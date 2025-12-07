English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • சனிப் பெயர்ச்சி 2026: அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும், இந்த ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருகும்

சனிப் பெயர்ச்சி 2026: அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும், இந்த ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருகும்

ஜோதிட ரீதியாக 2026 ஆம் ஆண்டு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கப் போகிறது. இந்த ஆண்டு, சனி தனது நிலையில் எந்த பெரிய மாற்றங்களையும் ஏற்படுத்தாது, மேலும் ஆண்டு முழுவதும் மீன ராசியிலேயே இருக்கும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 7, 2025, 05:20 PM IST
  • சனியின் நல்ல பலன்கள் பெறும் ராசிக்காரர்கள்.
  • நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும்.
  • காதல் உறவுகளும் இனிமையாக மாறும்.

Trending Photos

பிக்பாஸ் ஜூலிக்கு திருமணம்! மாப்பிள்ளை யார்? வைரல் போட்டோஸ்..
camera icon7
Bigg Boss Julie
பிக்பாஸ் ஜூலிக்கு திருமணம்! மாப்பிள்ளை யார்? வைரல் போட்டோஸ்..
CSK அணி இந்த 5 Uncapped வீரர்களை டார்கெட் செய்யும்... யார் யார் தெரியுமா?
camera icon8
CSK
CSK அணி இந்த 5 Uncapped வீரர்களை டார்கெட் செய்யும்... யார் யார் தெரியுமா?
போன ஏலத்தில் டம்மி... ஆனா இந்த ஏலத்தில் கில்லி... இந்த 5 பேருக்கு கோடிகள் குவியும்!
camera icon8
IPL 2026
போன ஏலத்தில் டம்மி... ஆனா இந்த ஏலத்தில் கில்லி... இந்த 5 பேருக்கு கோடிகள் குவியும்!
EPF Balance Check: PF கணக்கில் பணம் எவ்வளவு உள்ளது? செக் செய்ய எளிய வழி இதோ
camera icon10
EPFO
EPF Balance Check: PF கணக்கில் பணம் எவ்வளவு உள்ளது? செக் செய்ய எளிய வழி இதோ
சனிப் பெயர்ச்சி 2026: அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும், இந்த ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருகும்

ஜோதிட ரீதியாக, 2026 ஆம் ஆண்டு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும். இந்த ஆண்டில், சனி (சனி பகவான்) தனது நிலையில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தாமல், ஆண்டு முழுவதும் மீன ராசியில் (Pisces) பயணிப்பார்.

Add Zee News as a Preferred Source

சனியின் மெதுவான இயக்கம் மற்றும் நிலையான நிலை ஜோதிடத்தில் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்கதாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் இந்த நேரத்தில் கிரகங்கள் அவற்றின் நல்ல மற்றும் கெட்ட பலன்களை மிகத் தெளிவாக வழங்கத் தொடங்குகின்றன. மீன ராசியில் சனி சஞ்சரிப்பதால், சில ராசிக்காரர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டில் கணிசமான அளவு அதிர்ஷ்டத்தைப் பெறுவார்கள். 2026 ஆம் ஆண்டில் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் சனியின் நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்:

சனியின் நல்ல பலன்கள் பெறும் ராசிக்காரர்கள்

மேஷம் (Aries Zodiac Sign): சனியின் செல்வாக்கு மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு பெரிய தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்பைக் கொண்டுவரும். பதவி உயர்வு, புதிய வேலை மற்றும் வெளிநாட்டுப் பயணம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் வலுவாக உள்ளன. நிதி ஸ்திரத்தன்மை அதிகரிக்கும், மேலும் நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும்.

கடகம் (Cancer Zodiac Sign): கடக ராசிக்காரர்கள் கணிசமான அளவு அதிர்ஷ்டத்தைப் பெறுவார்கள். கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வணிகத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மை நிலவும், குடும்பச் சூழல் மேம்படும். 2026 ஆம் ஆண்டில் சனி பல சாதகமான மாற்றங்களைக் கொண்டுவருவார். பணியிடத்தில் அங்கீகாரம், புதிய பொறுப்புகள் மற்றும் வருமான அதிகரிப்புக்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. காதல் உறவுகளும் இனிமையாக மாறும்.

தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign): தனுசு ராசிக்காரர்கள் இந்த ஆண்டு நிதி வலிமை மற்றும் தொழில் முன்னேற்றத்தை அனுபவிப்பார்கள். முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும், மேலும் புதிய பொறுப்புகள் உங்கள் திறன்களை மேம்படுத்தும். ஆன்மீகத்தின் மீதான உங்கள் நாட்டமும் அதிகரிக்கும், இது சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். கடின உழைப்பு பலனளிக்கும், குறிப்பிடத்தக்க வாய்ப்புகள் உருவாகும், மேலும் வணிக விரிவாக்கம் சாத்தியமாகும். இந்த ஆண்டு உங்கள் இலக்குகளை அடைவதற்குச் சிறந்ததாக இருக்கும்.

கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign): சனி கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு ஆசீர்வாதங்களைப் பொழிவார். செல்வம் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள், செல்வாக்கு அதிகரித்தல் மற்றும் மரியாதை கிடைக்கப்பெறும். தடைபட்ட திட்டங்கள் வேகம் பெறும். கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 ஒரு தீர்க்கமான ஆண்டாக இருக்கும். சனி உங்கள் முதிர்ச்சி, ஒழுக்கம் மற்றும் வலிமையை மேம்படுத்துவார். தொழில், கல்வி மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறன்கள் வலுப்பெறும். திருமணம் மற்றும் காதல் உறவுகளில் நிலைத்தன்மை மேலோங்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | 2026ல் கஷ்ட காலம்! சனி பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு சோதனை.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும் 12 ராசிகளின் அதிர்ஷ்ட பலன்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Sani PeyarchiSaniSaturnAstrologyRasipalan

Trending News