ்பர புரிதலின் மூலம் எழும் எந்தவொரு சிக்கலையும் தீர்க்க முயலுங்கள். தங்கள் துணையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் எழும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

பரிகாரம்: சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் செய்வது உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையும்.

கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign)

கும்ப ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்குச் சனி பகவான் பன்னிரண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்க உள்ளார். இது உங்கள் தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மேலும், நீங்கள் தற்போது வெளிநாடுகளில் வேலை தேடுவதற்கோ அல்லது உயர்கல்வி வாய்ப்புகளைப் பெறுவதற்கோ முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறீர்கள் என்றால், அத்திட்டங்களை இப்போதைக்கு ஒத்திவைப்பது நல்லது; ஏனெனில், இம்முயற்சிகளில் நீங்கள் சில இடர்பாடுகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். இக்காலகட்டத்தில் உங்கள் உடல்நலமும் பாதிக்கப்படக்கூடும்; குறிப்பாக, தூக்கம் தொடர்பான பிரச்சினைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம். உங்கள் கண்களின் மீது நீங்கள் சிறப்புக் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அத்துடன், நீங்கள் நிதிசார்ந்த சிரமங்களையும் எதிர்கொள்ள நேரிடும்.

பரிகாரம்: சனி பகவானைப் ப்ரீதி செய்ய, சனிக்கிழமைகளில் கருப்பு நிறப் பொருட்களை தானம் செய்ய வேண்டும்.

மீனம் (Pisces Zodiac Sign)

சனி கிரகம் உங்கள் லக்ன வீட்டில் உதயமாக உள்ளது. இதன் விளைவாக, உங்கள் வேலை அல்லது தொழிலில் நீங்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். ஒரு பழைய நோய் எதிர்பாராத விதமாக மீண்டும் தலைதூக்கக்கூடும் என்பதால், உங்கள் உடல்நலத்தில் நீங்கள் சிறப்புக் கவனம் செலுத்த வேண்டும்; எனவே, உங்கள் உடல்நலத்தின் மீது நீங்கள் மிகுந்த அக்கறை செலுத்திக்கொள்ள வேண்டும். இருப்பினும், அரசுப் பணிகளில் இருப்பவர்கள் இக்காலகட்டத்தில் நற்பலன்களைப் பெறும் வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் கடின உழைப்பிற்கான முழுமையான பலன்கள் உங்களுக்குக் கிடைக்காமல் போகலாம்; இது உங்களுக்கு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

பரிகாரம்: சனிக்கிழமையன்று அரச மரத்தடியில் விளக்கை ஏற்றுங்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

சனியின் 'உதயம்' என்றால் என்ன? இது ஏன் முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது?
ஒரு கிரகம் சூரியனுக்கு மிக அருகில் செல்லும்போது அதன் ஒளியை இழந்து 'அஸ்தமனம்' அடையும். அப்போது அதன் பலன் குறையும். ஆனால், சூரியனை விட்டு விலகி மீண்டும் ஒளிபெறும் நிலையை 'உதயம்' என்கிறோம். 

ஏழரை சனி மற்றும் அஷ்டம சனி நடப்பவர்களுக்கு இந்த உதயம் கூடுதல் பாதிப்பைத் தருமா?
தற்போது கும்பம் (ஜென்ம சனி), மீனம் (விரய சனி), மகரம் (பாத சனி) ஆகிய ராசிகளுக்கு ஏழரை சனி நடக்கிறது. இதில் கும்பம் மற்றும் மீன ராசியினர் இந்த உதயத்தின் போது அதிக கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.

சனியின் உதய காலத்தில் புதிய சொத்துக்கள் அல்லது வாகனங்கள் வாங்கலாமா?
பொதுவாக சனி அஸ்தமனத்தில் இருக்கும்போது பெரிய முடிவுகளைத் தவிர்க்கச் சொல்வார்கள். இப்போது சனி உதயமாகிவிட்டதால், முடிவுகளை எடுக்கலாம்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

