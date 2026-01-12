English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம்.. பணம், நகை சேரும்

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம்.. பணம், நகை சேரும்

Saturn Transit 2026: ஜனவரி 20ஆம் தேதி  சனி தனது சொந்த ராசியான உத்திராட நட்சத்திரத்தில் நுழைகிறார். இதனால், 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம் கொட்டப்போகுது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 12, 2026, 06:58 PM IST
  • சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி
  • இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம்
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம்.. பணம், நகை சேரும்

Shani Nakshatra Peyarchi: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாறுகின்றன. மேலும், நட்சத்திர பெயர்ச்சியும் அடைகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கு ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், ஜனவரி 20ஆம் தேதி சனி பகவான் தனது சொந்த நட்சத்திரமான உத்திராட நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  சனி தனது சொந்த நட்சத்திரத்தில் நுழைவது மிகவும் நல்லதாக கருதப்படுகிறது. 

2026ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்திலேயே சனி தனது சொந்த நட்சத்திரத்தில் நுழைவது மூன்று ராசிகளுக்கு மிகவும் நேர்மறையான ஆற்றலை கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, நிதி, தொழிலில் விஷயத்தில் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை அளிக்கிறது. சனியின் நட்சத்திர மாற்றத்தால்  3 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத வெற்றியை கொண்டு வரும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

மிதுனம் (Gemini)

சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான நேரத்தை கொடுக்கிறது.  குறிப்பாக, மிதுன ராசிக்காரர்களின் தொழில் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்தை கொண்டு வரும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.  உங்களது சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். வேலை தேடிக் கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். தொழிலதிபர்களுக்கு எதிர்பாராத வெற்றிகள் கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமான உத்தரவு கிடைக்கும்.  தொழில் விரிவாக்க வாய்ப்புகள் உருவாகும்.  பணிக்காக வெளிநாடு செல்ல விரும்பும் நபர்களுக்கும் எதிர்பார்த்த மாற்றத்தை கொண்டு வரும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எதிர்பார்த்த மாற்றத்தை கொண்டு வருவார்கள். விரைவில் குழந்தை பாக்கியம் தொடர்பான செய்திகளை கேட்பீர்கள்.

கடகம் (Cancer)

சனியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை வலுப்படுத்தும். நிதி நிலைமை மேம்படும். நீண்ட காலமாக தடைபட்ட திட்டங்கள் தற்போது முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.  காதல் வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணலாம். உங்கள் காதலை  அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு எடுத்து செல்வீர்கள். தொழில் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் குவிந்து கிடக்கும். பணியிடத்தில் காணப்பட்ட பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். 

மகரம் (Capricorn)

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயங்கும். உங்கள் வேலை மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.  இதன் மூலம் உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும். ஏற்கனவே செய்து வைத்த முதலீடுகள் மூலம் போதுமான வருமானத்தை பெறுவீர்கள். குறிப்பாக நிலம் சார்ந்த முதலீட்டில் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள்.  புதிய வீடு, வாகனம் வாங்கும் முயற்சிக்கும் நபர்களுக்கு எதிர்பாராத வெற்றிகள் கிடைக்கும்.  பணியிடத்தில் காணப்பட்ட பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். உறவில் காணப்பட்ட மனஸ்தாபங்களும் முடிவுக்கு வரும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: சூரியன் குரு அபூர்வ சேர்க்கை.. 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், வெற்றி மேல் வெற்றி குவியும்

மேலும் படிக்க:பொங்கலில் உருவாகும் 4 ராஜயோகம்! இந்த ராசிகளுக்கு வெற்றி, புகழ் குவியும்.. பணப் பிரச்னை தீரும்

