/6 நாட்களில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி; 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் நிச்சயம்.... உங்க ராசி லிஸ்டில் இருக்கா?

Sani Vakra Peyarchi: மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிகும் சனி பகவான் இன்னும் 6 நாட்களில் வக்ர பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். சனி பகவானின் இந்த மாற்றத்தால் 5 ராசிக்காரர்கள் அபரிமிதமான நன்மைகளை அடையவுள்ளனர். உங்கள் ராசியும் அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளில் ஒன்றா என்பதை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
அனைத்து கிரகங்களிலும் சனி பகவான் மிக மெதுவாக நகரும் கிரகமாக உள்ளார். ஒரே ராசியில் அதிக நாட்களுக்கு இருப்பதால், ராசிகளில் அவரது தாக்கமும் அதிகமாக இருக்கும். சனி பெயர்ச்சி, நட்சத்திர மாற்றம், வக்ர பெயர்ச்சி, வக்ர நிவர்த்தி, சனி அஸ்தமனம், உதயம் என சனி பகவானின் ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகின்றது.
இந்த நிலையில், வரும் ஜூலை 27 அன்று அதிகாலை அவர் வக்கிர பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். அவர் டிசம்பர் 11 வரை, அதாவது மொத்தம் 138 நாட்கள் அதே நிலையில் இருப்பார். சனி வக்ர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து 12 ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், 5 ராசிகளுக்கு இது மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது. இந்த ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் தொழில், வணிகம் மற்றும் நிதி விவகாரங்களில் நன்மைகளைப் பெறலாம். அந்த ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|ரிஷபம்
|திட்டமிடப்பட்டிருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடையும்
|சிம்மம்
|நிதி நிலை மேன்மையடையும்
|துலாம்
|குழந்தைகள் மூலம் நன்மை ஏற்படும்
|கும்பம்
|உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும்
|மீனம்
|வியாபாரம் விருத்தி அடையும்
சனி வக்ர கதியில் செல்வது ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். பணியிடத்தில் நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடையும். பணியில் புதிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படலாம். ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வயப்புள்ளது. பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்பும் திறமையும் பாராட்டப்படும்.
கடின உழைப்பிற்கான நல்ல பலன்கள் கிடைப்பதற்கான வலுவான அறிகுறிகளும் இப்போது உள்ளன. முன்னர் செய்த முதலீடுகளால் இப்பொது நன்மை கிடைக்கும். முன்னர் திட்டமிடப்பட்டிருந்த பணிகள் இந்த காலத்தில் வெற்றிகரமாக நிறைவடையும்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்கார்ரகளுக்கு அதிகப்படியான நன்மைகளை அளிக்கும். சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமான பலன்கள் கிடைக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
இந்த காலத்தில் உங்கள் நிதி நிலை மேன்மையடையும். புதிய வணிக வாய்ப்புகள் உருவாகும், மேலும் வருமான ஆதாரங்கள் அதிகரிக்கலாம். இக்காலத்தில், பழைய திட்டத்தை மீண்டும் தொடங்குவது லாபகரமான முடிவுகளைத் தரக்கூடும்.
சனி பகவானுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ராசிகளில் துலாம் ராசியும் ஒன்று. சனி வக்ர பெயர்ச்சி இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இந்த காலத்தில் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். குழந்தைகள் மூலம் நன்மை ஏற்படும். தொழில் வளர்ச்சியில் உங்களுக்குப் பல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
இந்த காலத்தில் சனி பகவானின் அருளால் பதவி உயர்வு அல்லது ஊதிய உயர்வுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. புதிய வணிக ஒப்பந்தங்கள் அல்லது முக்கியத் திட்டங்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. உங்கள் சேமிப்பு அதிகரிக்கும், மேலும் கடந்தகால நிதிச் சிக்கல்கள் தீரக்கூடும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.
சனி பகவான் கும்ப ராசியின் அதிபதி ஆவார். ஆகையால் அவரது மாற்றங்கள் கும்பத்தின் மீது அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. சனி வக்ர கதியில் (பின்னோக்கிய இயக்கத்தில்) இருக்கும் காலத்தில், கும்ப ராசிக்காரர்களின் கடின உழைப்பிற்கான முழுப் பலன்களையும் அடைகிறார்கள். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
மேலும் கடந்தகால முதலீடுகள் மூலம் லாபம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. இக்காலத்தில் எடுக்கப்படும் முக்கிய முடிவுகள் எதிர்காலத்தில் கணிசமான நன்மைகளைத் தரக்கூடும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் ஏற்படும்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் ஏற்படும். உடல் ஆரொக்கியம் நன்றாக இருக்கும். நிதி நிலையில் இருந்த சிக்கல்கள் நீங்கும். உறவினர்களுடன் சுமுகமான உறவு இருக்கும்.
சனி பகவானின் அருளால் வியாபாரம் விருத்தி அடையும். பணியிடத்தில் உங்கள் முயற்சிகள் பாராட்டப்படும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். வாழ்வில் இருந்த சிரமங்கள் நீங்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)