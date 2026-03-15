மாறிவரும் சனியின் பார்வை: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டப்போகிறது! வறுமை நீங்கி செல்வம் பெருகும்

Sani Peyarchi Palangal 2026: 'நீதிபதி' எனும் அந்தஸ்தைப் பெற்றிருக்கும் சனி பகவான், தனது நிலையை மாற்றும் போது, அது ஒட்டுமொத்தப் பிரபஞ்ச ஒழுங்கிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. பொதுவாக சனி என்று கேட்டாலே அனைவரும் பிதியடைவார்கள். ஆனால் சனி பகவான் நாம் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப கர்ம பலன்களை அள்ளித் தரும் கிரகமாகும். இத்தகைய சூழலில், வரும் மார்ச் 21-ஆம் தேதியன்று, சனி பகவான் தனது நட்சத்திர பாதத்தை மாற்றப் போகிறார். தற்போது மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வரும் சனி பகவான், 'உத்திரட்டாதி' (Uttarabhadrapada) நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்திற்குள் நுழையவுள்ளார்; இந்த மாற்றம், சில ராசிகளுக்கு ஒரு 'பொற்காலத்தின்' தொடக்கமாக அமையக்கூடும்.
மேஷம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசியினருக்கு சிறப்பு பலன்
இந்த கிரக நிலை மாற்றத்தின் மிகவும் சாதகமான தாக்கத்தை மேஷ ராசியினர் காணவிருக்கின்றனர். தற்போது இந்த ராசியினர் சனியின் 'ஏழரைச் சனி' தாக்கத்திற்கு உட்பட்டிருந்தாலும், இந்த குறிப்பிட்ட கிரக நிலை மாற்றம் இந்த ராசிகளின் உடல்நலத்தை மேம்படுத்துவதிலும், நீண்டகாலமாகத் தீர்க்கப்படாமல் இருந்த சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். கடந்த சில மாதங்களாகத் தேக்கமடைந்திருந்த அல்லது கடைசி நேரத்தில் தடங்கல்களைச் சந்தித்தக் கொண்டிருந்த பணிகள் அனைத்தும் இப்போது நிறைவு பெறும்.
இதற்கிடையில், தற்போது 'அஷ்டமச் சனி'யின் (எட்டாம் வீட்டில் சனியின் பெயர்ச்சி) தாக்கத்தோடு போராடிக்கொண்டிருக்கும் சிம்ம ராசியினருக்கு, இந்த கிரக மாற்றம் ஒரு உயிரூட்டும் அமிர்தத்தைப் போன்றதாக அமையும். தொழிலில் பணம் கொட்டும், பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும்.
தனுசு ராசியினரைப் பொறுத்தவரை, வெற்றி அவர்களின் வாசலிலேயே படுத்துக் கொண்டிருக்கும். சனி பகவான் மூன்றாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைவது, தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும், வெற்றியையும் தேடித்தரும்.
தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையிலான முரண்பட்ட உறவு
பொது பலங்களைப் பொறுத்த வரை, சனியும் சூரியனும் தந்தை-மகன்களாகத் திகழ்கின்றனர்; ஆயினும், ஜோதிடத்தின் படி, இவ்விருவருக்கும் இடையே ஆழமான பகைமை நிலவுவதாக நம்பப்படுகிறது. சனி பகவான் ஒரு ராசியைக் கடந்து செல்ல, கணிசமான கால அளவை — ஏறத்தாழ 30 ஆண்டுகளை — எடுத்துக்கொள்கிறார். இக்காரணத்தினாலேயே, அவரது மிகச்சிறிய அசைவுகள் கூட (நட்சத்திரம் அல்லது *பாதம்* மாறுவது போன்றவை) தனிநபர்களின் வாழ்வில் நீண்ட காலத்திற்குத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். தற்போதைய சூழலில், சனி பகவான் 'அஸ்தமன' நிலையில் (சூரியனால் மறைக்கப்பட்ட நிலையில்) உள்ளார்; எனினும் நிகழப்போக்கும் சனி நட்சத்திர பெயற்சியால், நேர்மறை பலன் கிடைக்கக்கூடும்.
சனி தாக்கத்தில் இருந்து விடுப்பட மேற்கொள்ள வேண்டிய பரிகாரங்கள்
ஏழரை சனி அல்லது சனி திசை தாக்கத்தால் நீங்கள் மன உளைச்சலையோ அல்லது நிதி நெருக்கடியையோ சந்தித்து வருகிறீர்கள் என்றால், சில பரிகாரங்களை செய்தால் தாக்கத்தை குறைக்கலாம். இதற்கு தினமும் 'அனுமான் சாலீசா' தினமும் பாராயணம் செய்வதும், சனிக்கிழமைகளில் அரச மரத்தடியில் கடுகு எண்ணெய் தீபம் ஏற்றுவதும் நன்மையைத் தரும்.
சனி பகவானின் பரிபூரண அருள் பெற, 'நீலாஞ்ஜன ஸமாபாஸம், ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்; ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம், தம் நமாமி சனைச்சரம்' என்ற ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம். மேலும், “ஓம் ப்ரம் ப்ரீம் ப்ரௌம் ஷக் சனைச்சராய நமஹ” என்ற சனி மூல மந்திரத்தை ஜபிப்பதும் நல்ல பலன்களை அளிக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
