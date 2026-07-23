/4 நாட்களில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாய் மாறும், இனி பொற்காலம்தான்

Sani Vakra Peyarchi: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அனைத்து கிரகங்களுக்கும் ஒரு பிரத்யேகமான குணாதிசயம் உள்ளது. ஜோதிட கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில் அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. அந்த வகையில் இன்னும் சில நாட்களில் சனி பகவான் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை மெற்கொள்ளவுள்ளார்.
மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிக்கும் சனி பகவான், ஜூலை 27 அன்று வக்ர பெயர்ச்சி (பின்னோக்கிய இயக்கத்தில் பயணம்) அடையவுள்ளார். இந்த வக்ர நிலை சுமார் 140 நாட்கள் நீடிக்கும். சனி பகவானின் வக்ர நிலை, கர்ம வினை, நீதி உணர்வு, ஒழுக்கம், தொழில், நிதி நிலை மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கை ஆகியவற்றில் ஆழ்ந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
கிரகங்களின் வக்ர நிலை ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இக்காலகட்டத்தில் சனியின் தாக்கம் மாறுபட்ட விதங்களில் வெளிப்படும். இது சில ராசிக்காரர்களுக்குச் சவால்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். அதே வேளையில், இது வேறு சிலருக்கு வெற்றி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் கூடும்.
நீதி, தர்மம் மற்றும் ஆன்மீகம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாகத் திகழும் சனி பகவானின் இந்த நகர்வு, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மட்டுமல்லாமல், நாடு மற்றும் உலகம் முழுவதும் நடைபெறும் பல்வேறு முக்கிய நிகழ்வுகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது.
சனி பகவானின் வக்ர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளின் அதிர்ஷ்டம் இதனால் பிரகாசிக்கப் போகிறது. இவர்கள் வாழ்வில் இந்த காலம் ஒரு பொற்காலமாய் திகழும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|ரிஷபம்
|செழிப்பு மற்றும் வசதி வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்
|மிதுனம்
|அதிகமான நன்மைகள்
|கடகம்
|நிதி நிலைமை கணிசமாக வலுவடையும்
|கன்னி
|திடீர் பண வரவு
|மகரம்
|பணியிடத்தில் முயற்சிகள் பாராட்டப்படும்
ஜூலை 27 அன்று நடக்கவுள்ள சனி பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு ஆதாயங்களை அள்ளித் தரும். சனியின் இந்தச் சஞ்சாரம் உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமையும். செழிப்பு மற்றும் வசதி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும் காலமாக அமையும். சனி பகவானின் அருட்பார்வையால், வீடு, மனை, சொத்து அல்லது புதிய வாகனம் வாங்கும் நீண்ட காலக் கனவுகள் நனவாக வலுவான வாய்ப்புள்ளது. நன்கு ஆலோசித்துச் செய்யப்படும் முதலீடுகள் கணிசமான நிதி லாபத்தைத் தரும். உங்கள் பணியில் பல புதிய மற்றும் பலனளிக்கக்கூடிய பொறுப்புகள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்கார்ரகளுக்கு அதிகமான நன்மைகளை அளிக்கும். அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான புதிய வாய்ப்புகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உள்ள தடைகள் படிப்படியாக விலகும். வேலை மற்றும் தொழிலில் ஏற்படும் சாதகமான மாற்றங்கள் உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். வருமானத்தை அதிகரிக்கச் சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவுகளை எடுங்கள். அதே சமயம் சேமிப்பிலும் கவனம் செலுத்துங்கள்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான் நன்மைகளை அளிக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை கணிசமாக வலுவடையும். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு மேலதிகாரிகளிடமிருந்து முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்; பொலிவான சருமத்தைப் பெற துரித உணவுகளைத் தவிர்க்கவும். குழந்தைகள் மூலம் நன்மை உண்டாகும்.
வேலை தேடுபவர்களின் கனவுகள் இப்போது நனவாகும். கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சனி வக்ர பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் குழந்தைகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும். சனி பகவானின் அருளால் நீங்கள் அளப்பரிய நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். ஆரோக்கியமான உணவை உட்கொள்ளுங்கள், உங்கள் உடல்நலத்தைக் கவனித்துக்கொள்ளுங்கள். இக்காலத்தில் திடீர் பண வரவு, நீண்ட நாட்களாகத் திரும்பக் கிடைக்காத பணம் கைக்கு வருதல் அல்லது எதிர்பாராத வழிகளில் பணப் பலன்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
சனி வக்கிர பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நிம்மதியையும் மன அமைதியையும் தரும். நீண்ட கால மனக் கவலைகளும் குழப்பங்களும் படிப்படியாக நீங்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பணியிடத்தில் உங்கள் முயற்சிகள் பாராட்டப்படும், இது உங்களுக்கு மனநிறைவை அளிக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் பரிபூரண ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்ப சூழல் மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும். சுபமான செய்திகள் அல்லது புதிய சாதனை உங்கள் மகிழ்ச்சியை இரட்டிப்பாக்கக்கூடும்.
சனி வக்ர கதியில் இருக்கும் இந்தக் காலத்தில், முறையான வழிபாட்டு முறைகளுடன் சிவபெருமானை வழிபடுவது நன்மை ப்க்கும். மேலும், அனுமன் சாலிசா மற்றும் சனி சாலிசாவைத் தொடர்ந்து பாராயணம் செய்வது உங்களுக்கு மிகுந்த நன்மைகளைத் தரும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)