English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • முடிவுக்கு வரும் சனியின் ஆட்டம்: இனி இந்த 3 ராசிக்கு ராஜயோகம் தான்!

முடிவுக்கு வரும் சனியின் ஆட்டம்: இனி இந்த 3 ராசிக்கு ராஜயோகம் தான்!

சனியின் பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட மூன்று ராசியினருக்கு பலவிதமான யோகங்கள் உண்டாகி, அவர்களின் வாழ்வில் வசந்தம் வீச போவதாக ஜோதிட வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர்.​

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 19, 2025, 04:02 PM IST
  • சனி பகவானின்...
  • வக்ர பெயர்ச்சி நிறைவு.
  • இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை நிச்சயம்!

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை முக்கிய அப்டேட்: தகுதியில்லாதவர்கள் மீது புகார் தெரிவிக்கலாம்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை முக்கிய அப்டேட்: தகுதியில்லாதவர்கள் மீது புகார் தெரிவிக்கலாம்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
சஸ்பென்ஸ் ஆக்‌ஷன் டிராமா... வேற லெவல் டாப் 12 திரைப்படங்கள் Netflix JioHotstar Prime Video
camera icon13
சஸ்பென்ஸ் ஆக்‌ஷன் டிராமா... வேற லெவல் டாப் 12 திரைப்படங்கள் Netflix JioHotstar Prime Video
அடிக்கடி கிரிவலம் போறவரா நீங்கள்? திருவண்ணாமலையில் இந்த தவறை செய்ய வேண்டாம்!
camera icon6
Thiruvannamalai
அடிக்கடி கிரிவலம் போறவரா நீங்கள்? திருவண்ணாமலையில் இந்த தவறை செய்ய வேண்டாம்!
முடிவுக்கு வரும் சனியின் ஆட்டம்: இனி இந்த 3 ராசிக்கு ராஜயோகம் தான்!

ஜோதிடத்தின் படி, சனி பகவானின் வக்ர பெயர்ச்சி இன்னும் 10 நாட்களில் நிறைவடைய உள்ளது. இந்த மாற்றத்தால் குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதீத அதிர்ஷ்டம் காத்திருப்பதாக ஜோதிடர்கள் கணித்துள்ளனர். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்றும், அவற்றுக்கு கிடைக்கவிருக்கும் பலன்கள் என்னென்ன என்றும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

கடகம் (Cancer)

சனிப்பெயர்ச்சியால், குறிப்பாக அஷ்டம சனியால், கூடுதல் துன்பங்களை அனுபவித்த ராசிகளில் கடக ராசி முதன்மையானது. தற்போது, சனியின் வக்ர நிவர்த்தி ஏற்படும்போது, இதுவரை தடைப்பட்டிருந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் சாதகமாக மாறும். இதன் காரணமாக உங்களின் குடும்ப வாழ்க்கை, சொந்த தொழில், வேலை மற்றும் வருமானத்தில் சந்தோஷமும், மனநிறைவும் உண்டாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். சுபகாரிய பேச்சுவார்த்தைகள் கைகூடி வரும். 

மேலும் படிக்க: கஜகேசரி யோகம்: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்!

கும்பம் (Aquarius)

ஏழரை சனியின் தாக்கத்தால், கடந்த சில காலமாக கும்ப ராசிக்காரர்கள் கடுமையான நெருக்கடிகளை சந்தித்து வந்தனர். இனி அந்த நிலை மாறி, ஏழரை சனியின் கடைசி சில மாதங்களில் உங்களுக்கு சாதகமான சூழல் உருவாகும். நினைத்த காரியங்கள் கைகூடும். வருமானத் தடைகள் நீங்கி, புதிய வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். வியாபாரத்தில் லாபகரமான சூழல் அமையும். நிதி ரீதியாக உங்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதுடன், பணத் தேவைகள் அனைத்தும் முழுமையாக நிறைவேறும்.

துலாம் (Libra)

சனி வக்ர பெயர்ச்சியால், துலாம் ராசிக்காரர்கள் வேலை, உடல்நல பாதிப்பு, பணம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் மற்றும் பலவிதமான சவால்களை எதிர்கொண்டனர். இந்த வக்ர காலம் முடிவடைவதால், இனி உங்களுக்கு நல்ல யோகம் பிறக்கும். குடும்பத்தில் ஆதரவுகள் மேம்படும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் வாய்ப்பு உண்டாகும், பூர்வீக சொத்துக்களில் இருந்த சிக்கல்கள் தீரும், கடன் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும் மற்றும் சிறப்பான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பழைய சிக்கல்கள் விலகும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். 

மேலும் படிக்க: டிசம்பரில் 4 முறை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Saturn TransitSani PeyarchiRaja YogaZodiac SignsAstrology Predictions

Trending News