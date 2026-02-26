English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2027 சனிப் பெயர்ச்சி.. இந்த ராசிகளுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி, டபுள் அதிர்ஷ்டம்

2027 சனிப் பெயர்ச்சி.. இந்த ராசிகளுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி, டபுள் அதிர்ஷ்டம்

Saturn Transit 2027: தற்போது, ​​சூரியனின் மகன் சனி மீனத்தில் பயணித்து வருகிறார், இதன் காரணமாக ஏழரை சனியின் முதல் கட்டம் கும்பம், மீனம் மற்றும் மேஷ ராசிகளில் நடக்கிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 26, 2026, 06:42 PM IST
  • எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும்?
  • சனி பெயர்ச்சி எப்போது?
  • எந்த ராசிக்காரர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள்?

2027 சனிப் பெயர்ச்சி.. இந்த ராசிகளுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி, டபுள் அதிர்ஷ்டம்

Saturn Transit Astrology Predictions 2027: ​​சூரியனின் மகன் சனி பகவான் (Shani) மீன ராசியில் இருப்பதால், ஏழரை சனியின் முதல் கட்டம் கும்பம், மீனம் மற்றும் மேஷ ராசிகளில் நடக்கிறது. அதேபோல் சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசிக்கார்களுக்கு அஷ்டம சனி மற்றும் அர்த்தாஷ்டம சனி நடக்கிறது. ஆனால் 2027 ஆம் ஆண்டில், சனி தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார். இதனால் ஜோதிட ரீதியாக பல மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும். 

சனி பெயர்ச்சி எப்போது?

பஞ்சாங்கத்தின்படி, சனி தற்போது மீன ராசியில் பயணித்து வருகிறார், வரும் ஜூன் 3, 2027 அன்று மேஷ ராசிக்குள் நுழைவார். ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, சனி சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மேஷ ராசிக்கு இடம்பெயர்கிறார். மேஷம் சனியின் எதிர்மறை ராசியாகக் கருதப்படுகிறது, எனவே இந்தப் பெயர்ச்சி பல ராசிகளுக்கு சிறப்பு மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.

எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும்?

கும்பம் (Aquarius): சனி மேஷ ராசியில் பயணிக்க தொடங்கப் போவதால், கும்ப ராசிகக்கு ஏழரை சனியல் இருந்து விடிவு கிடைக்கும், இதனால் நிதி நெருக்கடியிலிருந்து நிவாரணம் பெறுவீர்கள்.

சிம்மம் மற்றும் தனுசு (Leo and Sagittarius): இந்த இரண்டு ராசிகளுக்கும் அஷ்டம சனி மற்றும் அர்த்தாஷ்டம சனியில் இருந்து விடுதலை பெறுவார்கள். 

எந்த ராசிக்காரர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள்?

ரிஷபம் (Taurus): சனியின் பெயர்ச்சியின் முதல் கட்டம் அதாவது ஏழரை சனி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு ஜூன் 3, 2027 முதல் தொடங்கும்.

கன்னி மற்றும் மகரம் (Virgo and Capricorn): இந்த ராசிக்காரர்களில் அஷ்டம சனி மற்றும் அர்த்தாஷ்டம சனி தொடங்கும்.

எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றப் பாதைகள் திறக்கும்?

ஜோதிடத்தின்படி, கும்பம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு 2027 நிவாரணம் மற்றும் முன்னேற்ற ஆண்டாக இருக்கும். நீண்ட காலமாகத் தடைபட்ட வேலைகள் நிறைவடையும், வருமானம் அதிகரிக்கும், தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும், தொழிலதிபர்கள் பெரிதும் பயனடைவார்கள். நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும், புதிய வேலைகளைத் தொடங்க வாய்ப்புகள் இருக்கும்.

ஏழரை சனி, அஷ்டம சனி மற்றும் அர்த்தாஷ்டம சனியின் பாதிப்பை குறைக்க இந்த பரிகாரங்களை செய்யவும். 

சனிக்கிழமைகளில் சனி பகவானை கட்டாயம் வழிப்படவும். 

ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் சனி கோவிலில் கடுகு எண்ணெய் விளக்கேற்றவும். கருப்பு எள் அல்லது உளுத்தம் பருப்பை தானம் செய்யலாம்.

சனிக்கிழமை அல்லது செவ்வாய்க்கிழமைகளில் அனுமான் சாலிசா அல்லது பஜ்ரங் பானை பாராயணம் செய்யலாம்.

சனிக்கிழமை அரச மரத்தின் கீழ் விளக்கேற்றி தண்ணீர் வழங்குவது நேர்மறை ஆற்றலை அளிக்க உதவும். அதேபோல் சனிக்கிழமைகளில் முடிந்த வரை கருப்பு நிற ஆடைகளை அனுயுங்கள், மேலும் சிவனை வழிப்படவும்.

சனி பகவானின் அருள் பெற்று, ஏழரை சனி காலத்தில் பாதிப்புகள் குறைய, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க: செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை! தொழிலில் சிறந்து விளங்கலாம்

மேலும் படிக்க: சனியின் அஸ்தமனம்.. கோடீஸ்வர யோகம் பெறும் 3 ராசிகள்! உங்க ராசி இருக்கா?

