ஏப்ரல் முதல் சனியின் ஆட்டம் ஆரம்பம்! குபேரனாகப் போகும் 4 ராசிகள், தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்

ஜோதிடத்தில் சனி ஒரு மிக முக்கியமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. சனி பலன்களை அளிப்பவர் என்றும், நீதியை விரும்பும் தெய்வம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். நல்ல செயல்களைச் செய்பவர்களுக்கு சனி எப்போதும் மங்களகரமான பலன்களைத் தருகிறார். மற்றவர்களுக்குத் தொந்தரவு கொடுப்பவர்கள் மற்றும் தீய செயல்களைச் செய்பவர்களுக்கு சனி எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இது தவிர, ராசி மாற்றம் மற்றும் நட்சத்திர மாற்றம் மிகவும் விசேஷமானதாகக் கருதப்படுகிறது. சனி மிகவும் மெதுவாக நகரும் கிரகம்; எனவே, ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்குள் நுழைய சனி சுமார் இரண்டரை காலம் எடுத்துக்கொள்ளும்.
பஞ்சாங்கத்தின்படி, 2026 ஏப்ரல் 17 அன்று மாலை 04:00 மணி முதல் 05:05 மணி வரை சனி பகவான் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இதனால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட பலன் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)
உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் சனி பெயர்ச்சி அடைவது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான பலன்களைத் தரும். அல்லது இந்த நேரத்தில், அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு முழுமையாக ஆதரவளிக்கும். இந்த நேரத்தில், தடைபட்ட பணிகள் முடிவடையும், மேலும் உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவீர்கள். நிதி நிலைமை பாதிக்கப்படும். அல்லது இந்த நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் நிலவும். வியாபாரத்தில் நீங்கள் விரும்பிய முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். திருமணமாகாதவர்களுக்குத் திருமண வரன்கள் கிடைக்கும்.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign)
உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் சனி பெயர்ச்சி அடைவது கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமையும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் விருப்பங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். முதலீடு செய்வது நன்மை பயக்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் நபர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். கடினமாக உழைத்துக் கொண்டே இருந்தால், அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு பல திருமண வரன்கள் கிடைக்கலாம். பணியில் இருப்பவர்கள் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் காண்பார்கள். புதிய தொடக்க வழிகள் கண்டறியப்படும்.
மகரம் (Capricorn Zodiac Sign)
உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் சனி பெயர்ச்சி அடைவது மகர ராசிக்கு மிகவும் சாதகமாக அமையும். நிதிப் பிரச்சனைகள் தீரும். இந்தக் காலகட்டத்தில், முடிக்கப்படாத பணிகள் நிறைவடையும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் உண்டாகட்டும். குடும்பத்துடன் பயணம் செய்யலாம். பதவி உயர்வு கிடைப்பதற்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது. பொருளாதார நிலை நன்றாக இருக்கும் மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சிச் சூழல் சிறப்பாக இருக்கும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign)
உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் சனி பெயர்ச்சி அடைவது கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இந்த நேரம் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மன அழுத்தம் நீங்கும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இந்தக் காலகட்டத்தில் பொருளாதார நிலை நன்றாக இருக்கும். குடும்பத்திற்கு சுப காரியங்கள் நடக்கும். உடல்நலக் குறைபாடுகள் நீங்கும். வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
2026-ல் சனி பகவான் எந்த நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி ஆகிறார்?
பஞ்சாங்கத்தின்படி, 2026 ஏப்ரல் 17 அன்று சனி பகவான் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடைய உள்ளார்.
உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் அதிக பலன் பெறும் ராசிகள் யாவை?
மிதுனம், கன்னி, மகரம் மற்றும் கும்பம் ஆகிய நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான மற்றும் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
சனி பகவான் யாருக்கு எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்?
ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, மற்றவர்களுக்குத் தொந்தரவு கொடுப்பவர்கள் மற்றும் தீய செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு சனி பகவான் எதிர்மறையான பலன்களைத் தருவார்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. )
