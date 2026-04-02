  • ஏப்ரல் சனி உதயம்: 3 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம்.. அதிர்ஷ்ட கதவுகள் திறக்கப்போகுது!

ஏப்ரல் சனி உதயம்: 3 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம்.. அதிர்ஷ்ட கதவுகள் திறக்கப்போகுது!

Saturn Rise in April Month: ஏப்ரல் மாதத்தில், கிரகங்களின் பெயர்ச்சி மாறுபட்டு அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும்; இருப்பினும், மூன்று ராசிகளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான காலமாக அமையவிருக்கிறது. ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதியன்று, சனி பகவான் மீன ராசியில் உதயமாகிறார். ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு நற்செய்திகள் வந்து சேரும்; மேலும், இவர்களின் வாழ்வில் ஒரு நிலையான தன்மை ஏற்படும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 2, 2026, 08:38 AM IST
ஏப்ரல் சனி உதயம்: 3 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம்.. அதிர்ஷ்ட கதவுகள் திறக்கப்போகுது!

Saturn Rise in April Month: ஜோதிட ரீதியாகப் பார்க்கையில், ஏப்ரல் மாதம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமையவிருக்கிறது. இந்த மாதத்தில், பல முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சி மற்றும் சில முக்கிய மாற்றங்கள் நிகழவுள்ளன; இதன் நேரடித் தாக்கம் அனைத்து 12 ராசிகளிலும் காணப்படும். இதில் குறிப்பாகக் கவனிக்கத்தக்க அம்சம் என்னவென்றால், சில கிரகங்கள் தங்கள் ராசியை மாற்றிக்கொள்ளும் அதே வேளையில், வேறு சில கிரகங்கள் தங்கள் அஸ்தமன நிலையிலிருந்து விடுபட்டு மீண்டும் உதயமாகவுள்ளன. இதன் விளைவாக, இந்த காலகட்டம் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களையும், புதிய வாய்ப்புகளையும் கொண்டுவரும். ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி,  இந்த ஏப்ரல் மாதம் பலருடைய தலைவிதியையே மாற்றியமைக்கும் ஒரு திருப்புமுனையாக அமையக்கூடும்.

இந்நிலையில் சனி கிரகம் சரியாக எப்போது உதயமாகவுள்ளது? இதன் காரணமாக எந்தெந்த ராசிகள் சாதகமான பலன்களைப் பெறவுள்ளன? என்பதை இந்த கட்டுரையில் விரிவாக காணலாம்.

ஜோதிடர்களின் கணிப்பு என்ன?

பல பிரபல ஜோதிடகளின் கூற்றுப்படி, இத ஏப்ரல் மாதத்தின் மிக முக்கியமான மாதமாக இறுகிப்போகிறது. ஏனெல் இந்த சனி பகவானுக்கு சிறப்பு மாதமாக அமையாவிருக்கிறது. மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க கிரகமாகவும், கர்ம வினைகளின் பலன்களை வழங்குபவராகவும் கருதப்படும் சனி பகவான், தற்போது மீன ராசியில் 'அஸ்தமன' நிலையில் (சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருப்பதால் தன் ஒளியை இழந்த நிலையில்) பயணித்து வருகிறார். இருப்பினும், ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதியன்று, இதே மீன ராசியில் சனி பகவான் மீண்டும் 'உதயமாக' (மீண்டும் தன் ஒளியைப் பெற்றுத் தோன்ற) பயணிக்கத் தொடங்குவார். சனி பகவான் உதயமான அந்த நொடியில் இருந்து, சனி பகவானின் தாக்கம் வலுப்பெறும்; இதன் விளைவாகப் பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் காணப்படும்.

மூன்று ராசிகளின் மினுமினுக்கும் அதிர்ஷ்டமும், வெற்றி மேல் வெற்றியும் கிடைக்கும்

சனியின் உதயம் அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றாலும், "மேஷம், ரிஷபம் மற்றும் துலாம்" (Aries, Taurus and Libra) ஆகிய மூன்று ராசிகளுக்கு இந்த காலம் மிகவும் சுபமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, ஏப்ரல் மாதம் புதிய நம்பிக்கையையும் வெற்றியையும் கொண்டு வரக்கூடும். நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் தற்போது நிறைவுபெறும்; மேலும், இந்த ராசிக்காரர்களது வாழ்வில் மிகுந்த ஸ்திரத்தன்மை ஏற்படுவதற்கான வலுவான சாத்தியக்கூறுகளும் உள்ளன.

மேஷம் (Aries Zodiac Signs)

மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனியின் உதயம் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் அனைத்தும் இப்போது படிப்படியாக நிறைவுபெறத் தொடங்கும். உங்கள் வேலை அல்லது தொழிலில் புதிய பொறுப்புகளை நீங்கள் ஏற்க நேரிடலாம்; இவை உங்கள் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். நீங்கள் மன அமைதியை உணர்வதுடன், உங்கள் குடும்பத்தினரிடமிருந்தும் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்; இதனால் ஒவ்வொரு பணியும் மிக எளிதாக நிறைவேறும்.

ரிஷபம் (Taurus Zodiac Signs)

ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனியின் எழுச்சி நிதி ரீதியாகப் பயனுள்ளதாக அமையக்கூடும். பணம் சார்ந்த சிக்கல்கள் தணியும்; மேலும், புதிய வழிகளில் வருமானம் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் தற்போது வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர் என்றால், இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு நற்செய்தி வந்து சேரலாம். கல்வித் துறையில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகி வருகின்றன; இது மாணவர்களின் தன்னம்பிக்கையை மேலும் வலுப்படுத்தும்.

