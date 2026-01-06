English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  சனி பகவானால் ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 3 ராசிக்காரர்கள்.. உங்க ராசி இருக்கா?

சனி பகவானால் ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 3 ராசிக்காரர்கள்.. உங்க ராசி இருக்கா?

Sani Peyarchi 2026: சனி பகவான் மீன ராசியில் பயணிப்பதால் குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்கள் நிதி நிலைமையில் அதிக பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 6, 2026, 11:16 AM IST
சனி பகவானால் ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 3 ராசிக்காரர்கள்.. உங்க ராசி இருக்கா?

Sani Peyarchi Palangal: ஜோதிடத்தின்படி, சனி பகவான் நீதி, நேர்மை, ஒழுக்கம் ஆகியவற்றை தர கூடியவராக திகழ்கிறார். கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படும் சனி பகவான் ஒரு ராசியில் கிட்டத்தட்ட 2 ½ ஆண்டுகள் வரை பயணிப்பார். கடந்த ஆண்டு மார்ச் 29ஆம் தேதி கும்ப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்தார். 2026ஆம் ஆண்டு முழுவதும் மீன ராசியில் பய்ணிப்பார். இருப்பினும் வரும் மார்ச் 7ஆம் தேதி அஸ்தமித்து ஏப்ரல் 13 அன்று உதயமாவார். பின்னர் ஜூலை 27ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 11ஆம் தேதி வரை வக்கிரநிலையில் நீட்டிக்கும். 

இதற்கிடையில், மே 17 அன்று ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சியடைவார். இதன் தாக்கம் 12 ராசிகளில் இருந்தாலும் சில குறிப்பிட்ட ராசியில் அதிக தாக்கம் இருக்கும். அப்படி அதிக பலன்களை பெற இருக்கும் ராசிகள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

ரிஷபம் (Taurus)

ரிஷப ராசியில் 11வது வீட்டில் சனி பகவான் உதயமாக உள்ளார். 2026ல் இந்த ராசிக்காரர்கள்  நேர்மறையான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். குறிப்பாக வருமானத்தில் அதிக பலன்களை பெறுகின்றனர். நிதி நிலையில் மேம்பாடு இருக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கு வழி பிறக்கும். வாய்ப்புகள் அதிகம் வரும். அதனை சரியாக பயன்படுத்திக்கொண்டால் நல்ல பலன்களை பெறலாம். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து லாபம் கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். 

மிதுனம் (Gemini)

சனி பகவான் மிதுன ராசியின் 10ஆம் வீட்டில் உதயமாக உள்ளார். இந்த காலகட்டத்தில் மிதுன ராசிக்காரர்கள் தொழில், வியாபாரம் மற்றும் வேலை போன்ற விஷயங்களில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர். கடின உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும். புதிய முதலீடுகளை செய்வதற்கு இது ஏற்ற காலமாக இருக்கும். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு உயர் பதவி அல்லது சம்பள உயர்வை பெற்று தரும். எடுக்கும் முடிவுகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு சாதமாக அமையும். 

மகரம் (Capricorn)

சனி பகவான் மகர ராசியின் 3வது வீட்டில் உதயமாக உள்ளார். இதன் காரணமாக மகர ராசிக்காரர்கள் நிதி ஆதாயங்களை பெற இருக்கின்றனர். எதிர்பாராத பண வரவுகள் இருக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். வாகனம் மற்றும் வீடு போன்ற சொத்துக்களை வாங்கும் யோகம் உள்ளது. கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்திக்கொள்ளும் பட்சத்தில் சிறப்பான பலன்களை அனுபவிக்க முடியும். உறவுகளுடன் இருக்கும் பிரச்சனை தீரும். மேலும், ஆதரவு அதிகர்க்கும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 06, 2026) - லாபம் நிறைந்த நாள்.. யாருக்கெல்லாம்?

மேலும் படிக்க: 10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை, பண மழை கொட்டும்

