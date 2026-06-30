/ஜூலையில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்கும்?

Sani Vakra Peyarchi Rasi Palan: ஜூலை 27, 2026 அன்று, சனி பகவான் வக்ர பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். இதனால் அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கம் இருக்கும். ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சனி பகவான் மிகவும் முக்கியமான கிரகமாக உள்ளார். ஒரே ராசியில் அவர் அதிக நாட்களுக்கு இருப்பதால் ராசிகளில் அவரது தாக்கமும் அதிகமாக இருக்கும். மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப சனி பகவான் அவர்களுக்கு பலன்களை அளிக்கிறார். சனி பகவானின் சிறிய அசைவுகளும் பெரிய ஜோதிட நிகழ்வுகளாக பார்க்கப்படுகின்றன.
ஜூலை 27, 2026 அன்று, சனி பகவான் மீன ராசியில் வக்ர பெயர்ச்சி (பின்னோக்கிய இயக்கத்தில்) அடையவுள்ளார். டிசம்பர் 11, 2026 அன்று அவர் வக்ர நிவர்த்தி அடைவார். அதாவது, சுமார் 138 நாட்கள் அவர் வக்ர கதியில் இருப்பார். இக்காலகட்டத்தில், பலருக்கும் தொழில், நிதி நிலை, குடும்ப வாழ்க்கை, வணிகம் மற்றும் ஆரோக்கியம் தொடர்பான விஷயங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். சில ராசிக்காரர்கள் புதிய சாதனைகளையும் நிதி வாய்ப்புகளையும் பெறுவார்கள். சிலர் பொறுமை, நிதானம் மற்றும் கவனமான முடிவெடுக்கும் திறனைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டியிருக்கும்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளிலும் ஏற்படவுள்ள சுப மற்றும் அசுப விளைவுகளை இங்கே காணலாம்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சனி வக்ர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் சாதகமானதாக இருக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். பல்வேறு சிரமங்கள் இருந்தபோதிலும், இக்காலகட்டத்தில் உங்கள் வேலையில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை அடைவீர்கள்.
ரிஷப ராசிக்காரர்கள் தொழிலில் சில சவால்களை சந்திக்க நேரிடலாம். குடும்ப வாழ்க்கையிலும் சவால்கள் எழக்கூடும். ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்கள் அதிக பணிச்சுமையை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். இது நேரம் மற்றும் ஆற்றல் வீணாவதற்கு வழிவகுக்கலாம். ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சனி வக்கிர பெயர்ச்சி கலவையான பலன்களை அளிக்கும்.
தற்போதைய வேலையில் மிதுன ராசிக்காரர்கள் சில சிறந்த வாய்ப்புகளை தவறவிட நேரிடலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு குறையவும், உங்கள் கடின உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்காமல் போகவும் வாய்ப்புள்ளது. சனி வக்ர பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் சவால்களை எதிர்கொள்ளலாம்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சி காலத்தில் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். இருப்பினும், முக்கியமான தொழில் வாய்ப்புகளைத் தவறவிடும் அபாயமும் உள்ளது. உங்கள் தொழில் பாதையைப் பற்றிச் சிந்தித்து முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளைப் பெறும்போது, சரியான நேரத்தில் முடிவுகளை எடுக்கத் தவறினால் முக்கியமான வாய்ப்புகளை இழக்க நேரிடலாம்.
தொழில் ரீதியாக, சிம்ம ராசிக்காரர்கள் விரும்பாத தேவையற்ற பயணங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கலாம். சிம்ம ராசியைச் சேர்ந்த தொழில் உரிமையாளர்கள் சில பின்னடைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம், எனவே நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
கன்னி ராசிக்காரர்கள் உங்கள் செலவுகளைச் சமாளிக்க கடன் வாங்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம். சொந்தமாகத் தொழில் செய்பவர்கள், தங்கள் வணிக உத்திகளில் உள்ள குறைபாடுகளால் போட்டியாளர்களிடமிருந்து கடுமையான சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். கன்னி ராசிக்காரர்கள் சனி வக்ர பெயர்ச்சி காலத்தில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.
துலாம் ராசிக்காரர்கள் செலவுகளை இந்த காலத்தில் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இல்லையெனில், உங்கள் நிதி நிலையில் பணப்பற்றாக்குறையைச் சந்திக்க நேரிடலாம். காதல் வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை, நீங்கள் சில உணர்வுப்பூர்வமான சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் குடும்பத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒருவித தேக்கத்தையோ அல்லது பின்னடைவையோ நீங்கள் உணரலாம். சனி வக்ர பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் மன மற்றும் உடல் ரீதியான நிம்மதி குறைவதை நீங்கள் அனுபவிக்கக்கூடும். பயணங்களின் போது கவனக்குறைவாக இருப்பது பண இழப்புக்கு வழிவகுக்கலாம்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் அதிகம் பயணிப்பார்கள். உங்கள் நேரத்தின் பெரும்பகுதி பயணங்களிலேயே கழியும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் முன்னேற்றத்தில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நிதி ரீதியாகப் பார்க்கும்போது, குடும்ப விவகாரங்களால் உங்கள் செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சனி வக்ர பெயர்ச்சி அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். உங்கள் நேரத்தின் பெரும்பகுதியை குடும்பத்தினருடன் செலவிடுவீர்கள். அதே வேளையில், உங்கள் நிதி நிலையை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளிலும் ஈடுபடுவீர்கள். வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதில் நீங்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். இந்த காலத்தில் பல வித நன்மைகளை அடைவீர்கள்.
கும்ப ராசிக்காரர்கள் சனி வக்ர பெயர்ச்சி காலத்தில் உடல்நலத்தில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மறுபுறம், தேவையற்ற செலவுகளை ஏற்படுத்தும் பயணங்களை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம். எதிர்பாராத வழிகளில் உங்களுக்குப் பணம் வந்து சேரும். இது உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையும். இந்த காலத்தில் கும்ப ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலைமை வலுப்பெறும்.
மீன ராசியின் மீது சனியின் வக்ர கதியின் தாக்கம் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் நிதி நிலையில் கவனம் செலுத்தி, பணத்தை விவேகத்துடன் செலவிட வேண்டும். மீன ராசியில் சனி வக்ர கதியில் சஞ்சரிப்பதால், உங்கள் நிதி வாழ்க்கையில் லாபம் மற்றும் இழப்பு ஆகிய இரண்டையும் நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம்.