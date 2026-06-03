/சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2026: ஜூலை 27 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு தலைவலி.. தப்பிப்பது எப்படி?

Saturn Retrograde Pisces 2026: நீதியின் கடவுளாக கருதப்படும் சனி பகவான், வரும் ஜூலை 27, 2026 முதல் மீன ராசியில் வக்ர நிலையில் அதாவது பின்னோக்கி நகர தொடங்குகிறார். அதன் பிறகு, டிசம்பர் 11, 2026 அன்று அதே ராசியில் நேர்கதியில் திரும்புவார்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, சனியின் இந்த வக்ர கதி பல ராசிகளுக்கு சவாலான காலட்டத்தை வழங்க இருக்கிறது. வக்ர நிலையில் இருக்கும்போது கிரகங்கள் தங்களின் ஆற்றலை மாறுபட்ட வழிகளில் வெளிப்படுத்தும். இதனால் காரிய தடைகள், மன அழுத்தம், கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கிடைப்பதில் தாமதம் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். சனி பகவான் கர்ம வினை மற்றும் ஒழுக்கத்தின் காரகர் என்பதால், இந்த காலகட்டத்தில் வெற்றியை பெற வழக்கத்தை விட கூடுதல் உழைப்பை போட வேண்டியிருக்கும்.
இந்த நிலையில், சனி வக்ர பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் சவால்களை சந்திக்க இருக்கின்றனர். அவர் எதில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பது இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
சனி பகவானின் இந்த வக்ர கதி கன்னி ராசியினருக்கு சவால்களை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் எவ்வளவுதான் உழைத்தாலும், எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்க தாமதம் ஏற்படும். இந்த காலகட்டத்தில் ஆரோக்கிய விஷயத்தில் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். புதிய நபர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதிலும், மற்றவர்களின் ஆதரவை பெறுவதிலும் சில தடைகள் வரக்கூடும். புதிய முதலீடுகளை செய்வதற்கு முன், ஒன்று மூன்று முறை சிந்தித்து முடிவு செய்வது நல்லது. வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் திட்டமிட்டு செயல்படுவது மட்டுமே லாபம் தரும். வியாபார நிமித்தமாக புதிய மனிதர்களை சந்திக்கும் போது மனக்கசப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
இந்த காலகட்டத்தில் தனுசு ராசியினரின் தன்னம்பிக்கை சற்று குறைய வாய்ப்புள்ளது. உங்களிடம் ஏதோ குறை இருப்பது போன்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்குள் தோன்றும். புதிய நபர்களை கண்மூடித்தனமாக நம்ப வேண்டாம், அது தேவையில்லாத மன அழுத்தத்தை தரும். குடும்பத்திலும், வேலை பார்க்கும் இடத்திலும் பொறுமையை கையாளுவது மிகவும் அவசியம். எந்தவொரு முக்கிய முடிவையும் அவசரப்பட்டு எடுத்தால் நஷ்டம் ஏற்படக்கூடும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்கள் அதிக உழைப்பை செலுத்த வேண்டியிருக்கும். மேலும், குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் வரும். ஆனால் அதை பெரிதாக்க வேண்டும்.
சனி பகவான் உங்கள் ராசியிலேயே வக்ரமடைவதால், மற்ற ராசிகளை காட்டிலும் நீங்கள் தான் மிக மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இந்த நேரத்தில் செய்யும் சிறு சிறு அலட்சியம் கூட பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் ஏற்ற இறக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும். கல்லூரி சேர்க்கை அல்லது புதிய படிப்புகளில் சேர விரும்பும் மாணவர்களுக்கு சில தடங்கல்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். மேலும், ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம்.
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