  • சனி உதயம்: இன்று முதல் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்

சனி உதயம்: இன்று முதல் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்

Sani Peyarchi Palangal: ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனியின் உதயம் மிகவும் நன்மை பயக்கும். உங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேறக்கூடும். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான யோகம் உருவாகும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 22, 2026, 04:44 PM IST
  • தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த சனி பெயர்ச்சி நிதிச் சிக்கல்களைத் தீர்க்க பல வழிகளைக் கொண்டு வரும்.
  • உங்கள் சக ஊழியர்களிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
  • உங்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகளும் ஒப்படைக்கப்படலாம்.

சனி உதயம்: இன்று முதல் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்

Sani Udhayam Rasi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் தனித்துவமான பல குணங்கள் உள்ளன. மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிக்கும் நியாயத்தின் உருவமாக சனி பகவான் பார்க்கப்படுகிறார். சனி பகவான் இன்று உதயமாகியுள்ளார். ஒரு கிரகம் தனது 'அஸ்தமன' (மறைவு) நிலையிலிருந்து விடுபட்டு மீண்டும் உதயமாகும்போது, ​​அதன் நுட்பமான ஆற்றல்களும் ஆதிக்கமும் முழுமையாகப் புத்துயிர் பெறுகின்றன. 

சனி உதயம்

நவகிரகங்களில், சிறப்பான முக்கியத்துவம் பெற்ற கிரகமாக இருக்கும் சனி பகவானின் அனைத்து விதமான அசைவுகளும் அனைத்து ராசிக்காரர்கள் மீதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சனி ஒரு வலுவான நிலையில் இருக்கும்போது, அதன் தாக்கத்தில் வரும் நபர்கள் கடின உழைப்பின் முழுப் பலன்களையும் அறுவடை செய்கிறார்கள். அவர்களது வாழ்க்கையில் வெற்றிக்கான பாதைகள் திறக்கப்படுகின்றன. 

சனி சில காலமாக அஸ்தமன நிலையில் இருந்தார். இன்று, ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி, காலை 4:49 மணிக்கு சனி பகவான் உதயமாகியுள்ளார். சனி உதயத்தைத் தொடர்ந்து, அதன் தாக்கம் தீவிரமடைய உள்ளது. இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு இதனால் அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும். இவர்களுக்கு இந்த காலத்தில் சிறப்பு ஆதாயம் கிடைக்கும். சனி உதயத்தால் அதிக ஆதாயங்களையும் மங்களகரமான பலன்களையும் அனுபவிக்கவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

சனி உதயம் ராசிபலன்

சனி உதயத்தால் அதிக நன்மைகள் பெறவுள்ள ராசிகள்

ரிஷபம் (Taurus): சனி பகவானின் பரிபூரண அருள் கிட்டும்

ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனியின் உதயம் மிகவும் நன்மை பயக்கும். உங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேறக்கூடும். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான யோகம் உருவாகும். புதிய வருமான வழிகள் திறக்கப்பட்டு, செல்வம் பெருகும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில், மேலதிகாரிகளிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படும். மேலும் வணிக முயற்சிகளிலும் நல்ல லாபம் கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. சனி பகவானின் பரிபூரண அருள் கிட்டும்.

மிதுனம் (Gemini): நிதி நிலைமை மேம்படும்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்தக் காலகட்டம் அவர்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது. உங்கள் வேலையில் நீங்கள் செய்த கடின உழைப்பின் முழுப் பலன்களையும் அறுவடை செய்யும் காலம் இது. மேலும் உங்கள் நற்பெயரும் அங்கீகாரமும் வளரும். வணிகத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் வேலை தொடர்பான பயணங்களால் பயனடையலாம். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும், இருப்பினும் உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது அவசியமாக இருக்கும்.

துலாம் (Libra): குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, சனியின் உதயம் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். பணியிடத்தில் உங்கள் முடிவுகள் பாராட்டப்படும். நீங்கள் வேலை மாற்றம் குறித்து யோசித்துக் கொண்டிருந்தால், அவ்வாறு செய்வதற்கு இது ஒரு உகந்த நேரமாகும். உங்கள் நிதி நிலை வலுப்பெறும், மேலும் நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படும். குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். வணிக முயற்சிகளில் லாபகரமான ஆதாயங்கள் கிடைப்பதற்கான வலுவான அறிகுறிகளும் உள்ளன. வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்.

தனுசு (Sagittarius): தொழில் துறையில் வெற்றி பெறுவதற்கும் புதிய வாய்ப்பு

தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த சனி பெயர்ச்சி நிதிச் சிக்கல்களைத் தீர்க்க பல வழிகளைக் கொண்டு வரும். செல்வம் ஈட்டுவதற்கும், உங்கள் தொழில் துறையில் வெற்றி பெறுவதற்கும் புதிய வாய்ப்புகளை நீங்கள் பெறுவீர்கள். உங்கள் சக ஊழியர்களிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள், மேலும் உங்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகளும் ஒப்படைக்கப்படலாம். வணிகத் துறையில், கடந்தகால முதலீடுகளிலிருந்து நீங்கள் லாபம் ஈட்டுவீர்கள். மேலும், புதிய கூட்டாண்மைகளை அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகக்கூடும். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் நன்மைகளைப் பெறும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

மகரம் (Capricorn): வணிகத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு சிறந்த நேரம்

மகர ராசியின் அதிபதி சனியாக இருப்பதால், இக்காலகட்டம் இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு மிகவும் சுபமானதாக அமையும். உங்கள் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் கணிசமாக உயரும். சனி உதயத்தின் தாக்கத்தால், உங்களுக்கு உரிய மரியாதை கிடைக்கும். சனி பகவானின் இந்த உதயம் ஒரு நேர்மறையான மாற்றத்தைக் கொண்டுவரும். பணியிடத்தில் உங்களுக்குப் பதவி உயர்வோ அல்லது புதிய வேலைக்கான வாய்ப்போ கிடைக்கக்கூடும். வணிகத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு இது ஒரு சிறந்த நேரமாகும். உங்கள் குடும்பத்தினரிடமிருந்தும் உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

சனி உதயம் குறித்து பொதுவாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. சனி உதயம் என்றால் என்ன?

சனி உதயம் என்பது சனி பகவானின் ஒரு மந்தமான அல்லது தேக்கநிலை காலத்தின் முடிவைக் குறிக்கிறது. இது, அஸ்தமன காலத்தில் முடங்கியிருந்த தொழில்முறை மற்றும் தனிப்பட்ட திட்டங்களில் முன்னேற்றத்திற்கும் செயல்பாட்டிற்கும் வழிவகுக்கிறது.

2. இந்த சனி உதயத்தால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிக நன்மை?

இந்த சனி உதயத்தால் ரிஷபம், முதுனம், துலாம், தனுசு, மகரம் ஆகிய ராசிகளின் வாழ்வில் அதிக நன்மைகள் நடக்கும்.

3. சனி பகவானின் அருள் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?

சனி பகவானின் அருள் பெற சனி சாலிசா, ஹனுமான் சாலிசா, கோளறு பதிகம் ஆகிய ஸ்தோத்திரங்களை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

