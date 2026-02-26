மீன ராசியில் சனி - சூரியன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு செம அதிர்ஷ்டம்! பணமழைதான்

Sani - Suriyan Serkai Palangal: ஜோதிடத்தின்படி, ஓவ்வொரு கிரக மாற்றங்களும் மனித வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அதிலும் சில முக்கிய கிரக மாற்றங்கள் ராசிக்கார்களின் வாழ்க்கையில் பெரிய அளவிலான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். சில கிரகங்களின் சேர்க்கைகள் சுப பலன்களையும் சில கிரகங்களின் சேர்க்கை அசுப பலன்களையும் தரும்.
இந்த நிலையில், வரும் மார்ச் மாதத்தில் முக்கிய கிரக சேர்க்கை நடக்க இருக்கின்றன. அதாவது கிரகங்களின் தலைவனாக பார்க்கப்படும் சூரியன் மற்றும் சனி சேர்க்கை நிகழ்கிறது. சூரியன் மீன ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார். ஏற்கனவே மீன ராசியில் சனி இருப்பதால், இரு கிரகங்களும் இணைகின்றன. இந்த நிகழ்வு சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் நடக்கிறது.
இந்த சேர்க்கையில் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீன ராசி வரை என 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் காணப்பட்டாலும் சில ராசிக்காரர்கள் மட்டும் அதிக பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர் என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மிதுனம் (Gemini)
சனி மற்றும் சூரியனின் சேர்க்கை மிதுன ராசியின் 10 ஆவது வீட்டில் நடக்கிறது. இது மிதுன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல நல்ல மாற்றங்களை நிகழ்த்த இருக்கின்றன. இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். அதிக பண வரவு இருக்கும். அதனால் அதிகம் சேமிக்க முடியும். சிலருக்கு விரும்பியபடி இடமாற்றமும் கிடைக்கலாம். வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு வரலாம். தொழில் ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். கடல் பிரச்சனை இருந்தால் தீரும்.
கடகம் (Cancer)
சனி மற்றும் சூரியனின் சேர்க்கை கடக ராசியின் 9வது வீட்டில் நிகழ இருக்கிறது. இந்த நிகழ்வு கடக ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்ட கதவை திறக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் அதிகம் பயணங்களை மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். தொழிலில் பெரிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். நல்ல நிதி முன்னேற்றம் இருக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். இதுவரை இருந்த பிரச்சனை அனைத்தும் தீரும்.
மீனம் (Pisces)
சனி மற்றும் சூரியனின் சேர்க்கை மீன ராசியின் முதல் வீட்டில் நடக்கிறது. இது மீன ராசிக்காரர்களுக்கு மரியாதை மற்றும் மதிப்பை அதிகரிக்க செய்ய இருக்கிறது. நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். அரசு துறையில் இருப்பவர்கள் நல்ல பலன்களை பெற முடியும். வாழ்க்கை துணையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் சரியாகி மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். புதிதாக தொழில் தொடக்க நினைப்பவர்கள் முதலீடு செய்யலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
