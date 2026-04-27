சனி வக்ர பெயர்ச்சி: தலைகீழாக மாறப்போகும் தலைவிதி! அதிர்ஷ்டம் பெறப்போகும் ராசிகள் எவை?

Sani Vakra Peyarchi 2026 : 2026-ஆம் ஆண்டின் சனி வக்ர கதி (Saturn Retrograde) ஒரு முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது; அதன்படி சனி பகவான் ஜூலை 27 முதல் டிசம்பர் 11 வரை கும்ப ராசியில் நீடித்திருக்கும். வேத ஜோதிடத்தின்படி, இக்கட்டம் தண்டனைக்கான நேரமல்ல; மாறாக, இது சுயபரிசோதனைக்கும், கர்ம வினைகளைச் சீர்செய்வதற்குமான ஒரு வாய்ப்பாகும். இக்காலகட்டத்தில், வாழ்க்கையின் வேகம் சற்று மந்தமடைவது போன்ற உணர்வு ஏற்படலாம். இருப்பினும், நாம் முடிக்காமல் விட்டுள்ள பணிகள், பொறுப்புகள் மற்றும் தவறான முடிவுகள் ஆகியவற்றின் மீது நமது கவனத்தைத் திருப்புவதே இதன் நோக்கமாகும். இது, தனிநபர்கள் தங்கள் நீண்டகால இலக்குகள், சுய ஒழுக்கம் மற்றும் சமூகக் கடமைகளை மறுமதிப்பீடு செய்து, அதன் மூலம் தங்கள் எதிர்காலத்திற்கு ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்துக்கொள்ளும் ஒரு நேரமாகும்.
மேஷம்
இக்காலகட்டத்தில், வருமானம் மற்றும் லாபத்தின் வேகம் சற்று மந்தமடையக்கூடும்; எனவே, உடனடிப் பலன்கள் கிட்டாத நிலை உங்களுக்குச் சிறிதளவு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், நீங்கள் பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து, நீண்டகாலத் திட்டமிடலில் கவனம் செலுத்துவது அவசியமாகும். உங்கள் நண்பர்கள் வட்டம் மற்றும் சமூகத் தொடர்புகளில் சில மாற்றங்களை நீங்கள் காணக்கூடும்.
ரிஷபம்
உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில், நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சி மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடும்; ஆனால் அதற்கான பலன்கள் வெளிப்படச் சற்றுத் தாமதமாகலாம். இது அவ்வப்போது உங்களுக்கு விரக்தி உணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றாலும், உங்கள் பணி ஒழுக்கத்தை மேலும் வலுப்படுத்திக்கொள்வதற்கு இதுவே மிகச் சரியான தருணமாகும். உங்கள் மேலதிகாரிகளாலும், பணியிடச் சூழலாலும் உங்கள் சுயக்கட்டுப்பாடு, பொறுமை மற்றும் பொறுப்புணர்வு ஆகியவை சோதிக்கப்படக்கூடும்; எனவே, நீங்கள் அமைதியாகவும் நிதானத்துடனும் நடந்துகொள்வது மிகவும் அவசியமாகும்.
மிதுனம்
இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் மனப்போக்கு, நம்பிக்கைகள் மற்றும் வாழ்க்கையைப் பற்றிய கண்ணோட்டத்தில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படக்கூடும்; இதன் விளைவாக, உங்கள் பழைய நம்பிக்கைகளை நீங்கள் ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தில் அணுகத் தொடங்குவீர்கள். உயர்கல்வி, வெளிநாட்டுப் பயணம் அல்லது அறிவுசார் தேடல்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் தாமதங்களோ அல்லது தடைகளோ ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
கடகம்
நிதி சார்ந்த விஷயங்களில், திடீர் பொறுப்புகளும் செலவுகளும் ஏற்படக்கூடும்; எனவே, உங்கள் வரவு செலவுத் திட்டம் மற்றும் நிதித் திட்டமிடல் ஆகியவற்றில் நீங்கள் சிறப்புக் கவனம் செலுத்துவது அவசியமாகும். முதலீடுகள், கடன்கள் மற்றும் கூட்டு நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது; ஏனெனில், இக்காரியங்களில் காட்டும் கவனக்குறைவு இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கக்கூடும்.
