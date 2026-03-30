ஏப்ரல் 22 முதல் சனி எழுச்சி.. 3 ராசிகளின் அதிர்ஷ்டம் விண்ணைத் தொடும்

Sani Udayam 2026: நீதிக்கடவுளான சனி பகவான், வருகிற ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதி மீன ராசியில் மீண்டும் உதயமாகப் போகிறார். முன்னதாக,இந்த மாதத் தொடக்கத்தில்—அதாவது மார்ச் 13-ஆம் தேதி—சனி பகவான் அஸ்தமனமானார் (சூரியனுக்கு மிக அருகில் சென்று மறைந்தார்). சனி பகவான் அஸ்தமனமானதைத் தொடர்ந்து, சில ராசிக்காரர்கள் சில சவால்களைச் சந்தித்து வருகின்றனர். இதனிடையே, சனி பகவான் தற்போது மீண்டும் எழுச்சி (உதயம்) ஆகப்போகிறார். சனி பகவான் உதயமான அந்த நொடியில் இருந்து, சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் மீண்டும் ஒரு மகிழ்ச்சி அலை தவழத் தொடங்கும். மீண்டும் ஒருமுறை, இந்த ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியான நன்மைகளை அனுபவிக்கக்கூடும். சனி பகவானின் உதயத்தால் எந்தெந்த ராசிகள் பயனடையப்போகின்றன என்பதை அறிந்துகொள்வோம்.
இந்த ராசிக்காரர்கள் சனி உதயத்தால் (Saturn Rise) பயனடைவார்கள்
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
ரிஷப ராசியினரின் நிதி நிலைமை மேம்படும். நீங்கள் மிக எளிதாகச் செல்வத்தை குவித்து அவற்றைச் சேமிப்பீர்கள். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும்; அதே வேளையில், உங்கள் செலவுகள் படிப்படியாகக் குறையத தொடங்கும். நீங்கள் வகுத்த திட்டங்கள் படிப்படியாகச் செயல்வடிவம் பெறும். உங்கள் குடும்பத்தினரிடமிருந்தும் உங்களுக்கு முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் உணவுமுறை மற்றும் வாழ்க்கை முறையில் ஏற்படும் நேர்மறையான மாற்றங்களின் விளைவாக, உங்கள் உடல்நலம் மேம்படும். நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த பணிகள் அனைத்தும், இறுதியாக நிறைவுபெறத் தொடங்கும். இருப்பினும், நீங்கள் ஆபத்தான சூழல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும்; இக்காலகட்டத்தில் எவ்விதமான இடர்பாடு நிறைந்த முயற்சிகளிலும் ஈடுபடுவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)
சனி பகவானின் உதயமானது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சுபமானதாக இருக்கக்கூடும் என்று கருதப்படுகிறது. தொழில் மற்றும் வியாபாரத் துறைகளில் ஆதாயம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் வலுவாக அமையும். கடின உழைப்பைச் செலுத்துவோர் மிகச் சிறந்த பலன்களைப் பெறுவர். உங்கள் மன சமநிலை சீராக இருக்கும்; நேர்மறையான எண்ணங்கள் உங்கள் மனதை ஆட்கொள்ளும். இந்தக் காலகட்டத்தில், உங்களால் சில பயனுள்ள முடிவுகளையும் எடுக்க இயலும். முதலீடுகள் தொடர்பான விஷயங்கள் உங்களுக்குச் சாதகமாக முடிவுகளே கிடைக்கும். கடந்த காலத்தில் நீங்கள் செய்த முதலீடுகளிலிருந்து கணிசமான ஆதாயங்களை பெறக்கூடும். மூதாதையர் சொத்துக்கள் மூலமாகவும் நீங்கள் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது.
மகரம் (Capricorn Zodiac Sign)
மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனியின் உதயம் மூலம் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கும். நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த அல்லது தேங்கிக்கிடந்த பணம் வரவு, இறுதியாக உங்கள் கைக்கு வந்து சேரக்கூடும். ஒரு புதிய முயற்சியைத் தொடங்கவோ அல்லது சொந்தத் தொழிலைத் துவங்கவோ இது மிகவும் உகந்ததொரு காலமாகும். சமூகத்திலும் உங்கள் வட்டாரத்திலும் உங்கள் அந்தஸ்தும் மதிப்பும் உயர்ந்து விளங்கும். உங்கள் பணிகள் மூலம் அனைத்துத் தரப்பினரிடமிருந்தும் பரவலான பாராட்டுகளைப் பெற்றுத் தரும். பிறரின் நம்பிக்கையையும் நன்மதிப்பையும் வென்றெடுப்பதில் நீங்கள் வெற்றி காண்பீர்கள். புதிய வீடு, வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்குவது குறித்த உங்கள் கனவு நனவாகக்கூடும். மேலும், உங்கள் உடன்பிறப்புகளிடமிருந்து மிகுந்த ஆதரவு கிடைக்கும்.
