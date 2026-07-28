/வக்ர பெயர்ச்சி அடைந்தார் சனி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம், உங்க ராசி என்ன?

Sani Vakra Peyarchi: அனைத்து கிரகங்களிலும் மிக முக்கியமான கிரகமாக கருதப்படும் சனி பகவான் நேற்று காலை வக்ர பெயர்ச்சி அடைந்துவிட்டார். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் பல வித மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். 5 ராசிகளுக்கு இந்த சனி பெயர்ச்சி மிகப்பெரிய அளவிலான சுப விளைவுகளை அளிக்கவுள்ளது. அந்த ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
சனி பகவான் மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிக்கிறார். இதன் காரணமாக அவர் நியாத்தின் கடவுளாக போற்றப்படுகிறார்.
சனி பகவானின் ராசி மாற்றம், நட்சத்திர பெயர்ச்சி, வக்ர பெயர்ச்சி, வக்ர நிவர்த்தி, உதயம், அஸ்தமனம் என அனைத்தும் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஜோதிட நிகழ்வுகளாக பார்க்கப்படுகின்றன. நேற்று அதிகாலை அவர் வக்ர பெயர்ச்சி அடைந்தார்.
டிசம்பர் 11, 2026 வரை சனி பகவான் வக்ர நிலையில், அதாவது பின்னோக்கிய பயணத்தில் இருப்பார். அதாவது சனி பகவானின் இந்த வக்ர நிலை அடுத்த 138 நாட்களுக்கு நீடிக்கும். சனியின் இந்த வக்ர இயக்கம் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கை மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தின் மீது நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சியால் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்விலும் மாற்றங்கள் நிகழும். எனினும், 5 ராசிக்காரர்கள் சிறந்த நற்பலன்களையும், சுப விளைவுகளையும் பெறுவார்கள் என ஜோதிட நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். இவர்களது வாழ்வில் வெற்றி மழை பொழியும், மகிழ்ச்சியும், செழிப்பும் நிறைந்திருக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சியால் சுப விளைவுகளை பெறவுள்ள ராசிகள்:
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|ரிஷபம்
|நிதி நிலை வலுவடையும்
|கடகம்
|குழந்தைகள் தொடர்பான சுபச் செய்திகள் கிடைக்கும்
|துலாம்
|கௌரவமும் அந்தஸ்தும் உயரும்
|விருச்சிகம்
|வணிகர்கள் லாபம் ஈட்டலாம்
|மகரம்
|வாழ்வில் நிம்மதியையும் மன அமைதியும் கிடைக்கும்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு 'லாப ஸ்தானத்தில்' சனி வக்ரமடைந்துள்ளார். இது படிப்படியான லாபங்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பை அளிக்கும். நிதி முதலீடுகள் தொடர்பாக எச்சரிக்கையுடனும் புத்திசாலித்தனத்துடனும் முடிவுகளை எடுத்தால், நீங்கள் நிச்சயமாகப் பயனடைவீர்கள். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். அலுவலக பணிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.
அலுவலக பணியில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வணிகத்தில் லாபம் ஈட்டும் வாய்ப்புகளும் உருவாகும். உங்கள் நிதி நிலை வலுவடையக்கூடும். முன்னெச்சரிக்கை: பேச்சில் நிதானம் தேவை.
சனி வக்ர பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நம்மைகளை அளிக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கடக ராசிக்காரர்களுக்குப் பல்வேறு வழிகளில் நிதி ஆதாயங்கள் கிடைத்துக்கொண்டே இருக்கும். குழந்தைகள் தொடர்பான சுபச் செய்திகளையும் பெறுவீர்கள்.
சனி பகவானின் அருளால் உங்கள் உடல்நலம் சீராக இருக்கும். இக்காலத்தில் வெளிநாட்டுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உள்ளது. சொந்தத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு, வணிக நடவடிக்கைகள் சர்வதேச அளவில் விரிவடையக்கூடும். வணிகர்கள் அதிக லாபம் காண்பார்கள். முன்னெச்சரிக்கை: மற்றவர்களின் பேச்சால் ஈர்க்கப்பட வேண்டாம்; உங்கள் சொந்த வேலையில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயப்பதாக அமையும். நோய்கள், கடன்கள் மற்றும் எதிரிகளிடமிருந்து இந்த காலத்தில் நிவாரணம் கிடைக்கும். செல்வம் மற்றும் செழிப்பு அதிகரிப்பதோடு, கௌரவமும் அந்தஸ்தும் உயரும்.
வணிக வாய்ப்புகள் சாதகமாக இருக்கும். மேலும் இந்த 138 நாட்களில் உங்கள் குழந்தைகள் தொடர்பான நல்ல செய்திகளையும் நீங்கள் பெறலாம். வணிகத்தில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படும். சனி பகவானின் அருளால் தடைபட்ட பணிகள் நிறைவடைவதற்கான வாய்ப்புள்ளது. முன்னெச்சரிக்கை: எந்தவொரு பணியையும் ஒத்திவைக்காதீர்கள்; உங்கள் உடல்நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள்.
விருச்சிக ராசியினருக்கு, ஐந்தாம் வீட்டில் சனி பகவான் வக்ர கதியில் (பின்னோக்கிய நிலையில்) சஞ்சரிக்கிறார். இது தொழிலில் நன்மைகளைத் தரும். மேலும், உங்கள் நற்பெயரும் சமூக அந்தஸ்தும் உயரும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும்.
சனி பகவானின் அருளால் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் உள்ளன. வணிகர்கள் லாபம் ஈட்டலாம். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். முன்னெச்சரிக்கை: கருத்து வேறுபாடுகள் அல்லது சச்சரவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
சனி வக்கிர பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சுப விளைவுகளை அளிக்கும். வாழ்வில் நிம்மதியையும் மன அமைதியும் கிடைக்கும். பண வரவு அதிகமாகும். சனி பகவானின் அருளால் வெற்ரிகள் குவியும்.
குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் பரிபூரண ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்ப சூழல் மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும். சுப காரியங்கள் நடக்கும். எச்சரிக்கை: பண விரயம் ஏற்படாமல் தடுக்க சிக்கனத்தை கடைபிடிப்பது நல்லது.
சனி வக்ர பெயர்ச்சி மற்றும் ஏழரை சனி பரிகாரங்கள்:
சனி பகவானின் அருளைப் பெற, அவர் வக்ர கதியில் இருக்கும் காலத்தில் பின்வரும் எளிய பரிகாரங்களை செய்யலாம்:
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)