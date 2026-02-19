English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விடியப்போகும் நேரம்! ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சனி: இந்த 3 ராசிக்காரர்களின் தலைவிதி மாறப்போகுது!

விடியப்போகும் நேரம்! ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சனி: இந்த 3 ராசிக்காரர்களின் தலைவிதி மாறப்போகுது!

Shani Nakshatra Parivartan 2026: சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி வருகிற ​​மே 17 ஆம் தேதி ரேவதி நட்சத்திரத்தில் நடைபெறும். ஜோதிடத்தின் படி, இந்த மாற்றம் 146 நாட்கள் நீடிக்கும். இதனால் சிம்மம், தனுசு மற்றும் மகர ராசிக்காரர்களின் தலைவிதி மாறப்போகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 19, 2026, 02:50 PM IST
  • சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நிம்மதியைத் தரக்கூடும்.
  • தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேறுவதற்கான நேரமாக இருக்கும்.
  • சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும்.

விடியப்போகும் நேரம்! ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சனி: இந்த 3 ராசிக்காரர்களின் தலைவிதி மாறப்போகுது!

Shani Nakshatra Parivartan 2026: ஜோதிடத்தில், சனியின் இயக்கம் மிகவும் முக்கியமான நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. ராசி மாற்றம் மட்டுமல்ல, கிரகத்தின் நட்சத்திர மாற்றமும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். தற்போது, ​​சனி மீன ராசியிலும், உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திலும் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருகிறார். இதனிடையே வரும் மே 17, ஆம் தேதி 2026 அன்று, புதனை அதிபதியாக கொண்ட ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சனி பகவான் (Shani Dev) பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். அதன் பின்னார் வருகிற அக்டோபர் 9, 2026 ஆம் தேதி வரை சுமார் 146 நாட்களுக்கு சனியின் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் மட்டுமே பயணம் செய்து பல ராசிகளுக்கு சுப மற்றும் அசுப பலன்களைத் தரப் போகிறார். இந்த நிலையில் எந்த ராசிக்காரர்கள் சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் (Saturn Star Transit 2026) பயனடையப் போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

சிம்மம் (Leo Zodiac Sign)

சனி ரேவதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவது சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நிம்மதியைத் தரக்கூடும். நண்பர்களும் அன்புக்குரியவர்களும் உங்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பார்கள். நீங்கள் தொழிலில் செய்துக் கொண்டிருந்தால், ஒரு புதிய ஒப்பந்தம் அல்லது கூட்டாண்மை நன்மை பயக்கும். உங்கள் உடல்நலம் மேம்படும். வீட்டில் அமைதியான சூழ்நிலை இருக்கும். மதம் அல்லது ஆன்மீக விஷயங்களில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கக்கூடும். அவசரமாக எந்த முக்கிய முடிவுகளையும் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். தடைபட்ட திட்டங்கள் இப்போது வேகம் பெறும்.

தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign)

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேறுவதற்கான நேரமாக இருக்கும். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் படிப்படியாக முடியத் தொடங்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு எதிர்கால நன்மைகளைப் பெறலாம். சில புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். சொத்து தொடர்பான முடிவு உங்களுக்கு சாதகமான முடிவுகளை தரும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் நேர்மறை நிலவும். திடீர் நிதி ஆதாயங்களும் சாத்தியமாகும். வேலையில் இருப்பவர்கள் சம்பள உயர்வு பற்றிய நல்ல செய்தியைப் பெறலாம்.

மகரம் (Capricorn Zodiac Sign)

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். நீண்டகால பிரச்சினைகள் குறையத் தொடங்கும். கடின உழைப்புக்குப் பலன் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகளுக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம். உங்கள் தொழில் நிலையானதாக மாறும். இருப்பினும், உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்தவும், அளக்கியம் வேண்டும். மற்றும் சீரான உணவை சாப்பிடுவது உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும், பயணமும் சாத்தியமாகும், இது எதிர்காலத்தில் நன்மையைத் தர உதவும்.

சனி பகவானின் அருள் பெற்று, ஏழரை சனி காலத்தில் பாதிப்புகள் குறைய, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | புதன் அஸ்தமனம்: மார்ச் மாதத்தில் இருந்து 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. பணம் கொட்டும்

மேலும் படிக்க | குரு பகவான் ஆட்டம் ஆரம்பம்.. 20 நாட்களில் இந்த ராசிகளுக்கு பணமழை, தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்

மேலும் படிக்க | சூரிய கிரகணமும் நவபஞ்சம யோகமும்: மாறும் தலையெழுத்து! இந்த 5 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

Saturn TransitSaturn Nakshatra Transit 2026Revati

