இன்று மீன ராசியில் சனி அபூர்வ சேர்க்கை.. 3 ராசிகளுக்கு அதிஷ்டம், புது வீடு யோகம்

Saturn Sun Conjunction 2026: ஜோதிடத்தின்படி, சனி மற்றும் சூரியன் ஆகிய இரு கிரகங்களும் ஒரே ராசியில் இணையும் ஒரு முக்கிய கிரகச் சேர்க்கை இன்று நிகழ்ந்துள்ளது. கர்ம பலன்களைத் அள்ளித் தரும் கிரகம் சனி பகவான் ஆவார். அதே நேரத்தில், சூரியன் தந்தையையும் குறிப்பவராகத் திகழ்கிறார். இந்த இரு கிரகங்களின் சேர்க்கையானது மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இந்துப் பஞ்சாங்கத்தின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 14-ஆம் தேதி அதாவது இன்று இரவு சுமார் 8:38 மணியளவில், சூரியன் மீன ராசியில் பெயரச்சி அடைந்துள்ளார். மீன ராசியில் சனி பகவான் ஏற்கனவே பயணித்து வருவதால், சூரியன் அந்த ராசியில் நுழைந்த கணமே இவ்விரு கிரகங்களுக்கும் இடையிலான சேர்க்கை முழுமைபெறும். மீன ராசியின் அதிபதியாக குரு பகவான் விளங்குவதால், இந்த கிரகங்களின் சேர்க்கையானது ஒரு தனித்துவமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவிருக்கிறது. இது சில ராசிகளுக்கு நற்பலன்களை அளிப்பதாக அமைந்தாலும், மற்ற சில ராசிக்காரர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டியது அவசியமாகும்.
இந்நிலையில் சனி - சூரியன் சேர்க்கையால் எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பலனைப் பெறுவார்கள் என்பதை அறிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
சூரியனும் சனியும் இணையும் நிலை, உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தைப் பலப்படுத்துவதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கக்கூடும். கடந்த காலத்தில் நீங்கள் செய்த முதலீடுகளிலிருந்து நல்ல ஆதாயங்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன; மேலும், தேங்கிக்கிடந்த பணிகளும் படிப்படியாக நிறைவுபெறத் தொடங்கும். உங்கள் பணித்துறையில் உங்கள் உழைக்கு ஏற்ப பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். இது உங்கள் மதிப்பையும் கௌரவத்தையும் உயர்த்தும். எதிர்காலத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் பொருளாதார நிலை மேம்படும்; அத்துடன், சேமிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகும். உங்கள் குடும்பத்தாரிடமிருந்து உங்களுக்கு முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.
துலாம் (Libra Zodiac Sign)
துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இக்காலகட்டம் பல வகைகளிலும் சுப பலன்களைத் தரும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகி, அதன் மூலம் உங்கள் பொருளாதார நிலை வலுப்பெறும். தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உங்கள் பணியிடத்தில் பதவி உயர்வோ அல்லது புதிய பொறுப்புகளோ கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. வெளிநாடுகளுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்போ அல்லது ஒரு முக்கியத் திட்டத்தில் ஈடுபடும் வாய்ப்போ உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம். உங்கள் திருமண வாழ்வில் இணக்கம் ஆழமடையும்; மேலும், உங்கள் துணையின் முழுமையான ஆதரவும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். குடும்பத்திற்குள் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்; அத்துடன், ஏதேனும் ஒரு சுப நிகழ்வுக்கான திட்டங்களும் உருப்பெறக்கூடும்.
கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign)
கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த காலகட்டம் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். வேலையில் உங்கள் கவனம் அதிகரிக்கும். உங்கள் பணி அல்லது தொழிலில், உங்கள் கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும்; மேலும், புதிய வாய்ப்புகளும் உங்களைத் தேடி வரலாம். உங்கள் தன்னம்பிக்கை உயரும் என்பதால், புதிய சவால்களை உங்களால் எளிதாகக் கையாள முடியும். பொருளாதார ரீதியாக சிறப்பாக இருக்கும். செலவுகளைக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருப்பது மிகவும் அவசியமாகும். ஆன்மீகம் அல்லது மதச் சார்ந்த செயல்பாடுகளில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கக்கூடும்; மன அமைதியைத் தரும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
