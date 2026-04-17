இன்று சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. தலைக்கு மகுடம்... கைநிறைய லாபம், 6 ராசிகள் தொட்டதெல்லாம் தங்கம்

Saturn Transit In uthrattathi : பஞ்சாங்கத்தின் படி, இன்று அமாவாசை நாளில் அதாவது ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதி, கர்ம வினைகளை பெயர் பெற்ற கடவுளான சனி பகவான் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கப் போகிறார். சனி கிரகம் அடுத்த மாதம் மே 17 ஆம் தேதி வரை இந்த நட்சத்திரத்தில் தான் பயணிப்பார். இதன் நேர்மறையான பலன் ஆறு ராசிகளுக்கு கிடைக்கூடும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 17, 2026, 08:46 AM IST
Saturn Transit In uthrattathi Nakshatra From Today : தமிழ் புத்தாண்டின் முதல் அமாவாசை (சித்திரை அமாவாசை) இன்று (ஏப்ரல் 17) ஆகும். இன்றைய அமாவாசை நாள் அன்று சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் நிகழப்போகிறது. சனி, உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் நான்காம் கட்டத்திற்குள் நுழையப் போகிறது. சித்திரைமாத்தின் முதல் அமாவாசையான இன்று சனியின் சஞ்சாரத்தில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம் ஒரு அரிய தற்செயல் நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. இதற்குப் பிறகு, மே 17 ஆம் தேதி சனி, ரேவதி நட்சத்திரத்தின் முதல் கட்டத்திற்குள் நுழையும். சனியின் பெயர்ச்சி, இந்த அமாவாசையுடன் இணைந்து, ஆறு ராசிகளுக்கும் பெரும் நன்மைகளைக் கொண்டு வரக்கூடும் என்று ஜோதிடர்களின் கருத்தாகும்.

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, சனியின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம் ஆறு ராசிகளுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். இது அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல காலமாக அமையப் போகிறது, அதனுடன் மிகுந்த மரியாதையையும் கௌரவத்தையும் பெறக் கூடும். இந்த ஆறு ராசிகளைப் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்வோம்...

அமாவாசை நேரம்: ஏப்ரல் 17, 2026, மாலை 05:47 வரை.
இன்றைய அமாவாசை சிறப்பு: தமிழ் புத்தாண்டின் முதல் அமாவாசை (சித்திரை அமாவாசை).
வழிபாடு: முன்னோர்களுக்குத் தர்ப்பணம் கொடுக்கவும், காகத்திற்கு உணவளிக்கவும், அம்மன் கோவில்களுக்குச் சென்று வழிபடவும் ஏற்ற நாள்.
நல்ல நேரம்: காலை 09:30 - 10:30, மாலை 04:30 - 05:30. 

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி தேதி : ஏப்ரல் 17, 2026 (வெள்ளிக்கிழமை)
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி நேரம் : மாலை 4:05 மணிக்கு
நட்சத்திர மாற்றம்: உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாத்திலிருந்து நான்காம் பாத்திற்கு பெயர்ச்சி

ரிஷபம் (Taurus Zodiac Signs)

சனி உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிப்பதால், மிதுன ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். தொழிலதிபர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் லாபம் ஈட்டித் தரக்கூடிய புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கக்கூடும். மேலும், நீங்கள் ஒரு புதிய தொழிலைத் தொடங்க நினைத்தால், இந்த நேரம் சாதகமாக அமையலாம். பிற்காலத்தில் இந்த முயற்சியில் நீங்கள் வெற்றி அடையலாம். 

மிதுனம் (Gemini Zodiac Signs)

சனி உத்திரபத்ரபாத நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிப்பதால், மிதுன ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். தொழிலதிபர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் லாபம் ஈட்டித் தரக்கூடிய புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கக்கூடும். மேலும், நீங்கள் ஒரு புதிய தொழிலைத் தொடங்க நினைத்தால், இந்த நேரம் சாதகமாக அமையலாம். பிற்காலத்தில் இந்த முயற்சியில் நீங்கள் வெற்றி அடையலாம்.

சிம்மம் (Leo Zodiac Signs)

சனியின் பெயர்ச்சியில் ஏற்படும் மாற்றம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் இப்போது முடிவடையலாம். பணியில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பு அதிகரிக்கும்.

கன்னி (Virgo Zodiac Signs)

செல்வம், சொத்து அல்லது நீதிமன்ற வழக்குகள் தொடர்பான விஷயங்கள் உங்களுக்குச் சாதகமாக அமையும். உங்கள் குடும்பத்திற்குள் ஏற்படும் தகராறுகள் முடிவுக்கு வரும். பொறுமையுடனும் நிதானத்துடனும் அனைத்துப் பணிகளும் செய்து முடிக்கப்படும். அரசாங்கப் பணிகளில் உள்ள தடைகளும் நீக்கப்படும். இந்தக் காலகட்டத்தில் உங்கள் தந்தையின் பங்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். அவரது ஆதரவும் தலையீடும் பெரிய பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க உதவும். உங்கள் உடல்நலமும் மேம்படும், மேலும் உங்கள் உணவுப் பழக்கங்களும் சீராகும்.

தனுசு (Sagittarius Zodiac Signs)

தனுசு ராசிக்காரர்கள் தொழில் வளர்ச்சியை பெறலாம். பணியில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வுகளும் சம்பள உயர்வும் கிடைக்கலாம். உங்களுக்குப் பயணம் செய்யும் வாய்ப்பும் கிடைக்கலாம். வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். முதலீடுகள் நல்ல வருமானத்தைத் தரக்கூடும்.

மகரம் (Capricorn Zodiac Sign)

தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஆகிய இரண்டிற்கும் இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் வணிகர்கள் கணிசமான லாபம் ஈட்டுவார்கள். உங்கள் செலவுகள் குறையும், லாபம் அதிகரிக்கும். வேலை அழுத்தமும் குறைவாக இருக்கும். உங்களுக்கு யார் மீதாவது மனக்கசப்பு இருந்தால், அதை அமைதியாகவும் பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவும் தீர்க்க முயற்சிப்பீர்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

இன்று (ஏப்ரல் 17, 2026) அமாவாசையின் முக்கியத்துவம் என்ன?
இன்று தமிழ் புத்தாண்டின் (சித்திரை மாதம்) முதல் அமாவாசை ஆகும். இது 'சித்திரை அமாவாசை' என்று அழைக்கப்படுகிறது.

சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் எப்போது நிகழ்கிறது?
சனி பகவான் இன்று (ஏப்ரல் 17) மாலை 4:05 மணிக்கு உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் 3-ஆம் பாதத்திலிருந்து 4-ஆம் பாதத்திற்கு பெயர்ச்சியாகிறார்.

இந்த நட்சத்திர மாற்றத்தால் அதிக பலன் பெறும் ராசிகள் எவை?
ஜோதிட வல்லுநர்களின் கணிப்புப்படி, இந்த சனி பெயர்ச்சியால் ரிஷபம், மிதுனம், சிம்மம், கன்னி, தனுசு மற்றும் மகரம் ஆகிய ராசிக்காரர்கள் அபரிமிதமான நன்மைகளைப் பெறுவார்கள்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

