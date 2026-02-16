30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீனத்தில் மெகா ராஜயோகம்: மார்ச் முதல் இந்த ராசிகளின் தலையெழுத்து மாறும்!

Shani Shukra Yuti Rasipalan 2026: ஜோதிடத்தில், வெள்ளி பொருள் வசதிகள், செல்வம், ஆடம்பரம், அன்பு, சிறப்பு மற்றும் கலைக்கு பொறுப்பான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. ஜோதிடத்தின் படி, பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி, சுக்கிரன் சனியால் (Saturn - Venus) ஆளப்படும் மகர ராசியில் நுழைந்தார், மார்ச் 2 ஆம் தேதி வரை இதே ராசியில் பயணிப்பார். இந்த சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளையும் (Zodiac Signs) பாதிக்கும். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் அதிகம் பயனடைகிறார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம் (Aries Zodiac Sign)
மேஷ ராசிக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி நல்லதாகவும், மங்களகரமானதாகவும் இருக்கும்.
உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும், உங்கள் தொழில் நிலையாக இருக்கும். நீண்ட காலமாக பதவி உயர்வுக்காகக் காத்திருப்பவர்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும்.
சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி உங்கள் காதல் உறவுகளுக்கு நன்மை பயக்கும்.
ஒரு நல்ல வணிக ஒப்பந்தம் ஏற்படக்கூடும், இது உங்கள் நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தும்.
வேலை தேடுபவர்களுக்கு நேர்காணல் அழைப்புகள் அதிகரிக்கலாம். வீட்டில் சூழ்நிலையும் தணிந்து, பழைய மோதல்கள் குறையும்.
கடகம் (Cancer Zodiac Sign)
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி (Venus Transit) சுப பலன்களை அதிகரிக்கும்.
பழைய முதலீடுகள் உங்களுக்கு லாபகரமான வாய்ப்புகளைத் தரும், பணம் சம்பாதிக்கும் வாய்ப்பை வழங்கும்.
குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதியால் நிறைந்திருக்கும், மேலும் உங்கள் துணையுடன் உங்களுக்கு நல்லுறவு இருக்கும்.
இந்த நேரத்தில், உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும், மேலும் லாபத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
அலுவலக அரசியலில் கூட, நீங்கள் எச்சரிக்கையாகச் செயல்பட்டால், உங்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும்.
குடும்பத்தில் இருந்து நிதி உதவி அல்லது வேறு சில நன்மைகள் கிடைக்கும்.
சிம்மம் (Leo Zodiac Sign)
கும்ப ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்கு பொன்னான வாய்ப்புகளைத் தரக்கூடும்.
இந்தக் காலகட்டத்தில் வேலை செய்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளும் புதிய வேலை வாய்ப்புகளும் கிடைக்கக்கூடும்.
வருமானம் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும், மேலும் வணிக விரிவாக்கத் திட்டங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
நிதி நிலைமை மேம்படக்கூடும், மேலும் நீங்கள் சேமிப்பில் கவனம் செலுத்தலாம்.
சிலர் ஒரு துணைத் தொழிலைத் தொடங்கலாம்.
மகரம் (Capricorn Zodiac Sign)
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும். வேலையில் உங்கள் பணி பாராட்டப்படும்.
உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் நன்மைகளைப் பெறலாம்.
மூதாதையர் சொத்துக்களிலிருந்து நன்மைகள் கிடைக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன, மேலும் திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் நடக்க வாய்ப்புள்ளது.
வெளிநாட்டில் படிக்க அல்லது வேலை செய்யத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு வழி திறந்திருக்கும்.
தொழிலில் செய்பவர்களுக்கு, பழைய திட்டங்கள் இப்போது நிறைவேறக்கூடும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
