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ஜூலையில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்கும்?

Saturn Retrograde: ஜூலை 27, 2026 அன்று, சனி பகவான் மீன ராசியில் வக்ர பெயர்ச்சி (பின்னோக்கிய இயக்கத்தில்) அடையவுள்ளார். டிசம்பர் 11, 2026 அன்று அவர் வக்ர நிவர்த்தி அடைவார். அதாவது, சுமார் 138 நாட்கள் அவர் வக்ர கதியில் இருப்பார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 30, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:41 PM IST
ஜூலையில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்கும்?
Image Credit: Sani Vakra Peyarchi (Representative Photo / Freepik)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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