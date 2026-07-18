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9 நாட்களில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளின் வாழ்க்கை அடுத்த லெவலுக்கு போகப்போகுது!!

Saturn Retrograde: இன்னும் 9 நாட்களில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. இதன் தாக்கம் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சுப பலன்களை அளிக்கும்? உங்கள் ராசி பட்டியலில் உள்ளதா? இங்கே காணலாம்...

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 18, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:03 AM IST
9 நாட்களில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளின் வாழ்க்கை அடுத்த லெவலுக்கு போகப்போகுது!!
Image Credit: Saturn Retrograde Effects (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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