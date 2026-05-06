சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: அடுத்த 5 மாதங்கள் இந்த ராசிகளுக்கு அமோகமான ராஜயோகம்

Saturn Transit 2026 Effects on Zodiac Signs : வேத ஜோதிடத்தில், சனி கிரகம் மிகவும் சக்திவாய்ந்த கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தனது ராசியை மாற்றும் சனி, ஐந்து மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தனது நட்சத்திரத்தையும் மாற்றிக்கொள்கிறது. தற்போது உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிக்கும் சனி பகவான், வருகிற மே 17-ஆம் தேதி ரேவதி நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையவுள்ளது.
2026 சனிப் பெயர்ச்சி
ரேவதி நட்சத்திரத்தின் அதிபதி புதன் ஆவார். சனி பகவான் அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி வரை ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிப்பார். சனியின் இந்தச் சஞ்சாரம் மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு நற்பேற்றைக் கொண்டுவரும். அந்த ராசிகள் எவை என்பதை இந்த பதிவில் தெளிவாக அறிந்துகொள்வோம்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
சனியின் நிலையில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம், ரிஷப ராசியினருக்குச் சுப பலன்களைப் பெற்றுத்தரும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் வருமானத்தில் கணிசமான உயர்வைக் காண்பீர்கள். நீண்ட நாட்களாக நிறைவேறாமல் இருந்த உங்கள் விருப்பங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறத் தொடங்கும். அரசு சார்ந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவுபெறும். தொழிலில் நீங்கள் நல்ல லாபத்தைச் சம்பாதிப்பீர்கள். வெளிநாடு செல்லும் உங்கள் விருப்பம் நிறைவேறக்கூடும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத வளர்ச்சியைக் காண்பீர்கள். மன அழுத்தத்திலிருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். உங்களைப் பெரிதும் வருத்திக்கொண்டிருந்த கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிடும்.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)
சனியின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது மிதுன ராசியினருக்குச் சாதகமான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்துப் பணிகளும் வெற்றியில் முடியும். பாதியிலேயே நின்றுபோன பணிகள் மீண்டும் வேகம் பிடிக்கும். நீங்கள் உயர் பதவிகளைப் பெறக்கூடும். உங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறை வாழ்வில் நீங்கள் வளர்ச்சியை காண்பீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். நிலுவையில் உள்ள பணம் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். தொழில்துறையில் உள்ள எதிரிகள் விலகிச் செல்வர். குடும்பத்தில் நிலவும் கருத்து வேறுபாடுகள் தீர்க்கப்படும். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். வீட்டிலும், மனதிலும் மகிழ்ச்சி பெருகும்.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign)
சனி பகவான் தனது ராசியை மாற்றிக்கொள்வது, கன்னி ராசியினரின் வாழ்வில் சாதகமான பலன்களைக் கொண்டுவரும். உங்கள் திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் நிறைவேறத் தொடங்கும். உதவி நாடி உங்களிடம் வருபவர்களுக்கு நீங்கள் நன்மையைச் செய்வீர்கள். உங்கள் சகோதரர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு உதவி கிடைக்கும். நீண்ட காலமாகத் தொடரும் பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். நீங்கள் வகுத்துள்ள திட்டங்கள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக அமையும். வெளி உலகத்துடனான உங்கள் தொடர்புகள் விரிவடையும். எதிர்காலத்திற்காக நீங்கள் சேமிக்கத் தொடங்குவீர்கள். உங்கள் இல்லத்திற்குத் திருமண வரன்கள் வந்து சேரும். சுப காரியங்கள் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் வெற்றியில் முடியும்.
சனி பகவானின் அருள் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்
சனி பகவானின் கருணை பார்வை கிடைத்து, வாழ்வில் சுப பலன்கள் கிடைக்க தினமும் கோளறு பதிகம், சனி சாலிசா, ஹனுமான் சாலிசா ஆகியவற்றை பாராயனம் செய்வது நல்லது. இவை மட்டுமல்லாமல், ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவும் நபர்களை சனி பகவான் அதிகம் சோதிப்பதில்லை. ஆகையால், உணவு, உடல், பிற தேவையான பொருட்கள் ஆகியவற்றை நலிந்தவர்களுக்கு தானம் செய்வது நல்லது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | இன்றைய ராசிபலன் மே 6 புதன்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
மேலும் படிக்க | குரு, சுக்கிரனால் டபுள் யோகம்.. 3 ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, டபுள் அதிர்ஷ்டம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