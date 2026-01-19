சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்! பணம், புகழ் கிட்டும்

Astrology Prediction: ஜோதிடத்தின்படி, சனி என்பது மிகவும் முக்கியமான சக்திவாய்ந்த கிரகங்களில் ஒன்றாகும். இது ஒருவரின் பாவங்களுக்கு தண்டை அணிக்கும் கிரகமாக கருதப்படுகிறது. அதனாலேயே மிகவும் முக்கிய கிரகமாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில், சனி நாளை (ஜனவரி 20) உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் மாற இருக்கிறார். இந்த மாற்றமானது சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. சனி தண்டனை வழங்கும் கிரகமாக மட்டுமல்லாமல் நல்ல பலன்களை வழங்கும் கிரகமாகவும் இருந்து வருகிறது.
சனி உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. சனி ஒருவரின் கர்மத்தின் அடிப்படையில் பலன்களை வழங்குபவர். இந்த நிலையில், சனியால் பலனடைய இருக்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மிதுனம்
சனி உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவதால், மிதுன ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். வருமானத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கக்கூடும். வணிக ஒப்பந்தங்கள் மூலம் பெரிய வருமானத்தை ஈட்டலாம். இந்த காலகட்டத்தில் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்ய முடியும். சனியின் இந்த மாற்றம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் தேடி வரும். இருக்கும் வேலையில் இருந்து மாற நினைத்தாலும் அதுவும் சாத்தியமாகும். அரசு வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
கடகம்
சனி உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவது கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக உள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் தீராத பிரச்சனைகள் தீரும். நீண்ட காலமாக தடைப்பட்டிருந்த வேலைகள் முடிவுக்கு வரும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியடையும். வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு அலுவலகத்தில் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு கிடக்க வாய்ப்புள்ளது. சமூகத்தில் நல்ல மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். புது மனை, வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. மொத்தத்தில் சனியின் மாற்றம் கடக ராசிக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அளி தர இருக்கிறது.
மகரம்
சனி உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவது மகர ராசிக்காரர்களுக்கு பொன்னான வாய்ப்பாக உள்ளது. அவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் அபிரிமிதமான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். இதனால் நிதி நிலைமை மேம்படும். சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு லாபம் அதிகம் இருக்கும். வேலை இல்லாதவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் வரும். முயற்சி செய்யும் விஷயங்கள் அனைத்தும் வெற்றியடையும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
