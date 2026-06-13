/சனி பெயர்ச்சி: 2027 ஜூன் வரை இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. ராஜயோகத்தை அனுபவிக்கப்போவது யார்?

Saturn Transit Pisces: ஜோதிட சாஸ்த்திரன்படி, சனி பகவான் கர்ம வினை மற்றும் நீதியின் கடவுளாக கருதப்படுகிறார். ஒருவரது நற்காரியங்கள் மற்றும் தீவினைகளுக்கு ஏற்ப பலன்களை தரக்கூடியவராக சனி பகவான் இருக்கிறார். தற்போது சனி பகவான் மீன ராசியில் உள்ளார். இங்கு அடுத்த ஆண்டு அதாவது 2027 ஜூன் மாதம் வரை இதே ராசியில் நீடிப்பார். சனியின் இந்த பெயர்ச்சியானது பெரும்பாலும் பாதிப்பையே ஏற்படுத்தும் என்றாலும், சில ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான பலன்களை தருகிறது.
குறிப்பாக ரிஷபம், கன்னி மற்றும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், பணம், குடும்ப வாழ்க்கை போன்ற பல விஷயங்களில் சிறப்பான பலன்களை தருகிறது.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலக்கட்டம் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக தடைப்பட்டிருந்த காரியங்கள் நல்லபடியாக முடிவடையும். வெளியில் முடங்கி கிடக்கும் பணம் உங்கள் கைக்கு திரும்ப கிடைக்கும். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரத்துடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான புது வழிகள் பிறக்கும். இதனால் நிதி நிலைமை மேம்படும். மேலும், இந்த காலகட்டத்தில் உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பதோடு மன அழுத்தமும் குறையும்.
சனியின் இந்த சஞ்சாரம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு பெரும் நிம்மதியை தருகிறது. நீண்ட நாட்களாக ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தில் இருந்து வந்த மன உளைச்சலுக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் நீடித்து வந்த சிக்கல்கள் குறைய வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் சுமுகமான சூழல் நிலவும். வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல பலன்களை அனுபவிக்க முடியும். கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் இருக்கும். நீதிமன்ற வழக்கு ஏதேனும் இருந்தால் அது உங்களுக்கு சாதகமாக முடிவடையும். மேலும், சமூகத்தில் இருக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இக்காலம் பெரும் நன்மைகளை அள்ளித் தரும். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் கிடைப்பதால் பொருளாதார நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். சேமிப்புகள் அதிகமாகும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். அதேசமயம் புதிதாக தொழில் தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளவர்களுக்கு இது சரியான காலம் ஆகும். வேலை இடத்தில் தங்களது திறமைக்கு ஏற்ற பலன் கிட்டும். பதவி மற்றும் அந்தஸ்து உயர்வதற்கான யோகம் உள்ளது. எதிர்காலத்திற்காக நீங்கள் தீட்டிய திட்டங்கள் யாவும் வெற்றி அடையும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)