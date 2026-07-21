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6 நாட்களில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி; 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் நிச்சயம்.... உங்க ராசி லிஸ்டில் இருக்கா?

Saturn Retrograde: சனி வக்ர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து 12 ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், 5 ராசிகளுக்கு இது மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 21, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:17 PM IST
6 நாட்களில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி; 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் நிச்சயம்.... உங்க ராசி லிஸ்டில் இருக்கா?
Image Credit: Saturn Retrograde Effects (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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