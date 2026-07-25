/ஜூலை 27 சனி வக்ர பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு சவால்? யாருக்கு சந்தோஷம்?

Sani Vakra Peyarchi: இன்னும் 2 நாட்களில் சனி பகவான் வக்ர பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். இந்த முக்கியமான ஜோதிட நிகழ்வினால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளிலும் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
அனைத்து கிரகங்களிலும் மிக முக்கியமான கிரகமாக கருதப்படும் சனி பகவானின் ஒவ்வொரு சிறிய அசைவும் மிகப்பெரிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது. மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிக்கும் சனி பகவான் நீதி மற்றும் ஒழுக்கத்தின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறார்.
சனி பகவான் ஜூலை 27, 2026 அன்று வக்ர பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். இந்த மாற்றம் சில ராசிகளுக்குத் தொழில், வணிகம் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் நற்பலன்களைத் தந்தாலும், மற்றவர்கள் இக்காலத்தில் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டியிருக்கும். மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளிலும் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
|ராசி
|பலன்கள்
|மேஷம்
|வாழ்வில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்
|ரிஷபம்
|நிதி நிலை வலுவடையும்
|மிதுனம்
|வேலை மற்றும் வணிகத்தில் சாதகமான மாற்றங்கள்
|கடகம்
|வேலை பளு அதிகரிக்கலாம்
|சிம்மம்
|வாழ்வில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்
|கன்னி
|தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்
|துலாம்
|குழந்தைகளால் நன்மை ஏற்படும்
|விருச்சிகம்
|நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருக்கவும்
|தனுசு
|உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
|மகரம்
|வணிக லாபம் மற்றும் நிதி நிலையில் முன்னேற்றம்
|கும்பம்
|அனுகூலமான நன்மைகள் கிடைக்கும்
|மீனம்
|குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சனி வக்ர பெயர்ச்சியால் அனுகூலமான நன்மைகள் ஏற்படும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். அதே சமயம் சிலர் பணியிடத்தில் சில சவால்களையும் சந்திக்க நேரிடலாம். செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால், பெரிய முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு முன் கவனமாகச் சிந்திக்கவும். பொறுமையையும் நிதானத்தையும் கடைப்பிடிக்கவும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்.
சனி வக்ர கதியில் செல்வது ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. உங்கள் பணியில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம், மேலும் வணிகத்தில் லாபம் ஈட்டும் வாய்ப்புகள் உருவாகும். உங்கள் நிதி நிலை வலுவடையக்கூடும்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் வேலை மற்றும் வணிகத்தில் சாதகமான மாற்றங்கள் தென்படலாம். தடைபட்ட பணிகள் நிறைவடைவதற்கான வாய்ப்புள்ளது. புதிய வருமான வழிகள் உருவாவதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி விஷயங்களில் கவனம் தேவை. அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். குடும்பம் மற்றும் பணியிடம் ஆகிய இரண்டிலும் பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கவும். சனி வகர் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் வேலை பளு அதிகரிக்கலாம்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. வணிகர்கள் லாபம் ஈட்டலாம். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
சனி பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். பணியிடத்தில் ஏற்படும் சச்சரவுகளிலிருந்து விலகி இருக்கவும், யாரையும் கண்மூடித்தனமாக நம்புவதைத் தவிர்க்கவும். முடிவுகளைச் சிந்தித்து எடுக்கவும். குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். முதலீடுகள் மூலம் லாபம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தினரின் ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். குழந்தைகளால் நன்மை ஏற்படும்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இக்காலத்தில் பொறுமையும் நிதானமும் தேவைப்படும். பணியிடத்தில் நீங்கள் கூடுதல் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கலாம். உடல்நலம் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருக்கவும்.
சனி பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கான பலனைப் பெறச் சிறிது காலம் ஆகலாம். நேர்மறையான மனநிலையைப் பேணவும், அவசரப்படுவதைத் தவிர்க்கவும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
சனி மகர ராசியின் அதிபதி கிரகம். எனவே, இந்த பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. தொழில் முன்னேற்றம், வணிக லாபம் மற்றும் நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பெயர்ச்சி அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். உங்கள் பணியிடத்தில் புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்தும் வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். பண விஷயங்களில் சமநிலையைப் பேணுங்கள். உங்கள் கடின உழைப்பு நல்ல பலன்களைத் தரக்கூடும்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சி காலத்தில் மீன ராசிக்காரர்கள் தங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது அவசியம். முக்கிய நிதி முடிவுகளை எடுப்பதில் அவசரப்பட வேண்டாம். உங்கள் உடல்நலம் மற்றும் குடும்ப விவகாரங்களிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)