  • மீன ராசியில் சனி அஸ்தமனம்.. 3 ராசிகளுக்கு வெற்றி மழை, பணம் கொட்டும்

Shani Asta 2026: ஜோதிடத்தின்படி, சனி கிரகம் நேற்று மீன ராசியில் அஸ்தமனம் நிலையை சுமார் 35 நாட்களுக்கு நீடித்திருக்கும். இக்காலகட்டத்தில், சில ராசிகளின் மீது சாதகமான தாக்கத்தை எதிர்பார்க்கலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 14, 2026, 08:36 AM IST
  • மீன ராசியில் சனி அஸ்தமனம்.
  • சனி மீண்டும் உதயமாகப் போகிறார்.
  • அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

Sani Peyarchi 2026: சனி கிரகம் நேற்று இரவு 7:13 மணிக்கு மீன ராசியில் அஸ்தமனமாகி உள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து, 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி காலையில், சுமார் 4:49 மணியளவில் சனி மீண்டும் உதயமாகப் போகிறார். வேத ஜோதிடத்தின்படி, சனி கிரகம் கர்ம பகவான், நீதி கடவுள் மற்றும் ஒழுக்கத்தின் சிகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். பொதுவாக சனி கிரகம் ஒரு ராசியில் சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் தங்கியிருக்கும்; இந்த காலகட்டத்தில், இந்த கிரகம், வக்ர பெயர்ச்சி, வக்ர நிவர்த்தி, அஸ்தமனம், உதயம் போன்ற நிகழ்வுகளை மேற்கொள்வார்.

ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, சனி கிரகம் தற்போது மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருகிறார். இதனிடையே நேற்று சனி அஸ்தமனம் நிலையில் பயணித்து தொடங்கியுள்ளார். இந்த கிரக நிலை சுமார் 35 நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜோதிட சாஸ்திர விதிகளின்படி, சனியின் இந்த நிலை அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்; இருப்பினும், சில ராசிகளுக்கு இந்த அஸ்தமனத்தால் இந்தக் காலம் மிகவும் நற்பயன்களைத் தருவதாக அமையும். இந்த காலகட்டத்தில் மூன்று ராசிகள் சாதகமான பலன்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. இந்த ராசிகளைப் பற்றி அறிந்துக்கொள்வோம்.

ரிஷபம் - Taurus

இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, வரவிருக்கும் காலம் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் படிப்படியாக நிறைவுபெறத் தொடங்கும். பொருளாதார நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது; மேலும், திடீர் பண வரவிற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம். வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் நல்ல செய்திகளை எதிர்பார்க்கலாம். முன்னதாகத் தொல்லை அளித்து வந்த உடல்நலம் சார்ந்த பிரச்சினைகளிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பச் சூழல் முன்பை விடச் சிறப்பாக அமையும்; உறவுகளுக்குள் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கக்கூடும். காதல் உறவுகளில் இனிமையான தருணங்கள் மட்டுமே இருக்கும்.

சிம்மம் - Leo

சிம்ம ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, வரவிருக்கும் காலம் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் படிப்படியாக நிறைவுபெறத் தொடங்கும். பொருளாதார நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது; மேலும், திடீர் பண வரவிற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம். வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் நல்ல செய்திகளை எதிர்பார்க்கலாம். முன்னதாகத் தொல்லை அளித்து வந்த உடல்நலம் சார்ந்த பிரச்சினைகளிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உடல் நலம் சிறப்பாக அமையும்; உறவுகளுக்குள் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கக்கூடும். காதல் உறவுகளில் இனிமையான தருணங்களைச் செலவிடுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அமையும்.

தனுசு - Sagittarius

தனுசு ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, இக்காலகட்டம் எண்ணற்ற புதிய வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரக்கூடும். வெளிநாட்டுப் பயணம் மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். உங்கள் பேச்சு இனிமையாக அமைவதால், பிறருடனான உங்கள் உறவுகள் மேம்படும். குடும்பத்தில் ஏதேனும் ஒரு சுப நிகழ்வோ அல்லது கொண்டாட்டமோ நடைபெறக்கூடும். உங்கள் தொழில் துறையில் வெற்றி கிட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்; அத்துடன், உங்கள் நண்பர்களிடமிருந்தும் உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் குழந்தைகளைப் பற்றிய நற்செய்தி வந்து சேரும். உங்கள் பெற்றோரின் ஆதரவை பெறுவீர்கள்.

சனி அஸ்தமனம் பரிகாரம்

சனி பகவானின் பரிபூரண அருள் பெற, 'நீலாஞ்ஜன ஸமாபாஸம், ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்; ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம், தம் நமாமி சனைச்சரம்' என்ற ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம். மேலும், “ஓம் ப்ரம் ப்ரீம் ப்ரௌம் ஷக் சனைச்சராய நமஹ” என்ற சனி மூல மந்திரத்தை ஜபிப்பதும் நல்ல பலன்களை அளிக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

