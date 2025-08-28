சனி வக்ர நிவர்த்தி; புதன் வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பண யோகம், செல்வ மழை

Saturn Direct Mercury Retrograde in November: ஜோதிடத்தில், சனி பகவான் நீதியின் கடவுள் மற்றும் கர்மாவை வழங்குபவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதே நேரத்தில், புதன் வணிகம் மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. சனி மற்றும் புதன் இடையேயான நட்பு சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த முறை நவம்பர் மாதத்தில், சனி செவ்வாய் ஆக இருக்கும், மேலும் புதன் வக்ர பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
இதன் காரணமாக அனைத்து ராசிகளிலும் மாற்றங்கள் ஏற்படும், குறிப்பாக மூன்று ராசிகளின் மக்களுக்கு, இந்த முறை நிதி ஆதாயம், முன்னேற்றம் மற்றும் வெற்றிக்கான பல புதிய பாதைகளைத் திறக்கும். இது மட்டுமல்லாமல், வெளிநாட்டு பயணம் மற்றும் புதிய தொழில் வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும்.
இந்நிலையில் எந்த மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, சனி செவ்வாய் மற்றும் புதன் வக்ர நிலையில் இருப்பது சுபமாக இருக்கும். ஏனெனில் சனி பகவான் வருமான வீட்டில் வக்ர நிவவர்த்தியாக இருக்கிறார், அதே நேரத்தில் புதன் இந்த ராசியின் ஏழாம் இடத்தில் வக்கிரமாக இருக்கிறார். இதன் காரணமாக கூட்டு வேலையில் நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம்.
இந்த நேரத்தில், கலை, அறிவுசார் திறன் மற்றும் வருமானத்தில் அதிகரிப்பு இருக்கும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும், அதோடு நீங்கள் புதிய திட்டங்களைத் தொடங்கலாம். இந்த நேரத்தில் முதலீட்டிலும் லாபம் பெறலாம்.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)
ஜோதிடத்திபடி, சனி நேரடியாகவும், புதன் நவம்பர் மாதத்தில் வக்ரமாகவும் நகரப் போகிறார்கள். இந்த மாற்றம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்களைத் தரும். இந்த நேரத்தில், வேலைகள் மற்றும் வணிகத்தில் தொடர்புடையவர்களுக்கு முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
நீண்ட காலமாக வேலை தேடிக்கொண்டிருந்தவர்களுக்கும் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். சட்ட விஷயங்களிலும் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மிதுன ராசிக்காரர்களின் படைப்பாற்றல் மற்றும் தலைமைத்துவத் திறன் பணியிடத்தில் பாராட்டப்படும். இதனுடன், புதிய பொறுப்புகளுடன் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளும் பெறலாம்.
கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign)
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் வணிகத்திற்கு இந்த நேரம் நன்மை பயக்கும். ஏனெனில் சனி பகவான் இந்த ராசியின் செல்வ வீட்டில் வக்ர நிவர்த்தியாக பயணிக்க போகிறார், மேலும் புதன் வக்ரமாக பயணிக்க போகிறார்.
இதன் காரணமாக திடீர் பண லாபங்கள் ஏற்படலாம் அல்லது வேலையில்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
இந்த நேரம் குடும்ப உறுப்பினர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் தரும், மேலும் வீட்டிற்கு புதிய தளபாடங்கள் வாங்குவதற்கும் அல்லது ரியல் எஸ்டேட் தொடர்பான முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் சாதகமான நேரமாக இருக்கும்.
