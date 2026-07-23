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4 நாட்களில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாய் மாறும், இனி பொற்காலம்தான்

Saturn Retrograde: நீதி, தர்மம் மற்றும் ஆன்மீகம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாகத் திகழும் சனி பகவானின் இந்த நகர்வு, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மட்டுமல்லாமல், நாடு மற்றும் உலகம் முழுவதும் நடைபெறும் பல்வேறு முக்கிய நிகழ்வுகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 23, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:18 PM IST
4 நாட்களில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாய் மாறும், இனி பொற்காலம்தான்
Image Credit: Saturn Retrograde Effects (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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