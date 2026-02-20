Saturn Transit 2026 Predictions | சனி பகவானின் அருளால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை!

Saturn Transit 2026: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் 'கர்ம காரகன்' என்று அழைக்கப்படும் சனி பகவான், ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடம்பெயர்வதும், அவரது உதய காலமும் மனித வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், ஏப்ரல் 2026-ல் சனி பகவான் மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கப் போகிறார். இந்த முக்கிய கிரக மாற்றத்தால், தொட்டதெல்லாம் துலங்கப்போகும் அந்த அதிர்ஷ்டசாலி மூன்று ராசிகள் எவை? அவர்களுக்கு கிடைக்கப்போகும் நற்பலன்கள் என்ன? என்பதைப் பார்ப்போம்.
1. மிதுனம்: தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் அங்கீகாரம்
மிதுன ராசி நேயர்களுக்கு சனி பகவானின் இந்த மாற்றம் பத்தாவது வீடான கர்ம ஸ்தானத்தில் நிகழ்கிறது. இது உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் ஒரு பொற்காலமாக அமையப்போகிறது.
வேலை வாய்ப்பு: நீண்ட நாட்களாக வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு தகுதிக்கேற்ப நல்ல வேலை கிடைக்கும்.
பதவி உயர்வு: ஏற்கனவே பணியில் இருப்பவர்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்புகளும், மேலதிகாரிகளின் பாராட்டும், உரிய அங்கீகாரமும் தேடி வரும்.
கல்வி மற்றும் வெளிநாடு: மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். குறிப்பாக, உயர்கல்விக்காக வெளிநாடு செல்ல முயற்சிப்பவர்களுக்கு சாதகமான சூழல் கனிந்து வரும்.
வெற்றி: நிலுவையில் இருந்த கடினமான பணிகளை மிக எளிதாக முடித்து வெற்றி காண்பீர்கள்.
2. தனுசு: சுகபோகங்கள் மற்றும் பொருளாதார உயர்வு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் நான்காவது வீட்டில் (சுக ஸ்தானம்) உதயமாகிறார். இது உங்கள் வாழ்க்கைத் தரத்தை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லும்.
சொத்து சேர்க்கை: நீண்ட நாள் கனவான சொந்த வீடு, நிலம் அல்லது புதிய வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
தடைகள் விலகும்: பாதியில் நின்ற காரியங்கள் அனைத்தும் இனிதே நிறைவடையும். பொருளாதார சிக்கல்கள் தீர்ந்து பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும்.
திருமணம்: வரன் தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு மனதிற்கு பிடித்த பொருத்தமான வாழ்க்கைத்துணை அமைவார்.
குடும்ப மகிழ்ச்சி: வீட்டில் ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். குடும்பத்தில் அமைதியும் செழிப்பும் நிலவும்.
3. மகரம்: தைரியம் மற்றும் எதிர்பாராத லாபங்கள்
மகர ராசி நேயர்களுக்கு சனி பகவான் மூன்றாவது வீட்டில் உதயமாகிறார். இது உங்கள் தன்னம்பிக்கையை பன்மடங்கு உயர்த்தும் ஒரு மாற்றமாகும்.
நிஜமான முன்னேற்றம்: பொருளாதார நிலையில் பெரும் முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய முதலீடுகள் மூலம் லாபம் பெருகும்.
பணி உயர்வு: உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வுடன் கூடிய பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
புதிய தொழில்: ஏப்ரல் 2026-க்குப் பிறகு நீங்கள் தொடங்கும் எந்த ஒரு புதிய முயற்சியும், தொழிலும் உங்களுக்கு அமோக வெற்றியைத் தரும்.
மகிழ்ச்சி: கணவன்-மனைவி இடையே புரிதல் அதிகரித்து குடும்ப வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும். பிள்ளைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்.
முக்கியக் குறிப்பு:
சனி பகவானின் இந்த மீன ராசி சஞ்சாரம் மிதுனம், தனுசு மற்றும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையப்போகிறது. கடின உழைப்பும், நேர்மறை எண்ணங்களும் இருந்தால் இந்த காலகட்டத்தை நீங்கள் மிகச்சிறப்பாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு:
இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
