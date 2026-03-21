English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
இன்று சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு உச்ச பொற்காலம், பணமும், வெற்றியும் குவியப்போக்குது

Sani Nakshatra Pada Parivartam Today 21 March 2026: ஜோதிடத்தில், சனி கிரகம் கர்ம பலன், நீதி மற்றும் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றின் அதிபதியாகக் கருதப்படுகிறது. சனியின் இயக்கம் மிகவும் மெதுவானது; இதன் விளைவாக, இதன் தாக்கமும் நீண்ட காலம் வரை இருக்கக்கூடும். தற்போது, ​​சனி கிரகம் இன்று உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதனால் எந்த ராசிகள் இன்று முதல் நன்மையடைவார்கள் என்பதையும் அறிந்துக் கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 21, 2026, 08:12 AM IST
  • சனி கிரகம் 'அஸ்தமன நிலையில்' இருக்கிறார்
  • ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் வலுவாக இருக்கும்
  • சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் முக்கியத்துவம்

Saturn Transit In Uthrattathi Third Pada Today On March 21 : ஜோதிடத்தின்படி, சனி கிரகம் கர்ம பலன், நீதி மற்றும் ஒழுக்கத்தின் காரகணாக கருதப்படுகிறார். இதன் நகர்வு மிகவும் மெதுவாக இருப்பதால், இதன் தாக்கம் நீண்ட காலத்திற்கு இருக்கக்கூடும் என்பது ஜோதிட நம்பிக்கை. தற்போது, ​​சனி கிரகம் மீன ராசியில் சஞ்சரித்துக்கொண்டிருப்பதுடன், உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் (Uthrattathi Nakshatra) பெயர்ச்சி அடைகிறார். பஞ்சாங்கத்தின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டு (இன்று) மார்ச் 21-ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று, ஏறக்குறைய மாலை 4:00 மணியளவில், சனி கிரகம் இதே நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது பாதத்தில் (Pada) நுழைய உள்ளது. இந்த இடப்பெயர்ச்சியின் ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால், இந்த நேரத்தில் சனி கிரகம் 'அஸ்தமன நிலையில்' இருக்கிறார் என்பதால், இது பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களை கொண்டு வரக்கூடும். ஜோதிடர்களின் படி, ஒரு நட்சத்திரத்தின் பாதம் மாறும் போது ஏற்படும் தாக்கம், தற்போது 'ஏழரைச் சனி' (Ezharai Sani), 'அஷ்டமச் சனி' (Astama Sani) அல்லது 'அர்த்தாஷ்டமச் சனி', அல்லது 'மகா தசை' ஆகிய காலகட்டங்களை அனுபவித்து வரும் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் வலுவாக இருக்கும். இம்முறை, சில ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் நிவாரணமும் முன்னேற்றத்தையும் தரக்கக்கூடும். இந்நிலையில் சனியின் நட்சத்திர நிலை மாற்றத்தால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் நன்மையடையப் போகிறார்கள் என்பதை, சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

சனியின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியின் முக்கியத்துவம்

கர்மப் பலன்களை அருள்பவரான சனியின் சஞ்சாரம், மிகவும் மங்களகரமானதாகவும், பொருளாதார ரீதியாகப் பயன் தரக்கூடியதாகவும் கருதப்படுகிறது. மற்ற கிரகங்களை ஒப்பிடுகளையில் சனி மிக மெதுவாக நகரக்கூடிய கிரகம் என்பதால் ஒரு ராசியில் சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் வீற்றிருப்பார் சனி  ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, சனி தற்போது மீன ராசியில் சஞ்சரித்து வருகிறது; இன்று அதாவது மார்ச் 21-ஆம் தேதி, மாலை 4:00 மணி அளவில், சனி 'உத்திரட்டாதி' நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பிரவேசிக்கவுள்ளது—இந்த நட்சத்திரத்திற்குச் சனியே அதிபதியாகக் கருதப்படுகிறார்.

ஏப்ரல் 17 வரை, சனி பகவான் உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பயணிக்கப் போவதால், இதன் தாக்கம் தமிழ் புத்தாண்டு வரை நீடிக்கும். இதனால் சனியின் இந்தச் சஞ்சாரம் சிறப்பான முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமையும்.

எந்த ராசிகளுக்கு பொன்னான பொற்காலம்

மேஷம்

மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, தற்போது சனி பகவான் பன்னிரண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார்; மேலும், இந்த ராசிகளுக்கு 'ஏழரைச் சனியின்' முதல் கட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இச்சூழலில், இந்த கிரக மாற்றம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ஒருவித நிம்மதியை அளிக்கும். நாள்பட்ட உடல் உபாதைகள் அல்லது நோய்கள் தொடர்பான நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. செலவுகள் படிப்படியாகக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வரும் வாய்ப்புள்ளது. பொருளாதார ரீதியாக ஆதாயம் பெறுவீர்கள். கடன் சுமையிலிருந்து விடுபடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் உள்ளன. நீண்ட காலமாகத் தொடர்ந்து வந்த இன்னல்கள் மற்றும் சிரமங்கள் குறைவதை நீங்கள் உணரலாம். இந்த மாற்றத்தைத் தொடர்ந்து, உடல்நலம் சார்ந்த பிரச்சினைகளிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பொருளாதார ஆதாயங்களுக்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகக்கூடும்.

சிம்மம்

சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனி பகவான் தற்போது எட்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார்—இது திடீர் நிகழ்வுகள் மற்றும் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் தொடர்புடைய ஒரு நிலையாகும். இருப்பினும், இந்த நிலை மாற்றத்தைத் தொடர்ந்து, ஒட்டுமொத்த சூழலிலும் ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படக்கூடும். உங்கள் வேலை மற்றும் தொழில் முயற்சியில் ஆதாயத்தை பெறுவீர்கள். குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் உங்களுக்கு நற்செய்திகள் வந்து சேரலாம். புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும் என்பதோடு, உங்கள் நிதி நிலைமையும் முன்பை விட மேம்பட உள்ளது. குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் நற்செய்திகள் வந்து சேரலாம்; மேலும், உங்களின் பொருளாதார நிலை வலுப்பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.

தனுசு ராசி – தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்கள் தற்போது அர்த்தாஷ்டமச் சனி நடந்து வருகிறது; இக்காலகட்டத்தில் சனி பகவான் உங்கள் ராசிக்கு நான்காம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். *நட்சத்திர பாதம்* மாறுதலுக்குப் பிறகு, சாதகமான மாற்றங்கள் தென்படக்கூடும். தொழில் முயற்சிகளுக்குத் தடையாக இருந்த தடைகள் நீங்கும்; மன உளைச்சலும் குறையும். சனி பகவானின் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களை கொண்டு வரும். உங்கள் தாயாரின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஊதிய அடிப்படையில் பணிபுரிபவர்களுக்குப் பணி இடமாற்றம் கிடைக்கலாம் அல்லது புதிய பொறுப்புகள் பெறலாம். மேலும், எதிரிகளை வென்று வெற்றி வாகை சூடும் வாய்ப்புள்ளது.

சனி நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி பரிகாரம்

சனி பகவானின் அருள் பெற, 'நீலாஞ்ஜன ஸமாபாஸம், ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்; ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம், தம் நமாமி சனைச்சரம்' என்ற ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Saturn TransitUthrattathishani gocharSani

Trending News