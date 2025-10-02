சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், வெற்றி மேல் வெற்றி குவியும்

Saturn Enters Poorattathi Nakshatram: வேத ஜோதிடத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு கிரகங்கள் தங்கள் நிலைகளை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றன, இது முழு நாட்டையும் உலகத்தையும், பொருளாதாரத்தையும், தொழிலையும், மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளையும் பாதிக்கிறது. நீதி கடவும் என்று அழைக்கப்படும் சனி பகவான், நமது சூரிய மண்டலத்தில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த கிரகங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் சனி பகவானின் ஆசீர்வாதத்துடன், மக்களின் தலைவிதி மற்றும் வாழ்க்கை ராசியைப் பொறுத்து மாறக்கூடும். இந்த கிரகம் 30 ஆண்டுகளில் அதன் ராசி சுழற்சியை முடிக்கிறது, மேலும் சனி அதே நட்சத்திரத்திற்கு வர சுமார் 27 ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொள்ளும். சனி 2025 அக்டோபரில் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் நுழைகிறார், இது வெவ்வேறு ராசிகளில் வெவ்வேறு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.
தற்போது, சனி மீன ராசியில் வக்ர நிலையில் பயணித்து வருகிறது. இதனிடையே நாளை அதாவது அக்டோபர் 3, 2025 வெள்ளிக்கிழமை இரவு 9:49 மணிக்கு பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த சூழ்நிலை 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும், பல்வேறு அளவுகளில் சுப அல்லது அசுப தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். பூரட்டாதி நட்சத்திரம் குருவின் நட்சத்திரமாகும். இதன் விளைவாக, சில ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை அனுபவிப்பார்கள். சனி பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவதால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்...
கடகம்: இந்தக் காலகட்டத்தில் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் சனி பெயர்ச்சி பெரும் நன்மையைத் தரும். சனி பகவானின் அருளால், கடக ராசிக்காரர்கள் பல்வேறு துறைகளில் மகத்தான வெற்றியை அடைவார்கள், மேலும் அவர்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் புதிய உயரங்களை அடைவார்கள். சனி இந்த ராசியின் ஒன்பதாவது வீட்டில் அமர்வதால், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். லாபத்தைப் பெறலாம். குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியைக் கொண்டுவரும், மேலும் பல பிரச்சனைகளிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும்.
துலாம்: பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் சனி பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம் சேர ஏராளமான வாய்ப்புகளை வழங்கும், மேலும் அதிர்ஷ்டம் ஒவ்வொரு அடியிலும் சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் பணம் எங்காவது சிக்கிக்கொண்டால், சனி பகவானின் ஆசிர்வாதத்தால் இந்த காலகட்டத்தில் அது மீட்கப்படும். வணிகம் நன்றாக முன்னேறும், உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும். நல்ல ஆரோக்கியத்தை அனுபவிப்பீர்கள். திருமண வாழ்க்கை அமைதியானதாகவும் இணக்கமாகவும் இருக்கும், மேலும் உங்கள் துணையுடன் தரமான நேரத்தை செலவிட முடியும்.
கும்பம்: சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் கும்ப ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் சாதகமான பலன்களைத் தரும். இந்த காலகட்டத்தில் சரியான சுயபரிசோதனை மூலம், கும்ப ராசிக்காரர்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்களைக் காணலாம். பேச்சு இனிமையாகவும், கண்ணியமாகவும் மாறும், உங்கள் புகழை அதிகரிக்கும். கும்ப ராசிக்காரர்கள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க உற்சாகமாக இருப்பார்கள், மேலும் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மனநிலையைப் பேண முடியும்.
மீனம்: மீன ராசிக்கு பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் சனி பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களைத் தரும். கர்ம கிரகமான சனி, உங்கள் லக்ன வீட்டில் இருப்பதால், இந்த காலகட்டத்தில், நீங்கள் பல தொழில் மற்றும் வணிக நன்மைகளை அனுபவிக்க முடியும். வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பிற்காக மேலதிகாரிகளிடமிருந்தும் சக ஊழியர்களிடமிருந்தும் பாராட்டுகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. மீன ராசிக்காரர்கள் பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் முதலீடுகளிலிருந்து நல்ல லாபத்தைப் பெறலாம்.
