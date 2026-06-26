/ஜூலையில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு சிக்கல், நஷ்டம்... பரிகாரம் என்ன தெரியுமா?

Sani Vakra Peyarchi Palangal: ஜூலை மாதம் 27 ஆம் தேதி சனி பகவானின் வக்ர பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். இந்த பெயர்ச்சியால் சிக்கலான பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளப்போகும் ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், சனி பகவான் அதிக சக்திவாய்ந்த கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிப்பதால் அவர் நியாயத்தின் உருவமாகவும் பார்க்கப்படுகிறார். அனைத்து ராசிகளிலும் அவர் மிகவும் மெதுவாக நகரும் கிரகமாக உள்ளார்.
ஒரே ராசியில் அதிக நாட்களுக்கு இருப்பதால், ராசிகளில் அவரது தாக்கமும் மிக அதிகமாக இருக்கின்றது. கிரக பெயர்ச்சி, நட்சத்திர பெயர்ச்சி, வக்கிர பெயர்ச்சி, வக்ர நிவர்த்தி என அவரது ஒவ்வொரு அசைவும் ஜோதிட ரீதியாக மிக சிறப்பம்சம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது.
ஜூலை மாதம் 27 ஆம் தேதி, சனி பகவான் தனது இயக்கத்தை மாற்றி வக்ர கதியில் (பின்னோக்கிய பாதையில்) பயணிக்கத் தொடங்குவார். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். சில ராசிகளுக்கு இதனால் நற்பலன்கள் கிடைக்கும். சில ராசிகளுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். குறிப்பாக, தற்போது சனியின் ஆதிக்கத்தில் உள்ள மூன்று ராசிகளின் மீது எதிர்மறையான தாக்கம் ஏற்படும்.
சனி தற்போது மீன ராசியில் சஞ்சரித்து வருகிறார். ஜூலை 27 முதல், அவர் வக்கிர கதியில் நகரத் தொடங்குவார். சனியின் தாக்கத்தால், பன்னிரு ராசிக்காரர்களும் நிதி, உடல்நலம் மற்றும் மனநலம் சார்ந்த கலவையான பலன்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். இந்தத் தாக்கம் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை நீடிக்கும். சனி வக்ர பெயர்ச்சியால் அதிக சிரமங்களைச் சந்திக்கவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|கும்பம்
|மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்
|மேஷம்
|சிக்கல்கள் அதிகரிக்கும்
|மீனம்
|உடல்நலப் பிரச்சினைகள் எழக்கூடும்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, சனி தற்போது அதன் இறுதி கட்டத்தில் உள்ளார். இது அவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான காலகட்டமாகும். சனியின் வக்ர பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால், கும்ப ராசிக்காரர்கள் நிதிச் சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். மேலும், உடல்நலம் சார்ந்த பிரச்சினைகளும் ஏற்படலாம். திருமண வாழ்க்கையில் சிக்கல்கள் எழக்கூடும் என்று ஜோதிடர்கள் கூறுகின்றனர். ஆகையால், இக்காலகட்டத்தில் கும்ப ராசிக்காரர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்குச் சனியின் தாக்கத்தின் முதல் கட்டம் தொடரும். இருப்பினும், சனி வக்ர பெயர்ச்சி இவர்களது சிக்கல்களை அதிகரிக்கக்கூடும். தொழில் செய்பவர்கள் மிகுந்த விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு முன் இருமுறை யோசிக்க வேண்டும். மேஷ ராசிப் பெண்களுக்குச் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும். மேலும், அனைத்து நிதிச் சிக்கல்களும் விரைவில் தீர்க்கப்படும்.
சனியால் பாதிக்கப்படக்கூடிய ராசிகளில் மீனமும் ஒன்றாகும். சனியின் சஞ்சாரம் இந்த ராசிக்குச் பல சவால்களைக் கொண்டுவருகிறது. நிதி நெருக்கடி மற்றும் உடல்நலப் பிரச்சினைகளால் இவர்கள் சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். குடும்பத்தினரிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படவும், பல்வேறு பிற சிக்கல்கள் உருவாகவும் வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் பன விஷயங்களில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)