உஷார்! செவ்வாயுடன் சேரப்போகும் சனி - 3 ராசிகளுக்கு சோதனை காலம் வரப்போகுது

Saturn Mars conjunction : செவ்வாயுடன் சனி சேரப்போவதால், 3 ராசிகளுக்கு சோதனைக் காலம் வரப்போகுது. அவர்கள் உஷாராக இருப்பது அவசியம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 24, 2026, 10:23 AM IST
  • சனி - செவ்வாய் சேர்க்கை
  • ஏப்ரல் மாதம் நடக்கப்போகும் மாற்றம்
  • 3 ராசிகளுக்கு எச்சரிக்கை

Saturn Mars conjunction : இன்னும் ஒரு வாரத்தில் சனி செவ்வாயுடன் சேரப்போவதால், மூன்று ராசிகளுக்கு சோதனை காலம் தொடங்கப்போகிறது. ஆனால், அதில் இருந்து தப்பிக்க வழியும் இருக்கிறது. இந்த சோதனையில் சிக்கப்போகும் மூன்று ராசிகள் யார்? அவர்களுக்கு சனி பகவானால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரப்போகிறது?, அதில் இருந்து தப்பிக்க அந்த மூன்று ராசிகளும் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதற்கு முன்பு சனி பகவானின் குணாதிசயத்தை தெரிந்து கொண்டால் உங்களுக்குள் அவரைப் பற்றி இருக்கும் பயம் கலந்த பிம்பம் மாற வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

சனி பகவான் யார்?

ஜோதிடத்தில் சனி பெயரை கேட்டாலே அஞ்சி நடுங்கும் மக்களே, அந்தளவுக்கு அவர் கொடூரமானவர் இல்லை. நீதி நாயகன், நடுவுநெறி தவறாது, நீதி கொடுப்பவரே சனி பகவான். தவறுக்கு நிச்சயம் தண்டனை உண்டு. அதாவது, மக்கள் பாஷையில் சொல்வது என்றால் அடிக்கு அடி, அன்புக்கு அன்பு. நல்லது செய்தால் நல்ல பலன்கள் இரட்டிப்பாக கிடைக்கும். தீயதை செய்தால் தீய பலன்கள் இரட்டிப்பாக கிடைக்கும். சரி, இப்போது செவ்வாயுடன் சனி எப்போது சேருகிறார், யாருக்கு என்ன சோதனைகள் வரும்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். 

சனி - செவ்வாய் சேர்க்கை எப்போது?

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, வரும் ஏப்ரல் 2, 2026 அன்று நிகழப்போகும் சனி - செவ்வாய் சேர்க்கை நடக்கிறது. சுமார் 18 மாதங்களுக்குப் பிறகு செவ்வாய் பகவான் மீன ராசிக்குள் நுழையும்போது, ஏற்கனவே அங்கு முகாமிட்டிருக்கும் சனி பகவானுடன் இணைகிறார். ஜோதிட ரீதியாக சனியும் செவ்வாயும் பகை கிரகங்களாகக் கருதப்படுவதால், இந்த 'யுதி' அல்லது சேர்க்கை சில ராசிகளுக்கு சவாலான காலக்கட்டத்தை உருவாக்கக்கூடும்.

சனி-செவ்வாய் சேர்க்கையின் தாக்கம்

ஏற்கனவே கூறியதுபோல், சனி பகவான் மந்தமானவர் மற்றும் நீதியை நிலைநாட்டும் கர்மகாரகன். செவ்வாய் பகவான் வேகம், ஆக்ரோஷம் மற்றும் நெருப்பைக் குறிப்பவர். இவர்கள் இருவரும் ஒரே ராசியில், அதாவது மீன ராசியில் இணையும்போது, அது ஒரு எரிமலை வெடிப்புக்கான அறிகுறி போன்ற சூழலை உருவாக்கும் என ஜோதிடர்கள் கணிக்கின்றனர். இதனால் தேவையற்ற பதற்றம், திடீர் தடைகள் மற்றும் மன உளைச்சல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 3 ராசிக்காரர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

1. மேஷ ராசி : 

மேஷ ராசி நேயர்களுக்கு இந்த சனி-செவ்வாய் சேர்க்கை ஒரு சவாலான நேரமாக அமையலாம். செவ்வாய் உங்கள் ராசி அதிபதி என்பதால், அதன் பாதிப்பு நேரடியாகத் தெரியும். புதிய முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வேலையில் சில தடைகள் ஏற்படலாம், இது மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும். அவசரப்பட்டு எடுக்கும் முடிவுகள் நஷ்டத்தில் முடியலாம். எனவே, எந்தவொரு காரியத்திலும் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும். தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்ப்பது விபத்துகள் மற்றும் அலைச்சலில் இருந்து உங்களைக் காக்கும்.

