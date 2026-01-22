சனி சந்திரன் சேர்க்கை; விஷ ராஜயோகம்.. நாளை முதல் 3 ராசிகளுக்கு பிரச்சனைகள் ரவுண்டு கட்டி அடிக்கும்

Saturn Moon Conjunction: ஜோதிடத்தின் படி, வசந்த பஞ்சமி மாசி மாதத்தின் பிரகாசமான பதினைந்து நாட்களில் ஐந்தாம் நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, வசந்த பஞ்சமி நாளை அதாவது ஜனவரி 23, 2026 வெள்ளிக்கிழமை நிகழப் போகிறது. இந்த நாள் அறிவு, கற்றல், கலைகள் மற்றும் இசையின் தெய்வமான சரஸ்வதி தேவிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுகிறது. இந்த நாளில் முறையான சடங்குகளுடன் வழிபடுவது ஞானத்தை வளர்க்கும் மற்றும் தொழில் வெற்றிக்கு வழி வகுக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
இருப்பினும், இந்த ஆண்டு வசந்த பஞ்சமி ஜோதிடக் கண்ணோட்டத்தில் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. ஜனவரி 23, 2026 அன்று, சனியும் சந்திரனும் மீன ராசியில் இணைந்து, விஷ ராஜயோகத்தை உருவாக்குவார்கள். இந்த யோகம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மன அழுத்தம், நிதி சிக்கல்கள் மற்றும் பணியிடத்தில் தடைகளை ஏற்படுத்தும். இதனால் எந்த ராசிக்காரர்கள் எதிர்மறையாக பாதிக்கப்படலாம், என்பதை பார்ப்போம்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் சற்று சவாலானதாக இருக்கலாம். வேலையில் இருப்பவர்கள் வேலையில் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். தடைகள் ஏற்படலாம், மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால், நிதி விஷயங்களிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். காதல் உறவுகளிலும் தவறான புரிதல்கள் ஏற்படக்கூடும். இதற்குப் பரிகாரமாக, வசந்த பஞ்சமி அன்று சரஸ்வதி தேவிக்கு தேங்காய் மற்றும் மஞ்சள் ரவிக்கையை கொடுத்து வனங்கவும். இது எதிர்மறை விளைவுகளைத் தணிக்கும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வேலைகளை மாற்றுவது பற்றி யோசிக்கலாம், ஆனால் இந்த நேரத்தில் எந்த முக்கிய முடிவுகளையும் எடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. அவசரம் மற்றும் ஆடம்பரம் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். வேலையில் ஏற்படும் தடைகள் மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும். புதிய நபர்களுடன் இணைவதில் உங்களுக்கு சிரமமும் ஏற்படலாம். முதலீட்டு முடிவுகளை இப்போதைக்கு ஒத்திவைப்பது நல்லது. இதற்குப் பரிகாரமாக, வசந்த பஞ்சமி அன்று "ஓம் சரஸ்வதி நமோ நமஹ" என்ற மந்திரத்தை 108 முறை உச்சரிப்பது நன்மை பயக்கும்.
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சனி சந்திரன் சேர்க்கையால் ஏற்ற தாழ்வுகள் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். வேலையில் சக ஊழியர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். பொறுமை அவசியம். திடீர் செலவுகள் ஏற்படக்கூடும், இது பட்ஜெட்டைப் பாதிக்கும். பதட்டங்கள் ஏற்படக்கூடும். இதற்குப் பரிகாரமாக, வசந்த பஞ்சமி அன்று மஞ்சள் நிறப் பொருட்களை தானம் செய்வது மங்களகரம் உண்டாகும். மேலும் சிரமங்களைத் தணிக்க உதவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
