சனியின் ருத்ர தாண்டவம் ஆரம்பம்.. 5 ராசிகளுக்கு சோதனை காலம்.. தப்பிக்கவே முடியாது

Shani Ast 2026: சனி பகவான், மீன ராசியில் பயணித்துக் கொண்டே கடந்த மார்ச் 13-ஆம் தேதி அஸ்தமன நிலையை அடைந்தார். தற்போது ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதி வரை இதே நிலையிலேயே பயணிப்பார். இதன் விளைவாக, சில ராசிகள் மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்பட  வேண்டும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 16, 2026, 05:13 PM IST
  • நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் சற்று நெருக்கடியை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
  • மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டியது அவசியமாகும்.
  • வேலை மற்றும் ஆரோக்கியம் தொடர்பான விஷயங்களில் எச்சரிக்கை தேவைப்படலாம்.

Sani Asthamanam 2026: வேத ஜோதிடத்தின்படி, சனி கிரகம் (Saturn) கர்மா, நீதி மற்றும் பொறுப்புகளுக்குரிய கிரகமாகப் கருதப்படுகிறார். சனி கிரகம் தனது நிலையை மாற்றும்போது, ​​அதன் தாக்கம் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் எதிரொலிக்கிறது. ஜோதிடத்தின் படி, கடந்த மார்ச் 13-ஆம் தேதி மாலை 7:13 மணிக்கு, மீன ராசியில் சனி அஸ்தமனம் நிலைக்கு (மறைவு) சென்றார்.

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், ஒரு கிரகம் அஸ்தமனம் நிலைக்கு செல்லும் போது, ​​அதன் ஆற்றல் வலுவிழப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. சனியின் இந்த அஸ்தமன நிலையால் ஏற்படும் விளைவுகளை, வேலை, நிதி மற்றும் பொறுப்புகள் தொடர்பான விஷயங்களில் காண முடியும். சனி கிரகம் ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதி காலை 4:49 மணி வரை இந்த அஸ்தமன நிலையில் தான் பயணிப்பார். இந்தக் காலகட்டத்தில், சில ராசிக்காரர்கள் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டியது அவசியமாகும். இந்த கிரக அமைப்பின் காரணமாக, சில ராசிகள் சில சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். எனவே வரும் ஏப்ரல் 22 வரை எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என்பதை இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.

ரிஷபம்
ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனியின் அஸ்தமனம் நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் சற்று நெருக்கடியை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்தக் காலகட்டத்தில் செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது; மேலும், திட்டமிடப்பட்ட பணிகளில் தாமதங்களும் ஏற்படலாம். உங்கள் வேலையில் நீங்கள் கூடுதல் முயற்சி எடுக்க வேண்டியிருக்கும், அதன் பலன்களைக் காணச் சிறிது காலம் எடுக்கலாம். 

பரிகாரம்: சனிக்கிழமைகளில், சனி பகவான் கோவிலில் கடுகு எண்ணெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுங்கள்; மேலும், தேவைப்படுபவர்களுக்குக் கருப்பு உளுந்தை தானமாக அளியுங்கள்.

மிதுனம்
மிதுன ராசிகளுக்கு, தொழில் மற்றும் வேலை சார்ந்த விஷயங்களில் சில ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படக்கூடும். இந்தக் காலகட்டத்தில் பணிச்சுமை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. எந்தவொரு முடிவையும் அவசரப்பட்டு எடுப்பதைத் தவிர்ப்பது உங்களுக்கு நன்மையளிக்கும்.

பரிகாரம்: சனிக்கிழமைகளில், கருப்பு எள்ளை தானமாக அளியுங்கள்; மேலும், சனி பகவானுக்குரிய மந்திரங்களைச் ஜெபித்து வழிபடுங்கள்.

கன்னி
கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்கள், உறவுகள் மற்றும் கூட்டாண்மை சார்ந்த விஷயங்களில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டியது அவசியமாகும். இந்தக் காலகட்டத்தில், தவறான புரிதல்கள் அல்லது மனக்கசப்புகள் ஏற்படக்கூடிய சூழல்கள் உருவாகலாம்; வணிகத் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களும் தங்கள் முடிவுகளைச் சிந்தனையுடனும் விவேகத்துடனும் எடுக்க வேண்டும்.

பரிகாரம்: சனிக்கிழமைகளில், ஏழை அல்லது தேவைப்படுபவர்களுக்கு கருப்பு நிற ஆடையையோ அல்லது இரும்பாலான பொருளையோ தானமாக அளியுங்கள். 

விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, வேலை மற்றும் ஆரோக்கியம் தொடர்பான விஷயங்களில் எச்சரிக்கை தேவைப்படலாம். இக்காலகட்டத்தில், பணிச்சுமை அதிகரிக்கக்கூடும்; மேலும் நீங்கள் சோர்வையும் உணர நேரிடலாம்.

பரிகாரம்: சனிக்கிழமைகளில், அரச மரத்தடியில் கடுகு எண்ணெய் தீபம் ஏற்றி, சனி பகவானை வணங்குங்கள்.

கும்பம்
கும்ப ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, இது நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் சற்று விழிப்புடன் இருக்க வேண்டிய காலகட்டமாக இருக்கும். இக்காலகட்டத்தில் செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும்; மேலும் சில திட்டங்களில் தாமதம் ஏற்படலாம். எனவே, நிதி சார்ந்த முடிவுகளை மிகுந்த கவனத்துடனும் ஆலோசனையுடனும் எடுப்பதே அசம்பாவிதத்தை தவிர்க்க உதவும்.

பரிகாரம்: சனிக்கிழமைகளில், கருப்பு எள் மற்றும் கடுகு எண்ணெயைத் தானமாக அளித்து, சனி பகவானைத் தியானியுங்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

