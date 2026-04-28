உதயமானார் சனி பகவான்: 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்... தலைவிதி தலைகீழாய் மாறும்

Sani Udhayam Rasi Palangal: அனைத்து கிரகங்களுக்கும் ஒரு தனித்துவமான குணாதிசயம் உள்ளது. அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. இவை கிரக பெயர்ச்சிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இவற்றின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். இவற்றால் சில ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களும் சில ராசிகளுக்கு பிரச்சனைகளும் ஏற்படும்.
சனி பெயர்ச்சி
சனி பகவானின் கிரக பெயர்ச்சிகள் மட்டுமல்லாமல் நட்சத்திர பெயர்ச்சி, வக்கிர பெயர்ச்சி, வக்கிர நிவர்த்தி, உதயம், அஸ்தமனம் என அனைத்திற்கும் அதிக முக்கியத்துவம் உள்ளது. அவரது சிறிய அசைவுகளும் பெரிய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும். சனி பகவான் மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிப்பதால், அவர் நியாத்தின் கடவுள் என அழைக்கபடுகிறார்.
சனி உதயம்
கடந்த சில நாட்களாக அஸ்தமன நிலையில் இருந்த சனி பகவான் மிகச் சமீபத்தில், குறிப்பாக ஏப்ரல் 22 அன்று அதிகாலை 4:49 மணியளவில், மீண்டும் உதயமாகியுள்ளார். இந்த நிகழ்வு சனி உதயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சனி பகவானின் இந்த வலிமையான நிலை மாற்றத்தின் விளைவு அனைத்து ராசிகளிலும் தெரியும். எனினும், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு அளப்பரிய வெற்றி காத்திருக்கிறது. இவர்களுக்கு நல்ல காலம் தொடங்கிவிட்டது. சனி பகவான் இவர்களுடனேயே இருந்து இவர்களை காத்து ரட்சிப்பார். சனி உதயத்தால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள அந்த அதிர்ஷ்டசாலி ராசிக்காரர்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ரிஷபம் (Taurus): புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான யோகம்
சனி பகவானின் இந்த உதயம், ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமையவுள்ளது. அவர்கள் நீண்ட காலமாக மனதில் சுமந்து வந்த, நிறைவேறாத ஆசைகள் அனைத்தும் இக்காலகட்டத்தில் ஈடேறக்கூடும். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. புதிய வருமான வழிகள் உருவாகி, பொருளாதாரச் செழிப்பு பெருகும். பணியிடத்தில், மேலதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் அனைத்தும் விரைந்து முடிவடையும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கும் இக்காலகட்டம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும்.
மிதுனம் (Gemini): பொருளாதார நிலை மேம்படும்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சனி உதயதம் மிகச் சிறப்பாக அமையவுள்ளது. இது தொழில் ரீதியான முன்னேற்றத்தை உணர்த்துகிறது. இவர்களின் கடின உழைப்பிற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். இந்த பயணங்களால் அனுகூலமான நன்மைகள் ஏற்படும். இவர்களின் பொருளாதார நிலை மேம்படும். இருப்பினும், பொருளாதார நிலை மேம்பட்டாலும் கூட, செலவுகளைக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்க முயற்சிப்பது புத்திசாலித்தனமான செயலாக இருக்கும்.
துலாம் (Libra): பொருளாதார அடித்தளம் வலுப்பெறும்
துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனி பெயர்ச்சி, அதாவது சனி பகவானின் இந்த உதயம் வாழ்வில் பல நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். பணியிடத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளுக்குப் பாராட்டுக்கள் குவியும். வேலையை மாற்றிக்கொள்ள நினைப்பவர்களுக்கு, இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாக அமையும். இவர்களின் பொருளாதார அடித்தளம் வலுப்பெறும். மேலும், நிலுவையில் உள்ள அல்லது தீர்க்கப்படாமல் இருந்த பணிகள் அனைத்தும் இக்காலகட்டத்தில் முழுமையாக முடிவடைவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் உள்ளன. குழந்தைகளால் நன்மை உண்டாகும்.
தனுசு (Sagittarius): தொழில்துறையில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும்
தனுசு ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த நிதி நெருக்கடிகள் இறுதியாக முடிவுக்கு வரக்கூடும். பணம் ஈட்டுவதற்கான புதிய மற்றும் புதுமையான வாய்ப்புகள் தானாகவே வந்து சேரும். பணியிடத்தில், இவர்கள் தங்கள் சக ஊழியர்களின் முழுமையான ஆதரவைப் பெறுவார்கள். மேலும், ஒரு முக்கியமான புதிய பொறுப்பு இவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம். இவர்கள் தங்கள் கடந்தகால முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் ஈட்டுவார்கள். தொழில்துறையிலும் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
மகரம் (Capricorn): பதவி உயர்வு கிடைக்கும்
மகர ராசியின் அதிபதியாக சனி பகவான் விளங்குவதால், இக்காலம் இவர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பானதாக அமையும். இவர்களின் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் இவர்களின் மதிப்பும் கௌரவமும் உயரும். தற்போது பணியில் இருப்பவர்களுக்குப் பணியிடத்தில் பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கலாம். அல்லது புதிய வேலைவாய்ப்புகளுக்கான கவர்ச்சிகரமான வாய்ப்புகளும் வந்து சேரலாம். தொழிலில் புதிய முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு இது மிகவும் மங்களகரமான நேரமாகும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
சனி உதயம் குறித்து பொதுவாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. சனி உதயம் என்றால் என்ன?
சனி உதயம் என்பது சனி பகவானின் எழுச்சியை குறிக்கிறது. இது மன அழுத்தத்தைக் கடப்பதற்கும், நீண்டகாலப் போராட்டங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்கும், நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த தொழில் அல்லது வணிக இலக்குகளை அடைவதற்கும் உதவுகிறது.
2. இந்த சனி உதயத்தால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிக நன்மை?
இந்த சனி உதயத்தால் ரிஷபம், மிதுனம், துலாம், தனுசு, மகரம் ஆகிய ராசிகளின் வாழ்வில் அதிக நன்மைகள் நடக்கும்.
3. சனி பகவானின் அருள் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?
சனி பகவானின் அருள் பெற சனி சாலிசா, ஹனுமான் சாலிசா, கோளறு பதிகம் ஆகிய ஸ்தோத்திரங்களை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