2. கன்னி ராசி: 

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் சற்று குழப்பமானதாக இருக்கும். வேலையிலும் தனிப்பட்ட வாழ்விலும் சமநிலையைப் பேணுவது கடினமாகத் தோன்றும். எதிர்பாராத செலவுகள் உங்கள் பட்ஜெட்டைப் பாதிக்கலாம். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். திருமண வாழ்க்கையில் அல்லது வரப்போகும் வரன்களில் சில தடைகள் ஏற்படலாம். பிள்ளைகள் குறித்த கவலைகள் மனதை வாட்டக்கூடும். அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் பேசும்போது நிதானம் தேவை. சிறிய கவனக்குறைவும் பெரிய இழப்பிற்கு வழிவகுக்கலாம்.

3. மீன ராசி :

இந்த கிரகச் சேர்க்கை மீன ராசியிலேயே நிகழ்வதால், இந்த ராசிக்காரர்கள்தான் அதிக கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். மன அழுத்தம் மற்றும் தேவையற்ற பயம் உங்களைச் சூழ்ந்து கொள்ளலாம். சிறிய விஷயங்களுக்குக் கூட அதிகக் கோபப்பட வாய்ப்புள்ளது. புதிய நபர்களை எளிதில் நம்ப வேண்டாம். உறவுகளுக்குள் விரிசல் ஏற்படாமல் இருக்கப் பேச்சுவார்த்தையில் கவனம் தேவை. நீதிமன்ற வழக்குகளில் இழுபறி நிலை நீடிக்கும். எந்தவொரு சட்ட ரீதியான ஆவணங்களிலும் கையெழுத்திடும் முன் இரண்டு முறை சரிபார்ப்பது நல்லது.

பரிகாரங்கள்

இந்த அசுப பலன்களில் இருந்து தப்பிக்கவும், கிரகங்களின் தீவிரத்தைக் குறைக்கவும் சில வழிமுறைகளைப் பின்பற்றலாம்:

புதிய முயற்சிகள்: ஏப்ரல் 2-க்குப் பிறகு பெரிய அளவிலான புதிய தொழில்கள் அல்லது சொத்து வாங்குவதைத் தற்காலிகமாகத் தள்ளிப்போடலாம். சனிக்கிழமைகளில் சனி பகவானுக்கு எள் தீபம் ஏற்றுவதும், செவ்வாய்க்கிழமைகளில் அனுமன் சாலிசா பாராயணம் செய்வதும் சிறந்த பலனைத் தரும். ஏழை எளியவர்களுக்கு உணவு அல்லது கருப்பு நிற ஆடைகளைத் தானமாக வழங்குவது கிரக தோஷங்களைக் குறைக்கும்.

பொதுப்பலன்

கிரக நிலைகள் சவாலாக இருந்தாலும், முறையான திட்டமிடலும், நிதானமான அணுகுமுறையும் இருந்தால் எந்தவொரு கஷ்டத்தையும் கடந்துவிடலாம். குறிப்பாக மேஷம், கன்னி மற்றும் மீன ராசிக்காரர்கள் இந்த 2026 ஏப்ரல் மாதத்தில் விழிப்புணர்வுடன் செயல்படுவது சிறந்தது.

மேலும் படிக்க | குரு பகவானின் 'டபுள் தமாக்கா': 5 மாதங்களுக்கு கஜகேசரி ராஜயோகம், 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம்

மேலும் படிக்க | ஏப்ரல் மாத ராசி பலன் 2026: சிம்மம் மற்றும் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு காத்திருக்கும் திருப்பங்கள்!

