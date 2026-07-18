/9 நாட்களில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளின் வாழ்க்கை அடுத்த லெவலுக்கு போகப்போகுது!!

Sani Vakra Peyarchi: அனைத்து கிரகங்களிலும் மிக முக்கியமான கிரகமாக உள்ள சனி பகவான் ஜூலை 27ஆம் தேதி வக்கிரப் பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். இந்த மாற்றம் சில அதிர்ஷ்ட ராசிகளின் தலைவிதியையே மாற்றும் வகையில் உள்ளது. யார் அந்த லக்கி ராசிக்காரர்கள் என இங்கே காணலாம்.
சனிபகவான் மற்ற கிரகங்களை விட மிக மெதுவாக பயணிக்கிறார். ஒரே ராசியில் அதிக நாட்களுக்கு இருப்பதால் இவரது தாக்கமும் ராசிகளின் மீது அதிகமாகவே இருக்கின்றது.
மக்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிக்கும் நியாயத்தின் கடவுளான சனி பகவான் ஜூலை 26 நள்ளிரவு, அதாவது 27 ஆம் தேதி அதிகாலை 1:25 மணிக்கு வக்கிரப் பெயர்ச்சி (பின்னோக்கிய இயக்கம்) அடைய உள்ளார்.
டிசம்பர் 11, 2026 வரை அவர் வக்கிர நிலையில் இருப்பார். அதாவது சுமார் நான்கு மாதங்களுக்கும் மேலாக அவர் இந்த விசேஷ நிலையில் இருக்க உள்ளார். சனிபகவானின் இந்த நிலை ஏழரை சனி மற்றும் கண்டக சனி கட்டத்தை எதிர்கொண்டிருக்கும் ராசிகளை மட்டுமல்லாமல் மற்ற ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் பல வித மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். எனினும் சில அதிர்ஷ்ட ராசிகள் இந்த நான்கு மாத காலத்தில் மிக அதிகமான ஆக்கபூர்வ பலன்களை பெறுவார்கள். இவர்கள் வாழ்வில் வெற்றிகள் தேடி வரும். நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த நற்செய்தி கிடைக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். குறிப்பாக மாணவர்கள் தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று வெற்றி பெறுவார்கள். வேலை தேடிக் கொண்டிருக்கும் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். இது ஒரு சாதகமான காலகட்டமாக அமையும். நிலுவையில் உள்ள அனைத்து பணிகளும் வெற்றிகரமாக நிறைவடையும்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சனி வக்ர பெயர்ச்சி பொருள் சார்ந்த வசதிகளை அதிகரித்து வாழ்வில் மகிழ்ச்சியை பெருக்கும். ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்குவதற்கான நேரமாக இது இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். பணியிடத்திலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் தேவை.
விருச்சிக ராசி காரர்களுக்கு சனிப் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக அமையும். குறிப்பாக இந்த காலகட்டத்தில் குழந்தைகள் மூலம் அதிக மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். அவர்கள் வாழ்வில் வெற்றி பெறுவதை காண்பீர்கள். அவர்கள் செய்யும் சாதனைகளை கண்டு பெருமைப்படுவீர்கள். இந்த நேரத்தில் உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இது சாதனை காலமாக அமையக்கூடும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த சிக்கல்களில் இருந்து நிம்மதி கிடைக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவு வலுப்பெறும். கருத்து வேறுபாடுகள் தீர்க்கப்படலாம். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு தேவையான நிவாரணத்தை அளிக்கும். மீன ராசிக்காரர்கள் தற்போது சனிபகவானின் ஏழரை சனியின் கட்டத்தில் உள்ளார்கள். பொதுவாகவே சவாலானதாக கருதப்படும் இந்த காலகட்டத்தில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி அடைவதால் அவர் அளிக்கும் சிரமங்கள் குறையும். இது ராசிக்காரர்களின் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். தொழில் தொடர்பான பணிகள் வேகம் பெறும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)