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சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. ஜூலை முதல் 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! கூரையை பிய்த்து கொட்டும் பணம்

Shani Revathi Nakshatra Second Pada Transit: ஜூலை 2 ஆம் தேதி சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தின் 2-ஆம் பாதத்திற்கு பெயர்ச்சியாவதால், உத்தியோகம், நிதிநிலை மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் அபரிமிதமான நற்பலன்களையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் பெறப்போகும் 4 ராசிகள் குறித்த ஜோதிட தொகுப்பு.

Written ByR Balaji
Published: Jun 22, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:17 PM IST
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. ஜூலை முதல் 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! கூரையை பிய்த்து கொட்டும் பணம்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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