சிம்மம்
இக்காலகட்டத்தில், உறவுகளிலும் கூட்டாண்மைகளிலும் பதற்றம் அல்லது தவறான புரிதல்களை உள்ளடக்கிய சூழல்கள் எழக்கூடும்; இவற்றை நீங்கள் மிகுந்த பொறுமையுடனும் விவேகத்துடனும் கையாள வேண்டும்.
கன்னி
வேலை அழுத்தம் அதிகரிக்கக்கூடும்; உங்கள் அன்றாடச் செயல்பாடுகள் சற்றே சமநிலையற்றதாகத் தோன்றலாம். இதனால், மன மற்றும் உடல் சோர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. சிறு அளவிலான உடல்நலம் சார்ந்த சிக்கல்கள், உங்கள் வாழ்க்கைமுறையில் மேம்பாடுகள் தேவைப்படுவதற்கான அறிகுறிகளாக அமையலாம்.
துலாம்
உங்கள் காதல் வாழ்வில் ஏற்ற இறக்கங்களும், உணர்வுபூர்வமான நிலையற்ற தன்மையும் ஏற்படக்கூடும்; எனவே, உங்கள் உறவுகளில் புரிதலையும் பொறுமையையும் கடைப்பிடிப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.
உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான முயற்சிகளின் வேகம் சற்று குறையக்கூடும்; இருப்பினும், இது இறுதியில் அம்முயற்சிகளின் தரத்தையும் ஆழத்தையும் மேம்படுத்தவே செய்யும்.
விருச்சிகம்
வீடு மற்றும் குடும்பம் சார்ந்த பொறுப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும்; மேலும், தீர்க்கப்பட வேண்டிய பழைய பிரச்சினைகள் மீண்டும் தலைதூக்கலாம். நீங்கள் உணர்வுபூர்வமான அழுத்தத்தை உணரக்கூடும்; எனினும், இது உங்களை உள்ளுக்குள்ளிருந்து மேலும் வலிமைப்படுத்திக்கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமையும்.
தனுசு
இக்காலகட்டத்தில் தகவல் தொடர்புகளில் தவறான புரிதல்கள் ஏற்படக்கூடும்; எனவே, தேவையற்ற சச்சரவுகளைத் தவிர்க்க, உங்கள் வார்த்தைகளை மிகவும் கவனத்துடன் தேர்ந்தெடுத்துப் பேசுவது அவசியமாகும். சகோதரர்கள் மற்றும் நெருங்கிய சகாக்களுடன் கருத்து மோதல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது; இவற்றை அமைதியான முறையில் கையாள வேண்டும்.
மகரம்
நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் நீங்கள் நெருக்கடியையோ அல்லது செலவுகள் அதிகரிப்பதையோ சந்திக்கக்கூடும்; எனவே, நிதி நிர்வாகத்தில் சிறப்புக் கவனம் செலுத்துவது மிகவும் அவசியமாகும்.
இக்காலகட்டத்தில், குடும்பப் பொறுப்புகளும், விழுமியங்கள் சார்ந்த முடிவுகளும் உங்களுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக அமையும். பணத்தையும் வளங்களையும் திறம்படக் கையாள்வதைக் கற்றுக்கொள்வதே, இக்காலத்தின் முதன்மையான பாடமாகத் திகழும்.
கும்பம்
இது உங்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான காலகட்டமாகும்; ஏனெனில், உங்கள் சொந்த ராசியிலேயே வக்ர நிலையில் சஞ்சரிக்கும் சனி பகவான், உங்கள் சுயப் பகுப்பாய்வு மற்றும் வாழ்க்கைப் பாதையின் திசைமீது ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறார். உங்கள் ஆளுமை, நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் மற்றும் உங்கள் வாழ்க்கைப் பயணம் குறித்து நீங்கள் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் ஈடுபடுவீர்கள்; இதன் விளைவாக, உங்கள் பழைய பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் நடைமுறைகள் பலவற்றை நீங்கள் கைவிடக்கூடும்.
மீனம்
இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் நாட்டம் ஆன்மீகம், சுய ஆய்வு மற்றும் தனிமை ஆகியவற்றை நோக்கித் திரும்பக்கூடும்; இது உங்கள் அகமனத்துடன் ஆழமாக இணைய உதவும். பழைய அச்சங்கள், உணர்ச்சிகள் மற்றும் ஆழ்மனச் சிந்தனைகள் ஆகியவை மேலெழக்கூடும்; இவற்றை நீங்கள் புரிந்துகொண்டு, அவற்றிலிருந்து விடுபட வேண்டியிருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
