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ஜூலை 27 சனி வக்ர பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு சவால்? யாருக்கு சந்தோஷம்?

Sani Vakra Peyarchi: அனைத்து கிரகங்களிலும் மிக முக்கியமான கிரகமாக கருதப்படும் சனி பகவானின் ஒவ்வொரு சிறிய அசைவும் மிகப்பெரிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது. மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிக்கும் சனி பகவான் நீதி மற்றும் ஒழுக்கத்தின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறார். 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 25, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:22 PM IST
ஜூலை 27 சனி வக்ர பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு சவால்? யாருக்கு சந்தோஷம்?
Image Credit: Saturn Retrpgrade Effects (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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