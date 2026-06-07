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138 நாள் வக்ரம் முடிவு! சனி நேர் நகர்வால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணம், பதவி, வெற்றி குவியும்

வரும் 2026 டிசம்பர் 11 அன்று சனி பகவான் வக்ர நிலை முடிந்து நேர்பாதைக்கு திரும்புவதால் ரிஷபம், மிதுனம், துலாம் ஆகிய ராசிகளுக்கு தொழில் மற்றும் நிதி நிலையில் பெரும் நற்பலன்களும் முன்னேற்றமும் கிடைக்கப் போகிறது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 07, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:14 PM IST
138 நாள் வக்ரம் முடிவு! சனி நேர் நகர்வால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணம், பதவி, வெற்றி குவியும்

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R Balaji

R Balaji

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