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ஜூலையில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு சிக்கல், நஷ்டம்... பரிகாரம் என்ன தெரியுமா?

Saturn Retrograde: சனி தற்போது மீன ராசியில் சஞ்சரித்து வருகிறார். ஜூலை 27 முதல், அவர் வக்கிர கதியில் நகரத் தொடங்குவார். சனியின் தாக்கத்தால், பன்னிரு ராசிக்காரர்களும் நிதி, உடல்நலம் மற்றும் மனநலம் சார்ந்த கலவையான பலன்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 26, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:11 PM IST
ஜூலையில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு சிக்கல், நஷ்டம்... பரிகாரம் என்ன தெரியுமா?
Image Credit: Shani Vakra Peyarchi (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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