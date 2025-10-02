சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், வெற்றி மேல் வெற்றி குவியும்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sani Nakshatra Peyarchi 2025: 27 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் இடம்பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். சனி தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றும்போது, ​​மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும். எனவே சனி பகவான் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் இடம்பெயர்வதால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்று பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 2, 2025, 09:06 PM IST
  • பல பிரச்சனைகளிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும்.
  • உங்கள் துணையுடன் தரமான நேரத்தை செலவிட முடியும்.
  • முதலீடுகளிலிருந்து நல்ல லாபத்தைப் பெறலாம்.

Saturn Enters Poorattathi Nakshatram: வேத ஜோதிடத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு கிரகங்கள் தங்கள் நிலைகளை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றன, இது முழு நாட்டையும் உலகத்தையும், பொருளாதாரத்தையும், தொழிலையும், மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளையும் பாதிக்கிறது. நீதி கடவும் என்று அழைக்கப்படும் சனி பகவான், நமது சூரிய மண்டலத்தில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த கிரகங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் சனி பகவானின் ஆசீர்வாதத்துடன், மக்களின் தலைவிதி மற்றும் வாழ்க்கை ராசியைப் பொறுத்து மாறக்கூடும். இந்த கிரகம் 30 ஆண்டுகளில் அதன் ராசி சுழற்சியை முடிக்கிறது, மேலும் சனி அதே நட்சத்திரத்திற்கு வர சுமார் 27 ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொள்ளும். சனி 2025 அக்டோபரில் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் நுழைகிறார், இது வெவ்வேறு ராசிகளில் வெவ்வேறு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.

தற்போது, ​​சனி மீன ராசியில் வக்ர நிலையில் பயணித்து வருகிறது. இதனிடையே நாளை அதாவது அக்டோபர் 3, 2025 வெள்ளிக்கிழமை இரவு 9:49 மணிக்கு பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த சூழ்நிலை 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும், பல்வேறு அளவுகளில் சுப அல்லது அசுப தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். பூரட்டாதி நட்சத்திரம் குருவின் நட்சத்திரமாகும். இதன் விளைவாக, சில ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை அனுபவிப்பார்கள். சனி பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவதால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்...

கடகம்: இந்தக் காலகட்டத்தில் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் சனி பெயர்ச்சி பெரும் நன்மையைத் தரும். சனி பகவானின் அருளால், கடக ராசிக்காரர்கள் பல்வேறு துறைகளில் மகத்தான வெற்றியை அடைவார்கள், மேலும் அவர்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் புதிய உயரங்களை அடைவார்கள். சனி இந்த ராசியின் ஒன்பதாவது வீட்டில் அமர்வதால், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். லாபத்தைப் பெறலாம். குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியைக் கொண்டுவரும், மேலும் பல பிரச்சனைகளிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும்.

மேலும் படிக்க | நாளை புதன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு கொண்டாட்டம், யாருக்கு திண்டாட்டம்.... மேஷம் முதல் மீனம் வரை, முழு ராசிபலன்

துலாம்: பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் சனி பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம் சேர ஏராளமான வாய்ப்புகளை வழங்கும், மேலும் அதிர்ஷ்டம் ஒவ்வொரு அடியிலும் சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் பணம் எங்காவது சிக்கிக்கொண்டால், சனி பகவானின் ஆசிர்வாதத்தால் இந்த காலகட்டத்தில் அது மீட்கப்படும். வணிகம் நன்றாக முன்னேறும், உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும். நல்ல ஆரோக்கியத்தை அனுபவிப்பீர்கள். திருமண வாழ்க்கை அமைதியானதாகவும் இணக்கமாகவும் இருக்கும், மேலும் உங்கள் துணையுடன் தரமான நேரத்தை செலவிட முடியும்.

கும்பம்: சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் கும்ப ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் சாதகமான பலன்களைத் தரும். இந்த காலகட்டத்தில் சரியான சுயபரிசோதனை மூலம், கும்ப ராசிக்காரர்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்களைக் காணலாம். பேச்சு இனிமையாகவும், கண்ணியமாகவும் மாறும், உங்கள் புகழை அதிகரிக்கும். கும்ப ராசிக்காரர்கள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க உற்சாகமாக இருப்பார்கள், மேலும் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மனநிலையைப் பேண முடியும்.

மீனம்: மீன ராசிக்கு பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் சனி பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களைத் தரும். கர்ம கிரகமான சனி, உங்கள் லக்ன வீட்டில் இருப்பதால், இந்த காலகட்டத்தில், நீங்கள் பல தொழில் மற்றும் வணிக நன்மைகளை அனுபவிக்க முடியும். வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பிற்காக மேலதிகாரிகளிடமிருந்தும் சக ஊழியர்களிடமிருந்தும் பாராட்டுகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. மீன ராசிக்காரர்கள் பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் முதலீடுகளிலிருந்து நல்ல லாபத்தைப் பெறலாம்.

மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு முன் கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி; 3 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் ஜாக்பாட் வெற்றி

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

