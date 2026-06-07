/138 நாள் வக்ரம் முடிவு! சனி நேர் நகர்வால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணம், பதவி, வெற்றி குவியும்

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, சனி பகவான் ‘கர்ம காரகன்’ என்று அழைக்கப்படுகிறார். சனியின் இயக்கத்தில் ஏற்படும் சிறு மாற்றமும் அனைத்து ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், சனி பகவான் தனது வக்ர நிலையை முடித்துக் கொண்டு, வரும் 2026 டிசம்பர் 11 அன்று மீண்டும் நேர்பாதையில் தனது பயணத்தை தொடங்குகிறார். சனியின் இந்த நேர் நகர்வு சில ராசிகளுக்கு பெரிய நிம்மதியையும், முன்னேற்றத்தையும், அதிர்ஷ்டத்தையும் தரப்போகிறது.
சனி பகவான் வரும் 2026 ஜூலை 27 அன்று மீன ராசியில் வக்ரமடைகிறார். அவர் சுமார் 138 நாட்கள் இதே நிலையில் நீடிப்பார். சனியின் இந்த வக்ர நிலை பலருக்குத் தடைகளையும், மன அழுத்தத்தையும், நிதி சவால்களையும் ஏற்படுத்தக்கூடும். ஆனால், டிசம்பர் 11 அன்று சனி நேர்பாதைக்கு திரும்பியவுடன், பல ராசிகளின் முடங்கி கிடந்த திட்டங்கள் மீண்டும் வேகம் எடுக்கும்.
சனி வக்ர நிலையில் இருக்கும்போது செய்யும் காரியங்களில் தாமதம் ஏற்படும். ஆனால், அவர் நேர்பாதைக்கு திரும்பும்போது, தடைப்பட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேற தொடங்கும் உழைப்புக்கேற்ற பலனும் கிடைக்கும். எனவே, 2026 டிசம்பர் 11க்கு பிறகு பலரது தொழில், செல்வம், வியாபாரம் மற்றும் சமூக அந்தஸ்தில் சாதகமான மாற்றங்களை காண முடியும்.
சனியின் நேர் நகர்வு ரிஷப ராசியினருக்குப் பெரும் நிம்மதியை தரும். நீண்ட நாட்களாக இழுபறியில் இருந்த வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்து, நிதி நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் லாபத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கும். குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும், கவலைகள் படிப்படியாகக் குறையும்.
சனியின் இந்த பயணம் மிதுன ராசியினருக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வரப்போகிறது. நீண்ட நாட்களாக தள்ளிப்போன காரியங்கள் நிறைவேறும். உத்தியோகத்தில் புதிய வெற்றிகள் தேடி வரும். உங்களின் கடின உழைப்புக்கு முழு பலனும் கிடைக்கும். வேலை மாற நினைப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வந்து சேரும்.
சனியின் இந்த மாற்றத்தால் துலாம் ராசியினருக்குப் பல வழிகளில் சுப பலன்கள் கிடைக்கப் போகின்றன. பணியிடத்தில் உங்களின் முயற்சிகளுக்குப் பாராட்டுகள் குவியும். நீண்ட நாள் பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைப்பதோடு, பொருளாதார நிலையும் கணிசமாக உயரும்.
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