துலாம் (Libra Zodiac Signs)

இதற்கிடையில், துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த சனி உதயம் சமநிலையையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் கொண்டுவரும். மன அழுத்தம் தணியும்; மனம் மகிழ்ச்சியுடன் திகழும். உங்கள் தொழில் அல்லது பணித்துறையானது ஒரு புதிய திசையை நோக்கி நகரக்கூடும்; நீண்ட காலமாகக் கடினமாக உழைத்து வந்தவர்களுக்கு, தங்கள் உழைப்பின் பலனை பெறுவார்கள். உறவுமுறைகளும் மிகுந்த இணக்கத்துடன் அமையும்; உங்கள் வாழ்வில் ஒரு நேர்மறையான சூழல் மேலோங்கி நிற்கும்.

மேஷம், ரிஷபம் மற்றும் துலாம் ராசிகளுக்கு முக்கிய குறிப்பு

மொத்தத்தில், ஜோதிட ரீதியிலான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது, ​​ஏப்ரல் மாதம் மாற்றங்களும் வாய்ப்புகளும் நிறைந்த மாதமாக இருக்கும். குறிப்பாக, சனியின் எழுச்சியால், மேஷம், ரிஷபம் மற்றும் துலாம் ஆகிய ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இக்காலம் மிகவும் சுபமானதாக அமையக்கூடும். இருப்பினும், ஒவ்வொருவரும் தங்கள் செயல்களில் மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும்; ஏனெனில், சனி பகவான் ஒருவரின் கர்மவினைக்கு ஏற்பவே பலன்களை தரும் கடவுளாக கருதப்படுகிறார்.

சனி பகவானின் அருளை என்ன செய்ய வேண்டும்

சனி பகவான் 'நீதிக்கடவுள்' என்று அழைக்கிறோம். அந்த வகையில் சனி பகவானைப் ப்ரீதி செய்ய, 'சனி ஸ்தோத்திரம்' மற்றும் அவருக்கெனச் சிறப்பித்த மந்திரங்களை ஜபிப்பது மிகுந்த நற்பலன்களைத் தரும். சனி பகவானுக்குரிய சக்திவாய்ந்த மந்திரங்கள் மற்றும் ஸ்தோத்திரங்களை தினமும் கூறி வந்தால்,  ஏழரை சனி, அஷ்டம சனி, போன்ற பிடியில் இருந்து நிவாரணம் தர உதவும்.

॥ சனீஸ்வர ஸ்தோத்திரம் ॥

நம: க்ருஷ்ணாய நீலாய சிதிகண்ட நிபாய ச
நமோ நீலமயூகாய நீலோத்பல நிபாயச
நமோ நிர்மாம்ஸ தேஹாய தீர்க்க ச்ருதிஜடாய ச
நமோ விசால நேத்ராய சுஷ்கோதர பயாநக
நம: பௌருஷகாத்ராய ஸ்தூலரோம்ணே ச தே நம:
நமோ நித்யம் க்ஷுதார்த்தாய ஹ்யத்ருப்தாய ச தே நம:
நமோ கோராய ரௌத்ராய பீஷணாய கராளிநே
நமோ தீர்க்காய சுஷ்காய காலதம்ஷ்ட்ர நமோஸ்து தே
நமஸ்தே கோரரூபாய துர்நிரீக்ஷ்யாய தே நம:
நமஸ்தே ஸர்வபக்ஷாய வலீமுக நமோஸ்து தே
ஸூர்யபுத்ர நமஸ்தேஸ்து பாஸ்கரே பயதாயிநே
அதோ த்ருஷ்டே நமஸ்தேஸ்து ஸம்வர்த்தக நமோஸ்து தே
நமோ மந்தகதே துப்யம் நிஷ்ப்ரபாய நமோ நம:
தபநாஜ்ஜாத தேஹாய நித்யயோகதராய ச
ஜ்ஞாநசக்ஷுர் நமஸ்தேஸ்து காஸ்யபாத்மஜ ஸூநவே
துஷ்டோ ததாஸி ராஜ்யம் த்வம் க்ருத்தோ ஹரஸி தத்க்ஷணாத்
தேவாஸுர மநுஷ்யாஸ்ச ஸித்த வித்யாதரோரகா:
த்வயாவலோகிதா: ஸர்வே தைந்யமாசு வ்ரஜந்தி தே
ப்ரஹ்மா சக்ரோ யமஸ்சைவ முநய: ஸப்த தாரகா:
ராஜ்யப்ரஷ்டா: பதந்தீஹ தவ த்ருஷ்ட்யாவலோகிதா:
த்வயா வலோகிதாஸ்தேபி நாசம் யாந்தி ஸமூலத:
ப்ரஸாதம் குரு மே ஸௌரே ப்ரணத்யா ஹி த்வமர்த்தித:

இந்த ஸ்லோகத்தைப் பாடி சனிபகவானின் இன்னருளைப் பெறுவோம்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

ஏப்ரலில் சனி உதயம் எப்போது நிகழ்கிறது?
2026 ஏப்ரல் 22 அன்று சனி பகவான் மீன ராசியில் உதயமாகப் போகிறார். 

அதிக பலன் பெறும் ராசிகள் யாவை?
மேஷம், ரிஷபம், துலாம் ஆகிய மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

சனி பகவான் யாருக்கு எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்?
ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, மற்றவர்களுக்குத் தொந்தரவு கொடுப்பவர்கள் மற்றும் தீய செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு சனி பகவான் எதிர்மறையான பலன்களைத் தருவார்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. )

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

