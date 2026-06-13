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சனி பெயர்ச்சி: 2027 ஜூன் வரை இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. ராஜயோகத்தை அனுபவிக்கப்போவது யார்?

Shani Peyarchi Palangal: 2027 ஜூன் வரை சனி பகவான் மீன ராசியில் நீடிப்பதால் ரிஷபம், கன்னி மற்றும் மகர ராசியினருக்கு தொழில், நிதி நிலை மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் பல்வேறு சாதகமான பலன்களும் முன்னேற்றமும் கிடைக்கக்கூடும்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 13, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:34 PM IST
சனி பெயர்ச்சி: 2027 ஜூன் வரை இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. ராஜயோகத்தை அனுபவிக்கப்போவது யார்?

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R Balaji

R Balaji

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