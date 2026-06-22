/சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. ஜூலை முதல் 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! கூரையை பிய்த்து கொட்டும் பணம்

சனி பகாவன் தற்போது ரேவதி நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் இருக்கும் நிலையில், ஜூலை 2 ஆம் தேதி அந்த நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்திற்கு மாறுகிறார். இதன் தாக்கம் 4 ராசிக்காரர்கள் மீது அதிக அளவு இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. அது குறித்து இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
ஜோதிட சாஸ்த்திரத்தில் சனி பகவான் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறார். அவர் ஒருவரின் செயல்களை பொருத்து பலன்களை கொடுக்கக்கூடியவர். அப்படி இருக்கையில், சனியின் ஒவ்வொரு நகர்வுகளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். தற்போது சனி பகவான் மீன ராசியில் உள்ளார். அதேபோல் ரேவதி நடத்திரத்தில் சஞ்சரித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், ஜூலை 2 ஆம் தேதி காலையில் சனி பகவான் ரேவதி நடச்த்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் இருந்து இரண்டாம் பாதத்திற்கு மாறுகிறார். இதன் காரணமாக 4 ராசிக்காரர்கள் தொழில் மற்றும் வாழ்க்கை ரீதியாக அற்புதமான நற்பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். அப்படி அதிர்ஷ்டம் பெறப்போகும் ராசிகள் எவை என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
சனி பகவான் நட்சத்திர பாதம் மாறுவது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமாக அமையப் போகிறது. முக்கியமாக உத்தியோகம் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலையில் மாற்றம் இருக்கும். சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். மேலும், கடந்த சில காலமாக இருந்து வந்த உடல் நலப் பிரச்சினைகள் நீங்கி, ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
சனியின் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் அற்புதமாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் புதிய வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் பெரும் லாபத்தை காண்பீர்கள். நீண்ட நாட்களாக குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிரச்சினை முடிவுக்கு வரும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
இந்த சனியின் சஞ்சாரம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை தரும். குறிப்பாக இந்த மாற்றம் பெண்களுக்கு மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். எந்த துறையாக இருந்தாலும் அதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வேலையில் பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேலும், குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பதால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ஜூலை 2 ஆம் தேதிக்கு பிறகு நல்ல காலம் தொடங்குகிறது. அவர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நிதி நிலைமை உயரும். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு இருக்கும். குடும்பத்தில் நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்சினை தீரும். இதனால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். மேலும், உடல் நல ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)