English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சனி வக்ர நிவர்த்தி; புதன் வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பண யோகம், செல்வ மழை

Saturn Direct, Mercury Retrograde: ஜோதிடத்தின்படி, இந்த முறை நவம்பர் மாதத்தில், சனி வக்ர நிவர்த்தியும் புதனும் வக்ர பெயர்ச்சி அடையப் போகிறது. இதன் காரணமாக இந்த காலகட்டத்தில் மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 28, 2025, 02:46 PM IST
  • எந்த மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு நன்மைகள்

    • கூட்டு வேலையில் நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம்.

    முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : விடுபட்ட பெண்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : விடுபட்ட பெண்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
ராசிபலன்: ஆவணி 12... இன்றைய தினம் யார் யாருக்கு சாதகமாக இருக்கும்?
camera icon13
horoscope
ராசிபலன்: ஆவணி 12... இன்றைய தினம் யார் யாருக்கு சாதகமாக இருக்கும்?
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு மகிழச்சி, அதிர்ஷ்டம், செல்வம், செழிப்பு
camera icon8
Guru Peyarchi
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு மகிழச்சி, அதிர்ஷ்டம், செல்வம், செழிப்பு
ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்றிக் கொள்ளலாம் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon11
Ration Card
ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்றிக் கொள்ளலாம் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
சனி வக்ர நிவர்த்தி; புதன் வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பண யோகம், செல்வ மழை

Saturn Direct Mercury Retrograde in November: ஜோதிடத்தில், சனி பகவான் நீதியின் கடவுள் மற்றும் கர்மாவை வழங்குபவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதே நேரத்தில், புதன் வணிகம் மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. சனி மற்றும் புதன் இடையேயான நட்பு சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த முறை நவம்பர் மாதத்தில், சனி செவ்வாய் ஆக இருக்கும், மேலும் புதன் வக்ர பெயர்ச்சி அடைகிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

 

இதன் காரணமாக அனைத்து ராசிகளிலும் மாற்றங்கள் ஏற்படும், குறிப்பாக மூன்று ராசிகளின் மக்களுக்கு, இந்த முறை நிதி ஆதாயம், முன்னேற்றம் மற்றும் வெற்றிக்கான பல புதிய பாதைகளைத் திறக்கும். இது மட்டுமல்லாமல், வெளிநாட்டு பயணம் மற்றும் புதிய தொழில் வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும்.

 

இந்நிலையில் எந்த மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, சனி செவ்வாய் மற்றும் புதன் வக்ர நிலையில் இருப்பது சுபமாக இருக்கும். ஏனெனில் சனி பகவான் வருமான வீட்டில் வக்ர நிவவர்த்தியாக இருக்கிறார், அதே நேரத்தில் புதன் இந்த ராசியின் ஏழாம் இடத்தில் வக்கிரமாக இருக்கிறார். இதன் காரணமாக கூட்டு வேலையில் நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம்.

இந்த நேரத்தில், கலை, அறிவுசார் திறன் மற்றும் வருமானத்தில் அதிகரிப்பு இருக்கும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும், அதோடு நீங்கள் புதிய திட்டங்களைத் தொடங்கலாம். இந்த நேரத்தில் முதலீட்டிலும் லாபம் பெறலாம்.

மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)

ஜோதிடத்திபடி, சனி நேரடியாகவும், புதன் நவம்பர் மாதத்தில் வக்ரமாகவும் நகரப் போகிறார்கள். இந்த மாற்றம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்களைத் தரும். இந்த நேரத்தில், வேலைகள் மற்றும் வணிகத்தில் தொடர்புடையவர்களுக்கு முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

நீண்ட காலமாக வேலை தேடிக்கொண்டிருந்தவர்களுக்கும் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். சட்ட விஷயங்களிலும் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மிதுன ராசிக்காரர்களின் படைப்பாற்றல் மற்றும் தலைமைத்துவத் திறன் பணியிடத்தில் பாராட்டப்படும். இதனுடன், புதிய பொறுப்புகளுடன் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளும் பெறலாம்.

கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign)

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் வணிகத்திற்கு இந்த நேரம் நன்மை பயக்கும். ஏனெனில் சனி பகவான் இந்த ராசியின் செல்வ வீட்டில் வக்ர நிவர்த்தியாக பயணிக்க போகிறார், மேலும் புதன் வக்ரமாக பயணிக்க போகிறார்.

இதன் காரணமாக திடீர் பண லாபங்கள் ஏற்படலாம் அல்லது வேலையில்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

இந்த நேரம் குடும்ப உறுப்பினர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் தரும், மேலும் வீட்டிற்கு புதிய தளபாடங்கள் வாங்குவதற்கும் அல்லது ரியல் எஸ்டேட் தொடர்பான முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் சாதகமாநேரமாக இருக்கும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி, 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், செல்வ மழை, அதிர்ஷ்டம்

மேலும் படிக்க | மகாபாக்ய ராஜயோகம்: செவ்வாய் சந்திரன் சேர்க்கையால் இந்த ராசிகள் மீது லட்சுமி கடாக்ஷம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Saturn DirectMercury retrogradeMercurySaturnAstrology

Trending News