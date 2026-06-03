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சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2026: ஜூலை 27 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு தலைவலி.. தப்பிப்பது எப்படி?

Saturn Retrograde Pisces 2026: ஜூலை 27, 2026 முதல் மீன ராசியில் வக்ரமடையும் சனி பகவானால் கன்னி, தனுசு மற்றும் மீன ராசிக்காரர்கள் ஆரோக்கியம், தொழில் மற்றும் முடிவெடுப்பதில் கூடுதல் கவனத்துடனும் எச்சரிக்கையுடனும் இருக்க வேண்டும்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 03, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:53 PM IST
சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2026: ஜூலை 27 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு தலைவலி.. தப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Image Source: ZEE Bureau

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R Balaji

R Balaji

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