சனி பகவானின் அருளையும், பலத்தையும் பெற இதை செய்யுங்கள்
சனி பகவான் 'நீதிக்கடவுள்' என்று அழைக்கிறோம். அந்த வகையில் சனி பகவானைப் ப்ரீதி செய்ய, 'சனி ஸ்தோத்திரம்' மற்றும் அவருக்கெனச் சிறப்பித்த மந்திரங்களை ஜபிப்பது மிகுந்த நற்பலன்களைத் தரும். சனி பகவானுக்குரிய சக்திவாய்ந்த மந்திரங்கள் மற்றும் ஸ்தோத்திரங்களை தினமும் கூறி வந்தால், ஏழரை சனி, அஷ்டம சனி, போன்ற பிடியில் இருந்து நிவாரணம் தர உதவும்.
॥ சனீஸ்வர ஸ்தோத்திரம் ॥
நம: க்ருஷ்ணாய நீலாய சிதிகண்ட நிபாய ச
நமோ நீலமயூகாய நீலோத்பல நிபாயச
நமோ நிர்மாம்ஸ தேஹாய தீர்க்க ச்ருதிஜடாய ச
நமோ விசால நேத்ராய சுஷ்கோதர பயாநக
நம: பௌருஷகாத்ராய ஸ்தூலரோம்ணே ச தே நம:
நமோ நித்யம் க்ஷுதார்த்தாய ஹ்யத்ருப்தாய ச தே நம:
நமோ கோராய ரௌத்ராய பீஷணாய கராளிநே
நமோ தீர்க்காய சுஷ்காய காலதம்ஷ்ட்ர நமோஸ்து தே
நமஸ்தே கோரரூபாய துர்நிரீக்ஷ்யாய தே நம:
நமஸ்தே ஸர்வபக்ஷாய வலீமுக நமோஸ்து தே
ஸூர்யபுத்ர நமஸ்தேஸ்து பாஸ்கரே பயதாயிநே
அதோ த்ருஷ்டே நமஸ்தேஸ்து ஸம்வர்த்தக நமோஸ்து தே
நமோ மந்தகதே துப்யம் நிஷ்ப்ரபாய நமோ நம:
தபநாஜ்ஜாத தேஹாய நித்யயோகதராய ச
ஜ்ஞாநசக்ஷுர் நமஸ்தேஸ்து காஸ்யபாத்மஜ ஸூநவே
துஷ்டோ ததாஸி ராஜ்யம் த்வம் க்ருத்தோ ஹரஸி தத்க்ஷணாத்
தேவாஸுர மநுஷ்யாஸ்ச ஸித்த வித்யாதரோரகா:
த்வயாவலோகிதா: ஸர்வே தைந்யமாசு வ்ரஜந்தி தே
ப்ரஹ்மா சக்ரோ யமஸ்சைவ முநய: ஸப்த தாரகா:
ராஜ்யப்ரஷ்டா: பதந்தீஹ தவ த்ருஷ்ட்யாவலோகிதா:
த்வயா வலோகிதாஸ்தேபி நாசம் யாந்தி ஸமூலத:
ப்ரஸாதம் குரு மே ஸௌரே ப்ரணத்யா ஹி த்வமர்த்தித:
இந்த ஸ்லோகத்தைப் பாடி சனிபகவானின் இன்னருளைப் பெறுவோம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. )
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
2026-ல் சனி உதயம் எந்த ராசியில் எப்போது நிகழ்கிறது?
பஞ்சாங்கத்தின்படி, 2026 ஏப்ரல் 22 அன்று சனி பகவான் மீன ராசியில் உதயமாகப் போகிறார்.
அதிக பலன் பெறும் ராசிகள் யாவை?
ரிஷபம், மிதுனம், மகரம் ஆகிய மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான மற்றும் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
சனி பகவான் யாருக்கு எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்?
ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, மற்றவர்களுக்குத் தொந்தரவு கொடுப்பவர்கள் மற்றும் தீய செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு சனி பகவான் எதிர்மறையான பலன்களைத் தருவார்.
மேலும் படிக்க | ஏப்ரல் முதல் சனியின் ஆட்டம் ஆரம்பம்! குபேரனாகப் போகும் 4 ராசிகள், தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்
மேலும் படிக்க | பராபவ புத்தாண்டு ராசிபலன் 2026: எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கூரையை பிச்சிக்கிட்டு கொட்டும்! முழு ராசிபலன் இதோ
மேலும் படிக்க | குருப்பெயர்ச்சியால் 5 ராசிகளுக்குச் செல்வம் பெருகும், ஜூன் மாதத்தில் 'இரட்டை அதிர்ஷ்டம்'
