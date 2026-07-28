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வக்ர பெயர்ச்சி அடைந்தார் சனி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம், உங்க ராசி என்ன?

Sani Vakra Peyarchi: சனி பகவானின் ராசி மாற்றம், நட்சத்திர பெயர்ச்சி, வக்ர பெயர்ச்சி, வக்ர நிவர்த்தி, உதயம், அஸ்தமனம் என அனைத்தும் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஜோதிட நிகழ்வுகளாக பார்க்கப்படுகின்றன. நேற்று அதிகாலை அவர் வக்ர பெயர்ச்சி அடைந்தார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 28, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:09 AM IST
வக்ர பெயர்ச்சி அடைந்தார் சனி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம், உங்க ராசி என்ன?
Image Credit: Saturn Retrograde Transit (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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